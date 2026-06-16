Η ΔΕΗ ως Μεγάλος Χορηγός της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στηρίζει την έκθεση «Σημείο Κάλλας», μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένηστην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, που θα παρουσιαστεί στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου 2026.

Η στήριξη της ΔΕΗ στην έκθεση «Σημείο Κάλλας» εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της με την Εθνική Λυρική Σκηνή, αλλά και της σταθερής επένδυσής της στον σύγχρονο πολιτισμό και την καλλιτεχνική δημιουργία. Το 2023, ως υπερήφανος χορηγός του Έτους Κάλλας, η ΔΕΗ στήριξε ενεργά σημαντικές παραγωγές, δράσεις και εκδηλώσεις της ΕΛΣ για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της κορυφαίας Ελληνίδας σοπράνο.

Η έκθεση «Σημείο Κάλλας» πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής Μήδειας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο μέσα από μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία. Με την επιμέλεια του διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα σκηνογράφου Διονύση Φωτόπουλου και τη συμβολή του εικαστικού και videodesigner Παντελή Μάκκα, η έκθεση συνθέτει ένα ιδιαίτερο αφήγημα μνήμης και τέχνης, μέσα από φωτογραφικό υλικό, σπάνια τεκμήρια, video art, βιντεοεγκαταστάσεις και ηχητικές εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από την ιστορική παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό στη φύση της Επιδαύρου, οι θεατές της παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να «ταξιδέψουν στο χρόνο» και να βιώσουν μια μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής «Μήδειας» του 1961, με τη φωνή της κορυφαίας σοπράνο να «συναντά» ξανά το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Με σταθερή πίστη στη δύναμη της τέχνης να εμπνέει, να ενώνει και να κινητοποιεί, η ΔΕΗ συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά και φέρνουν το κοινό πιο κοντά σε σημαντικά έργα και δημιουργούς. Μέσα από τη συνεργασία της με κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά #μετονΠολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον.

Η έκθεση «Σημείο Κάλλας» θα ανοίξει για το κοινό την Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 8.00 και θα παραμείνει επισκέψιμη έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 20.00.