Costantino Salis: «Αγάπη Δίχως Τέλος»

Το «Αγάπη Δίχως Τέλος» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και στο YouTube. Πρόκειται για μια αισθησιακή ρούμπα σε μουσική και στίχους του Costantino Salis, που προσεγγίζει την έννοια της σταθερής αγάπης απέναντι στον χρόνο και τις αποστάσεις.

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ρώμης (Black Wave Recording Studio) και Αθήνας (Studio 111 – Τάκης Αργυρίου), συνδυάζοντας την ελληνική μελωδικότητα με τον μεσογειακό ήχο, ενώ την ενορχήστρωση υπογράφει ο Νίκος Χατζησταύρου.

Στην ηχογράφηση συμμετείχαν σημαντικοί μουσικοί από την Ελλάδα και την Ιταλία:

Ο Costantino Salis είναι δημιουργός με πολυδιάστατη καλλιτεχνική παρουσία, με δραστηριότητα στη μουσική και τη συγγραφή. Έχει γράψει τραγούδια και βιβλία, δημιουργώντας έργα που χαρακτηρίζονται από έντονο συναίσθημα, προσωπική γραφή και αναζήτηση της ανθρώπινης πλευράς των σχέσεων.

Με μια πολυσχιδή πορεία που εκτείνεται στη μουσική, τη συγγραφή και το θέατρο, ο Costantino Salis αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση δημιουργού.

Σταθερό σημείο αναφοράς στο έργο του είναι οι καλλιτεχνικές συνεργασίες με Ιταλούς καλλιτέχνες και ιδιαίτερα με τον διάσημο μαέστρο, Τζιάκομο Σιμονέλλι. Είναι δημιουργός του πρωτοποριακό «Φιλοσοφικού Show» – μια εναλλακτική παράσταση πρόζας και μουσικής που έχει παρουσιαστεί σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους σε Ιταλία και Ελλάδα. Παράλληλα, έχει αναπτύξει έντονη λογοτεχνική και πολιτιστική δραστηριότητα ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ιταλών Εξωτερικού ( Comites – Grecia ).

Πολλά από τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί στο εξωτερικό, ενώ ο ίδιος έχει τιμηθεί με έπαινο από την Ιταλική Βουλή για το συγγραφικό του έργο ” Dritto al cuore della Vita “, ελληνική έκδοση ” Στην καρδιά της ζωής”.

Δείτε το βίντεο: