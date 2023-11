O σπουδαίος κιθαρίστας Κώστας Μπαλταζάνης, σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του στην Ελλάδα, την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club. Συναντά παλιούς φίλους και συνεργάτες και κάνουν ένα μοναδικό κουϊντέτο, για να μας χαρίσουν μία υπέροχη βραδιά, αυτοσχεδιάζοντας σε πρωτότυπες συνθέσεις του ιδίου.

Μαζί του: David Lynch – sax, Γρηγόρης Θεοδωριδης – bass, Δημήτρης Κλωνης – drums, Αθηνά Ρούτση – vocals.

Λίγα λόγια για τον Κώστα Μπαλταζάνη

Ο Κώστας Μπαλταζάνης σπούδασε Jazz σύνθεση και Performance στο Berklee College of Music της Βοστόνης και από το 1991 ήταν ενεργό μέλος της jazz σκηνής της Αθήνας. Το 1995 σχημάτισε, μαζί με τον Πέτρο Κούρτη και τον Γιώτη Κιουρτσόγλου τους IASIS, οι οποίοι πραγματοποίησαν χιλιάδες πωλήσεις δίσκων και πολλές εμφανίσεις στα σημαντικότερα jazz φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ συνεργάστηκαν στη σκηνή με μερικούς από τους πιο γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες όπως Omar Faruk Tekbilek, Bulgarian Voices κ.α. Μερικοί μόνο από τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει εμφανιστεί η ηχογραφήσει είναι οι: Alex Foster, The Mingus Orchestra, Arturo Sandoval, David Friedman, Jeff Tain Watts, James Genus, Mike Wolff, Mike Richmond, Ron Savage, Omar Faruk Tekbilek, The Stuttgart Symphony Orchestra.

Πριν λίγα χρόνια στη Νέα Υόρκη ολοκλήρωσε το μουσικό του έργο, με τίτλο “End Of Seas” που κυκλοφορεί ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρμες (iTunes, Amazon, Spotify κλπ.). Για το άλμπουμ συνεργάστηκε με μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών που αποτελούν την επίσημη μπάντα του δημιουργού, καθώς και πολλούς αξιόλογους guests. Η δουλειά αυτή, αν και άμεσα επηρεασμένη από την πολύχρονη πλέον επαφή του με τη jazz σκηνή της Νέας Υόρκης, διατηρεί στο σύνολό της μια έντονη Μεσογειακή γεύση η οποία αποτελεί το στοιχείο που τη διαφοροποιεί και την κάνει να ξεχωρίζει.

Η καινούρια του δουλειά με το σχήμα των Subtonics ονομάζεται Vinyl και κυκλοφόρησε τον Δεκέμβρη του 2019 επίσης σε όλες τις πλατφόρμες αλλά και σε βινύλιο.

Τετάρτη 8/11, 21:30

Εισιτήρια: Από 10€. Προπώληση: more.com

Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310