Πώς μπορεί η τέχνη να ξεφύγει από τα καθιερωμένα της όρια και να γίνει μια εμπειρία που μας αφορά όλους; Η Δανάη Μέγα αναζητά την απάντηση μέσα από τη δουλειά της, αντιμετωπίζοντας το θέατρο ως έναν χώρο όπου συναντώνται διαφορετικές μορφές τέχνης, ιδέες και ανθρώπινες ιστορίες. Με μια δημιουργική πορεία που έχει τις ρίζες της στην ενασχόλησή της με τις τέχνες από πολύ μικρή ηλικία, έχει διαμορφώσει έναν προσωπικό τρόπο έκφρασης, στον οποίο η φαντασία, ο πειραματισμός και η ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Με ευαισθησία, φαντασία και διάθεση πειραματισμού, προσεγγίζει το θέατρο ως έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, ελευθερίας και επικοινωνίας, όπου η τέχνη δεν περιορίζεται στη σκηνή, αλλά γίνεται βίωμα και αφορμή για σκέψη.

Η δημιουργική της φιλοσοφία αποτυπώνεται στο «In Motion», μια παράσταση που υπογράφει στη σύλληψη, τη σκηνοθεσία και την καλλιτεχνική επιμέλεια και η οποία επιστρέφει για τρίτη χρονιά, αυτή τη φορά στο Θέατρο Εν Αθήναις, στο Γκάζι. Με αφετηρία την ιστορία ενός γλυπτού που αποφασίζει να εγκαταλείψει το μουσείο και να αναζητήσει τη δική του θέση στον κόσμο, η Δανάη Μέγα δημιουργεί ένα ιδιαίτερο θεατρικό σύμπαν, όπου η σύγχρονη τέχνη συναντά το βιωματικό θέατρο και σημαντικά ζητήματα, όπως η διαφορετικότητα, η ελευθερία της επιλογής και η προσωπική ταυτότητα, προσεγγίζονται με ευαισθησία και χωρίς έτοιμες απαντήσεις.

Η φετινή επιστροφή της παράστασης στο Γκάζι προσθέτει ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή τη διαδρομή, καθώς η βιομηχανική ιστορία του τόπου γίνεται μέρος της ίδιας της σκηνικής αφήγησης. Με αφορμή τη νέα αυτή συνάντηση, μιλήσαμε με τη Δανάη Μέγα για τη δημιουργική αφετηρία του «In Motion», τη σχέση θεάτρου και σύγχρονης τέχνης, τη σημασία της καλλιτεχνικής έκφρασης στην παιδική ηλικία, αλλά και για όσα εξακολουθούν να την εμπνέουν και να την κινητοποιούν ως δημιουργό και ως άνθρωπο.

Το «In Motion» επιστρέφει για τρίτη χρονιά, αλλά αυτή τη φορά μετακομίζει στο Γκάζι. Τι αλλάζει όταν μια παράσταση μεταφέρεται σε έναν τόσο ιδιαίτερο και ιστορικό τόπο;

Αλλάζουν ριζικά πράγματα, ειδικά η σκηνοθεσία και συγκεκριμένα ο κόσμος μέσα στον οποίο κινείται η ιστορία. Το Γκάζι έχει μια έντονη βιομηχανική αισθητική και μια ιστορία που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Δεν ήθελα απλώς να μεταφέρουμε την παράσταση σε έναν καινούργιο χώρο, αλλά να τον εντάξουμε στην ίδια την δραματουργία. Να μην λειτουργεί απλώς ως σκηνικό, αλλά να αποκτά ενεργό ρόλο σε αυτό που συμβαίνει. Νομίζω ότι στο Γκάζι το In Motion βρίσκει μια καινούργια διάσταση, πιο σύγχρονη που ανήκει στη βιομηχανική κληρονομιά της πόλης.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα να συναντηθούν στη σκηνή η σύγχρονη τέχνη, το θέατρο και η ιστορία του φωταερίου;

Ζούμε σε μια εποχή με τεράστια ροή πληροφοριών, αμέτρητες εικόνες και συνεχή παρουσία των οθονών στην καθημερινότητά μας. Συχνά επικοινωνούμε διαρκώς, αλλά δεν βρίσκουμε εύκολα τον χρόνο να είμαστε πραγματικά παρόντες και να συναντηθούμε ουσιαστικά με τους άλλους. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, νομίζω ότι το θέατρο είναι ίσως πιο αναγκαίο από ποτέ. Είναι μια ζωντανή τέχνη, που βασίζεται στην ανθρώπινη παρουσία, την επικοινωνία και την κοινή εμπειρία. Έχει, επίσης, τη δύναμη να ενεργοποιεί έναν χώρο και να δημιουργεί νέους τρόπους επαφής με την τέχνη και τον πολιτισμό. Αυτή η σκέψη ήταν και η αφετηρία του In Motion. Ήθελα να δημιουργήσω μια παράσταση που θα έφερνε τη σύγχρονη τέχνη πιο κοντά στο κοινό, έξω από τα συνηθισμένα όρια μιας μουσειακής επίσκεψης. Σε αυτό το θέμα έπαιξε σημαντικό ρόλο και η φίλη και συνεργάτιδα Νικόλ Οικονομίδου, που έχει κάνει τα σκηνικά και το κοστούμι του γλυπτού. Ήταν ένα κομμάτι της έμπνευσης, εξού και η σύνδεση με τη Νέα Υόρκη – η Νικολ ζει και εργάζεται στην Ελλάδα και στη Νέα Υόρκη.

Κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα ενός γλυπτού που αποφασίζει να εγκαταλείψει το μουσείο στο οποίο εκτίθεται, το οποίο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη – και να αναζητήσει τη δική του διαδρομή στον πραγματικό κόσμο.

Τι συμβαίνει όταν ένα έργο τέχνης βγαίνει από τον χώρο του μουσείου και γίνεται μέρος μιας ζωντανής ιστορίας;

Η μεταφορά της παράστασης στο Γκάζι έδωσε σε αυτή την ιδέα μια επιπλέον διάσταση. Αυτή η γειτονιά είναι ένας τόπος με τη δική του ιστορία και ταυτότητα, που σήμερα αποτελεί μέρος της σύγχρονης πολιτιστικής ζωής της πόλης. Η ιστορία του Bien συναντά έτσι την ιστορία του χώρου, ενώ το θέατρο γίνεται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη σύγχρονη τέχνη, την πολιτιστική κληρονομιά και το κοινό.

Το Bien είναι ένα γλυπτό που εγκαταλείπει το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης για να αναζητήσει τη δική του διαδρομή. Πόσο «ανθρώπινη» είναι τελικά αυτή η ανάγκη για αυτοδιάθεση και προσωπική επιλογή;

Νομίζω ότι είναι μια πολύ ανθρώπινη ανάγκη. Όλοι, κάποια στιγμή, θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτό που οι άλλοι έχουν αποφασίσει για εμάς και από αυτό που η κοινωνία μας επιβάλει. Το Bien θέλει να δοκιμάσει, να δει τι υπάρχει έξω από το μουσείο και να αποφασίσει μόνο του για τον εαυτό του. Δεν χρειάζεται να ξέρεις από την αρχή πού θέλεις να φτάσεις. Μερικές φορές αρκεί να έχεις το θάρρος να φύγεις από μια θέση που δεν σου ταιριάζει πια. Αυτό νομίζω είναι κάτι που δεν θα ήθελα να χάσω ποτέ.

Το βασικό ερώτημα της παράστασης είναι «Ποια είναι η θέση μας στον κόσμο;». Τι θα θέλατε να κρατήσει ένα παιδί από την προσπάθεια να απαντήσει σε αυτό;

Δεν περιμένω από ένα παιδί να φύγει έχοντας βρει την απάντηση.

Κάτι που θα κρατούσα εγώ είναι ότι δεν υπάρχει μία σωστή θέση για όλους. Δεν χρειάζεται να μοιάζουμε στους άλλους ή να χωράμε σε όσα περιμένουν από εμάς. Έχουμε δικαίωμα να είμαστε διαφορετικοί, να αλλάζουμε γνώμη και να επιλέγουμε αυτό που μας εκφράζει. Κυρίως, να μη φοβόμαστε να είμαστε ο εαυτός μας.

Μιλάτε για ένα θέατρο που μεταμορφώνεται σε «ζωντανό μουσείο». Τι σημαίνει για εσάς βιωματικό θέατρο για παιδιά και πώς αλλάζει ο ρόλος του θεατή μέσα σε αυτό;

Νομίζω ότι ειδικά για τα παιδιά είναι πολύ όμορφο να μην είναι απλώς θεατές που παρακολουθούν από απόσταση. Είναι σημαντικό να έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν στον χώρο, να παρατηρήσουν , να πλησιάσουν , να επιλέξουν πού θα σταθούν και πώς θα συμμετέχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει διαρκώς να κάνουν κάτι, αλλά ότι δεν τους επιβάλλουμε έναν συγκεκριμένο τρόπο να παρακολουθήσουν. Είναι αρκετά σημαντικό τα παιδιά να νιώθουν ελεύθερα μέσα στον χώρο και να έχουν ενεργό ρόλο σε όσα συμβαίνουν.

Η παράσταση μιλά για τη διαφορετικότητα, τις ταμπέλες και το δικαίωμα στη δική μας φωνή. Είναι δύσκολο να μιλήσεις στα παιδιά για τόσο μεγάλα ζητήματα χωρίς να τους δώσεις έτοιμες απαντήσεις;

Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο, αρκεί να μην προσπαθείς να τους κάνεις μάθημα. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολύ περισσότερα από όσα συχνά πιστεύουμε. Δεν χρειάζεται να τους εξηγείς διαρκώς τι είναι σωστό και τι λάθος. Μεσα από μια ιστορία και τους χαρακτήρες της δίνεται η ευκαιρία ανοίξεις μια συζήτηση. Με αυτόν τον τρόπο έχουν την ευκαιρία να σκεφτούν και να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη.

Σε μια εποχή όπου τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο πληροφορία, εικόνες και συνεχείς αλλαγές, τι μπορεί να προσφέρει η τέχνη που δεν μπορεί να προσφέρει η οθόνη;

Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το θέατρο είναι ίσως πιο σημαντικό και πιο αναγκαίο από ποτέ. Είναι μια ζωντανή τέχνη. Συμβαίνει μπροστά σου, αρχίζει και τελειώνει εκείνη τη στιγμή και βασίζεται στην ανθρώπινη επικοινωνία. Για όσο διαρκεί, χρειάζεται να είσαι πραγματικά εκεί. Να αφήσεις για λίγο το κινητό, το tablet, τις ειδοποιήσεις και όλα όσα διεκδικούν διαρκώς την προσοχή σου και να αφοσιωθείς σε κάτι που συμβαίνει ζωντανά μπροστά σου. Αυτό πλέον δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Έχουμε συνηθίσει να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να διακόπτουμε διαρκώς την προσοχή μας. Το θέατρο σου ζητά να σταματήσεις για λίγο και να μοιραστείς μια εμπειρία με άλλους ανθρώπους. Και νομίζω ότι αυτή η ανάγκη να είμαστε πραγματικά παρόντες, να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε, είναι σήμερα πολύ σημαντική.

Μετά την παράσταση, το θέατρο παραμένει ανοιχτό ως gallery και το κοινό μπορεί να επισκεφθεί και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου. Θέλατε το «InMotion» να λειτουργεί τελικά ως αφετηρία μιας μεγαλύτερης διαδρομής μέσα στην πόλη;

Ναι, δεν ήθελα όλα να τελειώνουν με την υπόκλιση. Έτσι κι αλλιώς η παράσταση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πόλη και την ιστορία της.Έτσι, το κοινό μπορεί να συνεχίσει την περιήγησή του στην περιοχή του Γκαζιού και να επισκεφθεί και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου. Θα μου άρεσε το «InMotion» να γίνει μια αφορμή για να κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά την πόλη γύρω μας.

Το «In Motion» είναι μια παράσταση για παιδιά, αλλά απευθύνεται ταυτόχρονα και στους γονείς τους. Τι θα θέλατε να συζητήσουν γονείς και παιδιά φεύγοντας από το θέατρο;

Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Κυρίως να ακούμε τι έχουν να μας πουν τα παιδιά, χωρίς να κατευθύνουμε ή διορθώνουμε τη σκέψη τους. Οπότε μέσα από αυτό θα προκύψει και η συζήτηση. Η οποία για κάθε παιδί και γονιό είναι διαφορετική. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουν κάτι να μοιραστούν. Αρκεί και οι γονείς να επιτρέπουν στον εαυτό τους να απολαμβάνουν το παιδικό θέατρο, χωρίς να αισθάνονται ότι βρίσκονται εκεί αποκλειστικά για τα παιδιά τους.

Έπειτα από τρία χρόνια «In Motion», τι είναι αυτό που συνεχίζει να σας κινεί – ως δημιουργό αλλά και ως άνθρωπο;

Ουφ! Δύσκολη ερώτηση. Νομίζω η ανάγκη μου να εκφράζομαι. Το θέατρο, όπως και η δουλειά μου γενικότερα, είναι τα μέσα μέσα από τα οποία μπορώ να εκφράσω πράγματα που με απασχολούν. Ειδικά αυτή την περίοδο, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας αλλά και μέσα στις ίδιες μας τις ζωές – βομβαρδιζόμαστε καθημερινά υποκειμενικά και αντικειμενικά – είναι ένας τρόπος να επεξεργάζομαι όσα βιώνω, να παίρνω θέση απέναντι σε όσα με απασχολούν και να επικοινωνώ με τους άλλους. Άλλωστε η τέχνη αυτό είναι, είναι ζωντανή, ενεργή μέσα στο τώρα και στις κοινωνίες. Σχολιάζει, ενθαρρύνει, εμπνέει, εξηγεί και βοηθάει στο να πας παρακάτω.

Έτσι κι αλλιώς η αλήθεια είναι ότι έτσι έχω μάθει να εκφράζομαι από πάντα. Από πολύ μικρή γυρνούσα γύρω από τις τέχνες, από όλες σχεδόν – κάποιες περισσότερο και άλλες αναγκαστικά-και μεγαλώνοντας όλα αυτά μαζί, έφεραν το θέατρο. Που τα έχει όλα μέσα, οπότε με ενεργοποιεί συνεχώς.

Info:

Παίζουν: Νέδη Αγαπίου, Στρατής Νταλαγιώργος

Κάθε Κυριακή στις 11:00 π.μ. – Καθημερινές για σχολεία

Θέατρο Εν Αθήναις, Ιάκχου 19, Γκάζι (σταθμός μετρό «Κεραμεικός»)

Τηλέφωνο: 21 3035 6472