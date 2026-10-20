Ο Costantino Salis, γνωστός στο κοινό για την πολυδιάστατη καλλιτεχνική του ταυτότητα ως πολυβραβευμένος συγγραφέας και τραγουδοποιός, καθώς και για τις ιδιαίτερες συνεργασίες του με Ιταλούς καλλιτέχνες, παρουσιάζει το νέο digital single «Φύγε Μαζί Μου», που κυκλοφορεί από την MLK (Music Links Knowledge). Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα Official Lyric Video και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

​Μια μουσική απόδραση πέρα από τα σύνορα

​Με στίχους που φέρνουν στο μυαλό λογοτεχνικές εικόνες που ακροβατούν ανάμεσα στην εξομολόγηση και την ελευθερία. Υπογράφει ο ίδιος τη μουσική και τους στίχους, ερμηνεύοντας το τραγούδι με μια σπάνια, βιωματική εσωτερικότητα. Το «Φύγε Μαζί Μου» είναι μια ερωτική πρόσκληση σε μια λυτρωτική φυγή από τα «χίλια μαρτύρια» της καθημερινότητας — για όσους τολμούν να αφήσουν πίσω τις σκιές του χθες και να αρχίσουν ξανά.

​«Θα ρίξω μια μέρα την καρδιά μου στ’ αστέρια – κι απ’ το βαθύ γαλάζιο θα φύγω μακριά – ν’ αφήσω πίσω σκιές, παλιά καλοκαίρια…»

​Γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία, η καλλιτεχνική πορεία του Costantino Salis περιλαμβάνει ιστορικές συνεργασίες με θρύλους όπως οι Lucio Dalla, Pino Daniele, Toto Cutugno, καθώς και τον Λάκη Παπαδόπουλο. Στο νέο του τραγούδι, η λογοτεχνική του ευαισθησία συναντά την αμεσότητα του τραγουδιού, κάνοντας μια προσωπική εξομολόγηση πρόσκληση για δύο, «πιο πέρα απ’ τη γη».

Διεθνής ηχητική ταυτότητα και υψηλή αισθητική

​Η παραγωγή του single κινείται σε υψηλά πρότυπα, συνδυάζοντας την ελληνική μελωδική ευαισθησία με τη διεθνή αισθητική. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, στο Black Wave Recording Studio με τη σύμπραξη Ελλήνων και Ιταλών μουσικών (ενορχήστρωση: Νίκος Χατζησταύρου), ενώ η μίξη και το mastering έγιναν στην Αθήνα, στο Στούντιο 111 (Μοσχάτο) από τον Τάκη Αργυρίου.