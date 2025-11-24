Ο Γιώργος Τσούκαλης επιστρέφει με ένα νέο, καθηλωτικό μυθιστόρημα, το οποίο ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο, και περνά στο Τυπογραφείο. Πρόκειται για έργο μυθοπλασίας, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, που φωτίζει μια σκοτεινή, αλλά βαθιά ανθρώπινη ιστορία, αποκαλύπτοντας την αθέατη πλευρά της κοινωνίας και τις σιωπηλές πληγές που τη στοιχειώνουν.

Κεντρική ηρωίδα είναι μια γυναίκα που εργάστηκε ως ιερόδουλη, κουβαλώντας επί σχεδόν τρεις δεκαετίες ένα μυστικό ικανό να ανατρέψει ζωές. Ένα μυστικό που αποκαλύφθηκε 28 χρόνια πριν, την ημέρα που αναγκάστηκε να αποχωριστεί το παιδί της – έναν γιο που μεγάλωσε μακριά της και σήμερα αποτελεί έναν επιτυχημένο επιστήμονα και επιχειρηματία.

Τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια, η μοίρα τους φέρνει ξανά αντιμέτωπους. Μάνα και γιος βαδίζουν προς μια συνάντηση που θα κλονίσει βεβαιότητες, θα ανασύρει θαμμένες αλήθειες και θα απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα: μπορούν η συγχώρεση και η αγάπη να γεφυρώσουν 28 χρόνια σιωπής;

Με την υπογραφή του Γιώργου Τσούκαλη, γνωστή για την ερευνητική του ματιά και την αληθινή του προσέγγιση σε ανθρώπινες ιστορίες, το νέο βιβλίο υπόσχεται να συγκλονίσει και να αγγίξει βαθιά τους αναγνώστες.

Το βιβλίο αναμένεται σύντομα στα βιβλιοπωλεία.

Προλογίζουν:

Βασίλης Ρήγας – Επίτιμος Πρόεδρος Αρείου Πάγου, Λευτέρης Τζόκας – Πρόεδρος ‘Ενωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Ζήνα Κουτσελίνη – Παρουσιάστρια, Νίκος Ελευθερόγλου – Δημοσιογράφος, Λουκίλα Καρρέρ Πλέσσα – Ραδιοφωνική Παραγωγός και Δημοσιογράφος, Γιάννης Καμίνης – Αντιστράτηγος, Κατερίνα Πλουμιδάκη – Δημοσιογράφος και Συγγραφέας