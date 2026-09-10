Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Πολιτιστική Εταιρεία, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, διοργανώνει το MATAROA Street Contest στη Νέα Παραλία, εδραιώνοντας μια πρωτοβουλία που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης της σύγχρονης αστικής τέχνης με τον δημόσιο χώρο.

Στο φετινό κάλεσμα ανταποκρίθηκαν 60 δημιουργοί, από τους οποίους επιλέχθηκαν δέκα street artists για να δημιουργήσουν τα έργα τους στον Κήπο της Μεσογείου.

Η επίσημη παρουσίαση της δράσης και των νέων τοιχογραφιών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 18:30, ενώ η υπαίθρια έκθεση θα παραμείνει εγκατεστημένη για έναν ολόκληρο χρόνο.

Ανοιχτή γιορτή δημιουργικότητας στο παραλιακό μέτωπο

Το MATAROA Street Contest vol.3 αποτελεί μια ανοιχτή γιορτή δημιουργικότητας που δίνει χρώμα στην πόλη, ενεργοποιεί νέους καλλιτέχνες και προσκαλεί τους πολίτες να δουν τη Νέα Παραλία με μια διαφορετική ματιά.

Σύμφωνα με την Πολιτιστική Εταιρεία, κάθε χρόνο τα νέα έργα των street artists ανανεώνουν το αστικό τοπίο στο παραλιακό μέτωπο, αποδεικνύοντας στην πράξη πως η τέχνη μπορεί να αποτελέσει εργαλείο έκφρασης, συμμετοχής και ουσιαστικής αναβάθμισης του δημόσιου χώρου.

Τα νέα έργα θα τοποθετηθούν δίπλα στα ήδη υπάρχοντα που αναδείχθηκαν την προηγούμενη χρονιά, συνθέτοντας ένα διαρκώς εξελισσόμενο εικαστικό μωσαϊκό στον Κήπο της Μεσογείου.

Οι 10 καλλιτέχνες που επιλέχθηκαν

Στη φετινή πρόσκληση του διαγωνισμού σημειώθηκε μεγάλη συμμετοχή, καθώς ανταποκρίθηκαν 60 δημιουργοί.

Μετά από αξιολόγηση, οι δέκα καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες που επιλέχθηκαν να φιλοτεχνήσουν τα έργα τους είναι οι:

BZKS (@bz.ks_)

(@bz.ks_) DEIS (@deis.oner)

(@deis.oner) EPSILON (@epsilonartndesign)

(@epsilonartndesign) EZION (@ezion_ff)

(@ezion_ff) GUIME (@guimeujoven)

(@guimeujoven) IRIS (@irisflowz)

(@irisflowz) NTEKO ATAO (@nteko_atao)

(@nteko_atao) RASEL (@dirty_rasel)

(@dirty_rasel) RINO (@rino__tattoo)

(@rino__tattoo) THEANO G. (@theanogi)

Η επιτροπή αξιολόγησης και τα εγκαίνια της έκθεσης

Σύμβουλος της δράσης είναι ο καταξιωμένος street artist APSET.

Την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συγκρότησαν εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού και της τέχνης:

Θούλη Μισιρλόγλου , διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης MoMus.

, διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης MoMus. Ορέστης Πάγκαλος , αρχιτέκτονας, εικαστικός και διδάκτωρ Θεωρίας της Τέχνης ΑΠΘ.

, αρχιτέκτονας, εικαστικός και διδάκτωρ Θεωρίας της Τέχνης ΑΠΘ. Βίκη Παπαδημητρίου , γενική διευθύντρια της Πολιτιστικής Εταιρείας.

, γενική διευθύντρια της Πολιτιστικής Εταιρείας. Μπερνάρντ Κουόμο , αντιπρόεδρος του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Νέα Παραλίας».

, αντιπρόεδρος του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Νέα Παραλίας». Γιάννης Λιβιεράτος, tattoo artist και ιδιοκτήτης του The Burning Eye Tattoo στη Ζυρίχη.

Πηγή φωτογραφιών: biscottothessaloniki