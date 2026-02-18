Ήταν ξημέρωμα της Πέμπτης 18 Φεβρουαρίου του 2016. Ένα θηριώδες τζιπ κινούνταν στον παράδρομο του παλιού αεροδρομίου που οδηγεί στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην περιοχή του Ελληνικού. Μετέφερε τρεις ανθρώπους: τον Παντελή, τη Μίνα και τη Φρόσω. Κι εκείνη η διαδρομή έμελλε να σημαδέψει καθοριστικά και αμετάκλητα και τους τρεις επιβάτες του. Το όχημα διέγραψε μία τρελή πορεία, προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα με ορμή και αναποδογύρισε. Από τα συντρίμμια του ανασύρθηκε ξέπνοο ένα νέο παιδί: ο Παντελής Παντελίδης.

Η επόμενη νύχτα θα σηματοδοτούσε την πρεμιέρα των εμφανίσεων του Παντελή Παντελίδη σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια. Έτσι εκεί, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Θράκης έγραψε τον πιο τραγικό στίχο: το κύκνειο άσμα της ζωής του Παντελή. Το σοκ ήταν τεράστιο. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Ιωνία, ξαφνικά «έγινε σκιά» όπως το ομότιτλο τραγούδι του.

Τις επόμενες μέρες χιλιάδες άνθρωποι πήγαν να προσκυνήσουν τη σορό του. Άλλοι γιατί τον ήξεραν, άλλοι γιατί τον άκουγαν, άλλοι από περιέργεια κι άλλοι από ανάγκη να εκτονώσουν το συναίσθημα. Κάτι σαν ιδιότυπο λαϊκό προσκύνημα, καθώς η τραγωδία του Παντελή λειτούργησε ως τεράστιος μαγνήτης εκτόνωσης για μία ολόκληρη κοινωνία.

Σήμερα συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη.