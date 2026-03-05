Φωνές από διαφορετικές γλώσσες, μύθοι που ταξιδεύουν από σκηνή σε σκηνή, πανεπιστημιακοί και καλλιτέχνες, συναντώνται στη Θεσσαλονίκη για να ανταλλάξουν ιδέες, γνώσεις και δημιουργικές πρακτικές και να αναδείξουν τις κοινές πολιτισμικές τους ρίζες όσο και τις ιδιαιτερότητες των παραστατικών παραδόσεων της περιοχής τους.

Το Διαβαλκανικό Συνέδριο Παραστατικών Τεχνών με τίτλο «Μύθοι και Θρύλοι των Παραστατικών Τεχνών στη Βαλκανική», διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) σε συνεργασία με το ΠΜΣ «Παραστατικές Τέχνες» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

«Στόχος είναι να προκαλέσουμε και να προσκαλέσουμε μια συνθήκη στην οποία να αποδεικνύεται και εμπράκτως ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πολιτιστική πρωτεύουσα και μια πρωτεύουσα στον χώρο των Βαλκανίων. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό για όλη την πόλη», δηλώνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ Αστέριος Πελτέκης. Υπογραμμίζει ακόμα πως η δεύτερη διοργάνωση δεν αποτελεί απλώς συνέχεια μιας επιτυχημένης πρωτοβουλίας, αλλά τη βάση ενός θεσμού που φιλοδοξεί να μακροημερεύσει. «Πέρα από το αμιγώς επιστημονικό και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, είναι ένα διαβαλκανικό δίκτυο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ευελπιστούμε να μπορέσει να πραγματοποιείται και σε άλλες χώρες και πρωτεύουσες των Βαλκανίων, αναδεικνύοντας την περιοχή και τη σημαντικότητα της πόλης μας και του ΚΘΒΕ ως πυλώνα πολιτισμού», λέει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Πελτέκη, είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται τόσο συστηματικά η σύζευξη του επιστημονικού πεδίου με τη ζωντανή καλλιτεχνική εμπειρία, με συμμετοχές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και καλλιτεχνικών οργανισμών από όλη τη Βαλκανική.

Για τον ίδιο, ο πολιτισμός και το θέατρο είναι εκ φύσεως ενωτικές δυνάμεις. Αναφέρει ότι η τέχνη «καταργεί τα εθνικά σύνορα και απευθύνεται ουμανιστικά σε μια πανανθρώπινη κοινωνία», λειτουργώντας ως γέφυρα που ενώνει τους λαούς. Υπογραμμίζει ακόμη πως η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει συνδετικό ρόλο ανάμεσα στη Δύση και τη Βαλκανική Ευρώπη, κάτι που αποτέλεσε και την έμπνευση για τη θεματική των μύθων και των θρύλων.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Μαρκαντωνάτος, διευθυντής του ΠΜΣ «Παραστατικές Τέχνες» του ΕΑΠ, επισημαίνει ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί τα τελευταία πέντε χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία, επιδίωξε από νωρίς τη συνεργασία με το ΚΘΒΕ. «Καταλήξαμε σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας που συνδέθηκε άρρηκτα με την ίδρυση του Διαβαλκανικού Δικτύου Παραστατικών Τεχνών. Πέρυσι πραγματοποιήθηκε το πρώτο μεγάλο διαβαλκανικό συνέδριο και η ανταπόκριση μάς ενθάρρυνε να συνεχίσουμε», λέει.

Τονίζει ότι φέτος η εστίαση βρίσκεται στη μελέτη του μύθου και στον τρόπο με τον οποίο αυτός μετουσιώνεται σε θεατρική και ευρύτερα παραστασιακή πράξη μέσα στους αιώνες. Όπως αναφέρει, ο αρχαιοελληνικός μύθος έχει πρωτεύουσα σημασία και τεράστια παγκόσμια επίδραση, ωστόσο εξίσου σημαντικές είναι και οι μεταγενέστερες βαλκανικές μυθολογικές παραδόσεις που διαμόρφωσαν πολιτισμικά τους λαούς της περιοχής. Κατά τον ίδιο, το ζητούμενο είναι να αναδειχθούν τα σημεία επαφής και η «συγκολλητική ουσία» που μπορεί να φέρει εγγύτερα τους λαούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στο πάνελ των νέων ερευνητών, το οποίο, όπως λέει, συγκροτείται αποκλειστικά από νεότερους επιστήμονες, αρκετοί εκ των οποίων είναι απόφοιτοι του προγράμματος. Σημειώνει ότι για πολλούς από αυτούς πρόκειται για μια πρώτη δοκιμασία σε τόσο υψηλό επίπεδο και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το ΚΘΒΕ και τη Δραματική του Σχολή για τη διαχρονική συμβολή τους στην καλλιέργεια της θεατρικής παιδείας.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Μαρτίου στο Φουαγιέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, ερευνητών και καλλιτεχνών από την Ελλάδα και πολλές χώρες της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες, θεματικές ενότητες, στρογγυλές τράπεζες και παραστάσεις, ενώ τελεί υπό την αιγίδα, μεταξύ άλλων, του Δήμου Θεσσαλονίκης και αρμόδιων υπουργείων, με τη συνεργασία πανεπιστημιακών και πολιτιστικών φορέων της περιοχής.

