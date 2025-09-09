Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, η καρδιά της Αθήνας θα χτυπά στους ρυθμούς της dark μουσικής. Το Death Disco Open Air 2025 επιστρέφει δυναμικά, αναδεικνύοντας τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της εγχώριας και διεθνούς εναλλακτικής σκηνής για φέτος, με 14 καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό να εμφανίζονται σε δύο stages στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Οι headliners του φεστιβάλ είναι η θρυλική Anne Clark, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής και new wave ποιήτρια, και ο Peter Hook των Joy Division, εξασφαλίζοντας από την πρώτη στιγμή ένα αξέχαστο διήμερο γεμάτο ένταση, ατμόσφαιρα και μουσική μαγεία.

Anne Clark και Sleeper in Metropolis

Η Anne Clark είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές και επιδραστικές φωνές της βρετανικής “σκοτεινής” σκηνής. Ξεκίνησε το 1979 παίζοντας ντραμς σε μια πανκ μπάντα, αλλά αν και την γοήτευε η punk ιδεολογία, η προτίμησή της στις μουσικές των Kraftwerk, Can και Βrian Eno την έκανε να αλλάξει μουσική κατεύθυνση. Στο έργο της συνδυάζει τον ποιητικό λόγο με τη σκοτεινή ηλεκτρονική μουσική, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο ύφος που κινείται ανάμεσα στη new wave, το post-punk και την avant-garde electronica. Η μουσική της δεν περιορίζεται απλώς στο rhythm & synth, τα τραγούδια της φέρουν κοινωνικό μήνυμα, αγγίζοντας θέματα όπως η αποξένωση, η πολιτική, η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου και η σύγχρονη κοινωνία.

Έχοντας στη φαρέτρα της μια εντυπωσιακή δισκογραφία και μερικά από τα πιο εμβληματικά singles όλων των εποχών (με μπροστάρη το απόλυτο club hit “Οur Darkness” που μέχρι και σήμερα βρίσκει με την ίδια ευκολία τον χώρο του στα σκοτεινά αλλά και στα ηλεκτρονικά / techno dancefloors) και με την ώθηση που της έδωσε η πρόσφατη sold out ευρωπαϊκή της περιοδεία, επιστρέφει στην Αθήνα με full band, 17 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία της επίσκεψη.

Μία μοναδική ευκαιρία για όλους μας να δούμε από κοντά τη μυθική Αnne Clark που στιγμάτισε με τη παρουσία της όλες τις dark γενιές από τα 80’s μέχρι και σήμερα, αλλά και για τους παλιούς ακόλουθους που θα έχουν μια σπάνια ευκαιρία να έρθουν αντιμέτωποι με μια τόσο σπουδαία και ανεξίτηλη στο χρόνο καλλιτέχνιδα.

Peter Hook… and Τhe Light

Ο Peter Hook, θρυλικός μπασίστας και συνθέτης των Joy Division και των New Order, επιστρέφει στη σκηνή με τη μπάντα του, Peter Hook and The Light, για να παρουσιάσει ένα σετ που θα αφιερωθεί αποκλειστικά στα πιο εμβληματικά τραγούδια αυτών των δύο καθοριστικών σχημάτων της post-punk, new wave και synth-pop σκηνής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κομμάτια που έχουν γράψει ιστορία στην εναλλακτική μουσική, όπως τα “Love Will Tear Us Apart”, “Transmission”, “Shadowplay”, “She’s Lost Control”, “Atmosphere”, αλλά και τα αναγνωρίσιμα hits των New Order, όπως τα “True Faith”, “Bizarre Love Triangle”, “Regret” και το θρυλικό “Blue Monday”.

Με τις εμφανίσεις του, ο Peter Hook δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να νιώσει το πνεύμα των Joy Division ζωντανό, με απόλυτο σεβασμό στην κληρονομιά τους, ενώ η αμεσότητα και η ενέργεια της μπάντας του δημιουργούν μια εμπειρία που μένει αξέχαστη.

The Chameleons

Μαζί με τους Peter Hook & The Light περιμένουμε τους Chameleons – ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής post-punk σκηνής, με καριέρα που ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Εθιστικές κιθάρες, ατμοσφαιρικοί ήχοι και βαθιά, συναισθηματικά φορτισμένα τραγούδια όπου η μελαγχολία συναντά την ένταση και το πάθος.

Με άλμπουμ-σταθμούς όπως τα “Script of the Bridge”, “What Does Anything Mean? Basically” και “Strange Times”, οι Chameleons άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σκηνή του post-punk και της alternative μουσικής, επηρεάζοντας καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο. Τα τραγούδια τους, γεμάτα σκοτεινές μελωδίες και λυρικές αφηγήσεις.

Buzz Kull

Το νέο αίμα της σκηνής εκπροσωπείται επάξια τα τελευταία χρόνια με τους Buzz Kull του Αυστραλού Marc Dwyer. Mετά τη sold out εμφάνισή τους στο Death Disco στις αρχές του 2024, επιστρέφουν στην Αθήνα με το μοναδικό ΕBM / Industrial / Cold Wave δημιούργημά τους, οτι πιο φρέσκο και καινοτόμο έχει να προσφέρει η σύγχρονη “dark” μουσική.

Klangstabil

Οι Γερμανοί Κlangstabil, ένα από τα πιο σημαντικά ηλεκτρονικά σχήματα των τελευταίων τριών δεκαετιών με κυκλοφορίες σε εταιρίες όπως οι Hymen, Ant Zen και Raumklang, σπάνε τη σιωπή των τελευταίων ετών και επιστρέφουν το 2025 στη συναυλιακή δράση με εμφανίσεις σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ του είδους για να αποδείξουν από σκηνής σε όλο το κόσμο γιατί θεωρούνται το κορυφαίο σχήμα της IDM / Electro / industrial μουσικής.

Anja Huwe / Xmal Deutschland

Δίχως αμφιβολία, το σημαντικότερο γεγονός της dark wave / goth σκηνής για τη τρέχουσα χρονιά είναι η συναυλιακή επαναδραστηριοποίηση της Anja Huwe και των XMal Deutschland. Έπειτα από 35 ολόκληρα χρόνια τραγούδια ύμνοι της σκοτεινής σκηνής σαν το Incubus Succubus, Polarlicht, Qual, Mondlicht κ.α. ξαναζωντανεύουν επί σκηνής, κάτι που μέχρι πριν από λίγους μήνες έμοιαζε άπιαστο όνειρο.

Τα μεγάλα hits των XMal Deutschland και μια επιλογή τραγουδιών από το πρόσφατο σόλο άλμπουμ της Anja “codes” που κυκλοφόρησε από τη Sacred Bones records (που επίσης κυκλοφόρησε πέρυσι το XMal Deutschland – Early Singles 1981 – 1982), που έγραψε με τη βοήθεια ενός άλλου θρύλου της γερμανικής underground σκηνής, την Mona Mur, που μάλιστα θα βρίσκεται στη μπάντα που θα συνοδεύει την Anja στις συναυλία της.

Cold Cave

Μια μπάντα που με τους Soft Moon θεωρούνται τα σημαντικότερα σχήματα της αναβίωσης του post punk / cold wave / synth pop, με ονόματα σαν τους Depeche Mode και Nine Inch Nails να τους έχουν επιλέξει για να τους συνοδεύσουν στις παγκόσμιες περιοδείες τους και τον τραγουδιστή και mastermind τους Wesley Eisold να θεωρείται ένας από τους pioneers της σύγχρονης εναλλακτικής μουσικής. Μάλιστα, ο Wesley έχει μοιραστεί στο παρελθόν τη σκηνή με τους Peter Hook & The Light τραγουδώντας Joy Division και New Order, κάτι που μας δημιουργεί την ελπίδα ότι κάτι τέτοιο θα επαναληφθεί και στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο.

Corpus Delicti

Οι Corpus Delicti δημιουργήθηκαν στη Νίκαια της Γαλλίας το 1992 και αμέσως προκάλεσαν αίσθηση, με το ντεμπούτο τους άλμπουμ «Twilight» να αποτελεί σημείο αναφοράς του είδος. Χαρακτηρίστηκαν σαν ένα απολαυστικό κράμα μεταξύ Bowie, Bauhaus και Christian Death ενώ μέχρι και σήμερα θεωρούνται το μοναδικό Γαλλικό συγκρότημα που τοποθετείται δίπλα στα ιερά τέρατα της “dark” μουσικής όπως οι Cure, οι Sisters of Mercy, οι Joy Division κτλ.

Spiritual Front

Oι Spiritual Front μας έρχονται από τη Ρώμη και ιδρύθηκαν το 1999 από τον Simone Salvatori. Η μουσική τους περιγράφεται ως «nihilistic suicide pop», αν και στοιχεία νεοκλασικής και ροκ, μελαγχολικής pop, καθώς και τάνγκο, μαζί με μια πειραματική διάθεση, όχι μόνο είναι ευδιάκριτα αλλά συχνά είναι αυτά που επικρατούν στον χώρο. Από τη σκοτεινή, πένθιμη, experimental pop των πρώτων ημερών, ο ήχος των Spiritual Front άρχισε να μεταμορφώνεται και να μεγαλώνει, σε σημείο που να συγκρίνεται πλέον με τη δουλειά των Nick Cave, Swans και Scott Walker.

Με τελευταίο τους άλμπουμ το “Τhe Queen Is Not Dead” μας αποκαλύπτουν μια ακόμα μέχρι πρότινος κρυφή πτυχή της υπόστασής τους: το πάθος τους για τους Smiths. Tο εν λόγω άλμπουμ αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από πιστές διασκευές στα πιο αγαπημένα τραγούδια των Smiths που ανυπομονούμε να ακούσουμε, μαζί με όλα τα παλιά τους classics.

Aux Animaux

Το εντυπωσιακό one woman band της Τουρκάλας Gozde Duzer που έχει ως έδρα τη Στοκχόλμη και συνδυάζει τη horror αισθητική με σκοτεινά συνθς, δυστοπικούς ήχους, στοιχειωμένα φωνητικά και θέρεμιν.

EDDIE DARK

Ένας μυστηριώδης ψιλόλιγνος τύπος που όσο εύκολα μπορεί να σε γοητεύσει με την elegant εμφάνισή του, τους ευγενικούς του τρόπους και τη φρεσκάδα των μόλις 23 ετών του, το ίδιο εύκολα μπορεί να σε προσβάλει, να σε βρίσει, μέχρι και να σου τραγουδήσει …Καζαντζίδη. Ο EDDIE DARK είναι ένα βαμπίρ με μοναδικό σκοπό την τρομοκράτηση του πλήθους. Βγήκε από την κατακόμβη το 2022 και από τότε γράφει μουσική για νευρικούς ανθρώπους, έχοντας μέχρι στιγμής κυκλοφορήσει ένα EP (FREAKWAVE CASSETTE VOL.1) και δύο LP (ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ + DISKO TERRORISTA).

INCIRRINA

Οι Incirrina είναι ένα αθηναϊκό synth duo αποτελούμενο από τους Γιώργο Κατσάνο και Ειρήνη Τηνιακού. Η μουσική τους κινείται στα μονοπάτια της dark wave/minimal synth σκηνής και χαρακτηρίζεται από την χρήση αναλογικών κυρίως synthesizers , σκοτεινές μελωδίες και έντονα ρυθμικά στοιχεία. Έχουν εμφανιστεί σε συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε σημαντικά Φεστιβάλ και έχουν γράψει μουσική για θεατρικές παραστάσεις.

BLAKAUT

O Blakaut γεννήθηκε το 2017 στην Αθήνα από τον Α.Χ. Ο ήχος του κινείται σε κρύα ηλεκτρονικά μονοπάτια και είναι εμπνευσμένος από την ζωή στην πρωτεύουσα. Το ηχητικό κολάζ των συνθέσεων του αποτελείται από μονοκόματα beats, μελαγχολικά leads, σκληρά μπάσσα και όλα αυτά συνοδεύονται από ηχητικά samples από ταινίες και απαγγελίες ποιημάτων. Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει 9 full albums σε κασέτα και βινύλιο.

VALISIA ODELL

Η Valisia Odell είναι η σύμπραξη της Valisia Odell και του Αριστομένη Θεοδωρόπουλου – ένα ηλεκτρονικό δίδυμο που για χρόνια δημιουργούσε στη σκιά, υφαίνοντας ηχώ πίσω από την κουρτίνα. Τώρα, όμως, βγαίνουν στο φως. Διαπεραστικά, ξεχωριστά φωνητικά μπλέκονται με υπνωτικές, αμείλικτες μελωδίες. Μετά τους Phoenix Catscratch και τους Strawberry Pills ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στη πορεία της Valisia Odell. Σηκωθείτε και αντικρίστε – μια σαγηνευτική εμπειρία σας περιμένει.

Το line up της κάθε ημέρας του φεστιβάλ

Εισιτήρια στο ticketmaster.gr

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Peter Hook & The Light

Anja Huwe / Xmal Deutschland

Cold Cave

Buzz Kull

Blakaut

Valisia Odell

Aux Animaux

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Anne Clark & Band

The Chameleons

Eddie Dark

Corpus Delicti

Klangstabil

Spiritual Front

Incirrina

Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, Αθήνα

Μετρό: Κεραμεικός