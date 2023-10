Το Blue Beetle από τη Warner Bros αποτελεί την πρώτη σόλο κινηματογραφική μεταφορά του Λατίνου υπερήρωα της DC και θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 5 Οκτωβρίου 2023.

Στην ταινία, που σκηνοθετεί ο Άνχελ Μανουέλ Σότο, πρωταγωνιστεί ο Σόλο Μαριντουένια στον ομώνυμο ρόλο καθώς και στον ρόλο του Άλτερ Έγκο Χάιμε Ρέγιες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δίπλα στον Μαριντουένια (Cobra Kai) παίζουν η Αντριάνα Μπαράζα (Ράμπο: Το τελευταίο αίμα, Thor) ως γιαγιά του Χάιμε, ο Νταμιάν Αλκάσαρ (Narcos, Narcos: Μεξικό) στον ρόλο του πατέρα του, ο Ραούλ Μαξ Τρουχίγιο (ταινίες ο Εκτελεστής) ως Κάραπαξ, με τη βραβευμένη με Όσκαρ Σούζαν Σαράντον (Monarch, Θα ζήσω) ως Βικτώρια Κορντ και τον Τζορτζ Λόπεζ (ταινίες Ρίο και Τα Στρουμφάκια) στον ρόλο του θείου του Χάιμε, Ρούντι.

Στην ταινία εμφανίζονται επίσης η Ελπίντια Καρίγιο (Mayans M.C., ταινίες Κυνηγός) στον ρόλο της μητέρας, η Μπρούνα Μαρκεζίνι (Maldivas, God Save the King) ως Τζένι Κορντ, η Μπελίσα Εσκομπέντο (American Horror Stories, Χόκους Πόκους 2: Οι 3 μάγισσες) ως αδελφή του Χάιμε, και ο Χάρβεϊ Γκιγιέν (What We Do in the Shadows) ως Δρ. Σάντσεζ.

Ο Σότο (Charm City Kings, The Farm) σκηνοθετεί σε σενάριο του Γκάρετ Ντούνετ-Αλκοσέρ (Σφαίρες στο Μεξικό), βασισμένο στους χαρακτήρες της DC.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύνοψη

Ο Χάιμε Ρέγιες αποφοίτησε πρόσφατα από το πανεπιστήμιο και επιστρέφει γεμάτος προσδοκίες στο σπίτι του, για να ανακαλύψει ότι όλα έχουν αλλάξει. Καθώς αναζητά έναν σκοπό στη ζωής του, ένα παιχνίδι της μοίρας ρίχνει στα χέρια του ένα αρχαίο κειμήλιο εξωγήινης βιοτεχνολογίας: τον Σκαραβαίο. Ο Σκαραβαίος τον διαλέγει για ξενιστή και έτσι αποκτά μια απίθανη πανοπλία και μαζί με αυτή, εντυπωσιακές – αλλά και απρόβλεπτες- δυνάμεις. Η μοίρα του θα αλλάξει για πάντα και θα μεταμορφωθεί στον υπερήρωα Blue Beetle.

Blue Beetle: Τότε και Τώρα

Ο Blue Beetle εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα κόμικς Mystery Men το 1939 ως Νταν Γκάρετ, ένας αρχαιολόγος που εντοπίζει έναν μαγικό σκαραβαίο στην Αίγυπτο.

Αργότερα, ο Blue Beetle μεταμορφώθηκε σε έναν νέο χαρακτήρα, τον ευφυή εφευρέτη Τεντ Κορντ, δημιούργημα του Στίβ Ντίτκο που εμφανίστηκε στα κόμικς Captain Atom #83 (1966).

Καθώς περνούσε ο καιρός, ο Blue Beetle μεταμορφώθηκε ξανά, αυτή τη φορά στον ήρωα Χάιμε Ρέγιες (2006). Ο Χάιμε είναι απόφοιτος κολλεγίου και προέρχεται από μία δεμένη οικογένεια με καταγωγή από το Μεξικό.

Για την ταινία, την πρώτη live-action κινηματογραφική μεταφορά του Blue Beetle, οι δημιουργοί άδραξαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα νέο σπίτι για τον Χάιμε και την οικογένεια του στην Πόλη της Παλμέρα, μία πολύχρωμη και πολύβουη πόλη. Ο Χάιμε είναι ο πρώτος από την οικογένεια που πηγαίνει στο κολλέγιο και χαίρεται που επιστρέφει στην οικογένεια του, ενώ ετοιμάζεται για τις νομικές σπουδές του. Φτάνοντας σπίτι, νιώθει ότι τα σχέδια του καταρρέουν. Μαθαίνει ότι η οικογενειακή επιχείρηση έχει προβλήματα και ότι ο πατέρας του έχει θέματα υγείας. Ο Χάιμε νιώθει ξαφνικά ότι φέρει το βάρος του κόσμου στους ώμους του και αρχίζει να ψάχνει να βρει δουλειά. Η μοίρα του επιφυλάσσει να διασταυρωθεί με την Τζένι Κορντ, που του εμπιστεύεται ένα αρχαίο κειμήλιο. Η ζωή του θα αλλάξει για πάντα.

Στη μεταφορά των χαρακτήρων από τα κόμικς στη μεγάλη οθόνη, ο σεναριογράφος Άνχελ Μανουέλ Σότο δηλώνει ότι προσπάθησε να διαποτίσει την κλασική ιστορία του ήρωα με στοιχεία της κουλτούρας των Λατίνων. Το εικαστικό ύφος της ταινίας αναμειγνύει μία πινελιά μαγικού ρεαλισμού με την αυθεντική καρδιά της οικογένειας των Ρέγιες. Για τις έντονες σκηνές μάχης της ταινίας, ο σκηνοθέτης Άνχελ Μανουέλ Σότο και η ομάδα του βρήκαν έμπνευση στις επικές κινήσεις του Blue Beetle στο βιντεοπαιχνίδι Injustice 2.

Σκηνοθεσία: Άνχελ Μανουέλ Σότο

Πρωταγωνιστούν: Σόλο Μαριντουένια, Σούζαν Σαράντον, Αντριάνα Μπαράζα, Νταμιάν Αλκάσαρ, Ραούλ Μαξ Τρουχίγιο, Ελπίντια Καρίγιο, Μπρούνα Μαρκεζίνι, Μπελίσα Εσκομπέντο, Χάρβεϊ Γκιγιέν.

Διάρκεια: 2 ώρες και 7 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ: