Το νέο single του Ελληνοϊταλού δημιουργού Costantino Salis, με τίτλο «Μισή Ιστορία», κυκλοφορεί επίσημα από τη δισκογραφική εταιρεία MLK – Music Links Knowledge σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και συνοδεύεται από το Official Visual Video στο YouTube.

Το τραγούδι εστιάζει στις σχέσεις που έμειναν στη μέση, στις στιγμές που διακόπηκαν απότομα και στις σιωπές που άφησαν πίσω τους εκκρεμότητες.

Ο Costantino Salis είναι πολυβραβευμένος Ελληνοϊταλός συγγραφέας και τραγουδοποιός, με ενεργή παρουσία στα Γράμματα και τις Τέχνες σε Ελλάδα και Ιταλία. Το έργο του περιλαμβάνει μυθιστορήματα, δοκίμια και θεατρικές δημιουργίες που έχουν παρουσιαστεί σε πολιτιστικούς χώρους και έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Έχει τιμηθεί από την Ιταλική Βουλή για το βιβλίο του Dritto al cuore della vita ( Στην καρδιά της ζωής ) και έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς από ιταλικά Μ.Μ.Ε. χάρη στη στοχαστική και καλλιτεχνική του προσέγγιση αλλά και την ενασχόλησή του σε θέματα δικαιωμάτων της ιταλικής διασποράς.

Ως μουσικός δημιουργός, ο Costantino Salis ξεχωρίζει για την καθαρότητα της γραφής του και την άμεση συναισθηματική του έκφραση. Οι συνθέσεις του συνδέουν προσωπικά βιώματα με κοινές ανθρώπινες εμπειρίες, δημιουργώντας μια ουσιαστική επαφή με τον ακροατή.

Το «Μισή Ιστορία» αποτελεί τη νέα του δισκογραφική πρόταση, με θεματική που αγγίζει τη νοσταλγία, την απόσταση και τις ανθρώπινες σχέσεις που έμειναν ανοιχτές.

