Όλες οι γενιές και όλες οι… «φυλές» της μουσικής Αθήνας μαζεύτηκαν χθες το βράδυ στην Πλατεία Νερού για την επετειακή συναυλία «30 χρόνια Ημισκούμπρια».

Η συγκεκριμένη συναυλία ήταν sold out σχεδόν από τις πρώτες μέρες τις προπώλησεις, και για το λογο αυτό οι διοργανωτές, το Release Festival, έχουν ανακοινώσει και δεύτερη ημερομηνία, στις 3 Ιουλίου, για την οποία υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια.

Επί της σκηνής, Μεντζέλος, Μιθριδάτης και Πρύτανης τα… «έσπασαν» παίζοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, ενώ στη σκηνή ανέβηκε και ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία…

Γιατί je suis bossu…