Η αισθαντική ερμηνεύτρια των κλασικών, αξέχαστων τραγουδιών Όλγα Βενέτη συναντά ξανά τη Δαλιδά επί σκηνής για το Grande Finale σε μια υπερπαραγωγή που μας χάρισε υπέροχες στιγμές γεμάτη μουσική, χορό και συγκίνηση. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο της και το όμορφο της ταξίδι η sold out παράσταση «Dalida-La Diva» επιστρέφει στο Παλλάς σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη για μια ακόμα, τελευταία βραδιά γεμάτη εκπλήξεις.

Ξαναζώντας τα πιο γλυκά πρωινά στο Πορτοφίνο (I found my love in Portofino), το ξεσηκωτικό Salma Ya Salama και το αξεπέραστο Je Suis Malade η Όλγα Βενέτη θα μας παρασύρει επί σκηνής στο χορό της με το Laissez-moidanser, θα μας κάνει να κλάψουμε με το Il venait d’avoir 18 ans, θα μας θυμίσει τι σημαίνει μεγάλος έρωτας με το Gigi l’amoroso.

Η Δαλιδά ήταν ένα φαινόμενο, η εξωτική μορφή που κατέκτησε την Ευρώπη με τη φωνή της και την επιβλητική παρουσία, που πούλησε εκατομμύρια δίσκους-η μόνη με διαμαντένιο δίσκο στην ιστορία της μουσικής-που τραγούδησε όλα τα είδη και σε διαφορετικές γλώσσες, που έζησε στα κόκκινα επιτυχίες και έρωτες. Ήταν επίσης αυτή που έδωσε τέλος στη ζωή της σε ηλικία μόλις 54 ετών ξέροντας ότι το όνομα της θα μείνει ζωντανό για πάντα. Γιατί όσα χρόνια και αν πέρασαν, η χρυσόσκονη της Δαλιδά εξακολουθεί να σκορπίζεται πάνω από τις ζωές μας και με τα τραγούδια της να ακούγονται και πάλι ζωντανά επί σκηνής, με συναίσθημα, με ψυχή και με τη διαμαντένια φωνή της Όλγας Βενέτη. Είναι η Ελληνίδα ερμηνεύτρια που, όπως έγραψαν οι κριτικές μας έκανε κοινωνούς όχι μόνο της ζωής της Δαλιδά αλλά του εσωτερικού της κόσμου, των σκέψεων, των αισθημάτων που βίωσε πάντα σε απόλυτο βαθμό και με το ίδιο πάθος.

Αυτή είναι η μοναδική σφραγίδα μιας παράστασης που εντυπωσιάζει με τις απρόσμενες εκπλήξεις που μας ετοιμάζει ο σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών Γιώργος Βάλαρης για αυτή τη συνάντηση-σταθμό Βενέτη-Δαλιδά, με τα κουστούμια, ακριβή αντίγραφα αυτών που φόρεσε η κορυφαία ντίβα, με την αναβίωση των πιο μοναδικών στιγμών μέσα από τεράστια video walls και με μια μοναδική αναπαράσταση των πιο μεγάλων στιγμών ενός ζωντανού μύθου. Αυτόν συναντά στο Παλλάς η Όλγα Βενέτη με τη μεγάλη της πείρα και τη δεκαετή παρουσία της στις μεγάλες σκηνές της χώρας (Εθνική Λυρική Σκηνή, Ηρώδειο, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κλπ) ανοίγοντας ένα ζωντανό μουσικό-ερμηνευτικό διάλογο επί σκηνής.

Έχοντας σπουδάσει γαλλική φιλολογία και έχοντας ερμηνεύσει αξέχαστες γαλλικές επιτυχίες η Βενέτη βρήκε στο πρόσωπο της Δαλιδά το ερμηνευτικό alter ego της ενσαρκώνοντας ένα όραμα που ολοκληρώθηκε με τρόπο μοναδικό. Δεν είναι τυχαίο ότι η Δαλιδά της Βενέτη εξακολουθεί να ξεσηκώνει, να συγκινεί, και να αποδεικνύει ότι δεν είμαστε μόνοι αλλά ζούμε μαζί με τη μουσική και τα τριαντάφυλλα, όπως λέει και το τραγούδι-μια από τις εκπλήξεις της παράστασης-Pour ne pas vivre seul.

Μετρώντας αντίστροφα μέχρι την ημερομηνία-ορόσημο, 15 Οκτώβρη γι αυτό το οπτικοακουστικό θέαμα που ολοκληρώνει τον κύκλο της Δαλιδά με το Dalida-LaGrandeFinale.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Γιώργος Βάλαρης

Διεύθυνση Ορχήστρας & Ενορχήστρωση: Κωνσταντίνος ΠαγιάτηςΕνδυματολόγος: ΝτένηΒαχλιώτη

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Χορογραφίες: Μάρκος Γιακούμογλου

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

VideoArt: XsquareDesignLab, Χριστόφορος Κώνστας, Χρήστος Μαγγανάς

Βοηθός Σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Φρίγκας

Υποστήριξη ηλεκτρονικής παραγωγής μουσικών δειγμάτων & παραγωγής: Αναστάσιος Αβραμίδης

Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος

Trailer&Videos: Φώτης Φωτόπουλος

Σχεδιασμός Αφίσας &GraphicDesign: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Κομμώσεις: Γιάννα Κελμπακούρι

Μακιγιάζ: Κλημεντίνη Παπαδημητρίου

Γραφείο Τύπου – Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Διεύθυνση/Οργάνωση Παραγωγής: Χρήστος Ξηρογιάννης

Βοηθός Παραγωγής: Παναγιώτης Κριεμάδης

ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Σαξόφωνα – Φλάουτο: Κωστής Βαζούρας

Τρομπέτα – Φλικόρνο: Γιάννης Καραγιαννάκης

Τρομπέτα – Φλικόρνο: Διονύσης Κοκόλης

Τρομπόνι: Άγγελος Τζαμαριάς

Keyboards: Σωτήρης Δημητρακόπουλος

Κιθάρες: Μελέτης Πόγκας

Ηλεκτρικό Μπάσο: Αλέξης Δελής

Τύμπανα & κρουστά: Σάββας Αμύγδαλος

Πιάνο: Κωνσταντίνος Παγιάτης

ΦΩΝΗΤΙΚΑ:

Τζωρτζίνα Κάλαϊς, Ειρήνη Καστραντά, Αρσένιος Γαβριηλίδης, Νίκος Σμυρνάκης

ΧΟΡΕΥΟΥΝ:

Μάρκος Γιακουμόγλου, Δαμιανός Μέτσο, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, ΔημητρηςΚούτης, Σαράντης Ρεΐσης, Νίκος Γιάννης, Βίβιαν Χάντζου, Μαριφίλια Σκλαβούνου, Ιωάννα Θεοδώρου, Σάντυ Σαχινιάν

Πληροφορίες Παράστασης

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 21:00

Διάρκεια παράστασης : 100λεπτά

Τιμές εισιτηρίων

VIP: 80€

ΖΩΝΗ Α’: 60€

ΖΩΝΗ Β’: 50€

ΖΩΝΗ Γ΄: 40€

ΖΩΝΗ Δ’: 30€

ΖΩΝΗ Ε’: 20€

Προπώληση εισιτηρίων: στο MORE.COM

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/dalida-la-diva/

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ

Βουκουρεστίου 5, Αθήνα

Τηλέφωνο: 21 0321 3100