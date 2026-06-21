Όλες οι γενιές και όλες οι… «φυλές» της μουσικής Αθήνας μαζεύτηκαν χθες το βράδυ στην Πλατεία Νερού για την επετειακή συναυλία «30 χρόνια Ημισκούμπρια».
Η συγκεκριμένη συναυλία ήταν sold out σχεδόν από τις πρώτες μέρες τις προπώλησεις, και για το λογο αυτό οι διοργανωτές, το Release Festival, έχουν ανακοινώσει και δεύτερη ημερομηνία, στις 3 Ιουλίου, για την οποία υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια.
Επί της σκηνής, Μεντζέλος, Μιθριδάτης και Πρύτανης τα… «έσπασαν» παίζοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, ενώ στη σκηνή ανέβηκε και ο Φοίβος Δεληβοριάς.
Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία…
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