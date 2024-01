Το «Oppenheimer», η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν για τη δημιουργία της ατομικής βόμβας, βραβεύθηκε σε οχτώ συνολικά κατηγορίες στην 29η τελετή απονομής των Critics Choice Awards, των βραβείων που απονέμει η Ένωση Κριτικών (Critics Choice Association) αναγνωρίζοντας επιτεύγματα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, τα οποία θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ.

Το επικό φιλμ, που έχει καταγράψει έσοδα τα οποία ξερνούν το 1 δισ. δολάρια, αναδείχθηκε η καλύτερη ταινία της περασμένης χρονιάς από την Ένωση Κριτικών, ενώ απέσπασε και ακόμη εφτά διακρίσεις, μεταξύ άλλων για τη σκηνοθεσία, το μοντάζ, τη μουσική της αλλά και την ερμηνεία του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, που απέσπασε το βραβείο Β’ Ανδρικού ρόλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην ομιλία αποδοχής του βραβείου του ο Νόλαν ευχαρίστησε τους κριτικούς που «έπεισαν το mainstream κοινό ότι μια ταινία για την κβαντική φυσική και την Αποκάλυψη μπορεί να αξίζει τον χρόνο τους».

See the full winners list: https://t.co/o7EgopRYqJ pic.twitter.com/KpHAFGFUxO

Christopher Nolan wins Best Director for ‘OPPENHEIMER’ at the #CriticsChoiceAwards .

Η ταινία Barbie απέσπασε στη χθεσινή τελετή απονομής το βραβείο Καλύτερης Κωμωδίας, ενώ διακρίθηκε σε πέντε ακόμη κατηγορίες, κυρίως τεχνικού χαρακτήρα.

Η Έμα Στόουν κέρδισε το βραβείο Καλύτερης ηθοποιού για το «Poor Things» τη σουρεαλιστική κωμωδία του Γιώργου Λάνθιμου, όπου υποδύεται τη Μπέλα Μπάξτερ, μια Βικτοριανή γυναίκα η οποία αυτοκτονεί, ανασταίνεται με τη βοήθεια ενός εκκεντρικού επιστήμονα που μεταμοσχεύει στο σώμα της το μυαλό του βρέφους που κυοφορούσε, και ξεκινάει ένα ταξίδι εξερεύνησης του εαυτού της.

«Το να υποδύομαι τη Μπέλα ήταν μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις της ζωής μου. Ερμηνεύοντας αυτόν τον ρόλο είχα την ευκαιρία να “ξεμάθω” πολλά πράγματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την ντροπή και τις συμβάσεις που μας επιβάλει η κοινωνία. Είμαι πολύ ευγνώμων στους κριτικούς… αλλά μαθαίνω να μη με νοιάζει τι πιστεύετε» αστειεύτηκε η ηθοποιός στην ομιλία αποδοχής του βραβείου της.

Emma Stone’s acceptance speech for her role as Bella Baxter in ‘POOR THINGS’ at the #CriticsChoiceAwards.

See the full winners list: https://t.co/o7EgopRYqJ

pic.twitter.com/iXGb4m1nSz

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 15, 2024