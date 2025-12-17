Με νέες σημαντικές πρεμιέρες και στις τρεις σκηνές του θεάτρου, με επιτυχημένες παραστάσεις που αγαπήθηκαν και συνεχίζονται, με το πρωτοπόρο άνοιγμα στις νέες γενιές και στα σχολεία της πόλης για δωρεάν παρακολούθηση των παραστάσεων να εξελίσσεται σε θεσμό και στηρίζοντας σταθερά τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία, το στολίδι του Πειραιά μπαίνει στον εορταστικό Δεκέμβριο με το σύνθημα «Αγκαλιάζοντας την κοινωνία – Προσφέροντας θεατρικό καταφύγιο στο ελληνικό έργο».

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά η φετινή σεζόν 2025-2026 είναι αφιερωμένη στους Έλληνες θεατρικούς συγγράφεις και το ελληνικό έργο.

Έργα των Άκη Δήμου, Γλυκερίας Μπασδέκη, Δημήτρη Δημητριάδη, Ηλία Μαγκλίνη, Τασούλας Επτακοίλη, Βασίλη Κατσικονούρη, Γεωργίου Βιζυηνού, Νάνου Βαλαωρίτη, Κώστα Πρετεντέρη & Ασημάκη Γιαλαμά, Πάνου Κούγια, Βασιλικής Πέτσα, Μαρίας Ψαρολόγου, Γιώργου Λακιώτη, Γιώργου Καλογερόπουλου, Δανάης Μέγα & Στρατή Νταλαγιώργου, Βασίλη Μαγουλιώτη, Σπύρου Ασημένιου & Ερμή Περιστέρη, Γιώργου Σκαμπαρδώνη, Νατάσας Νταϊλιάνη, Γιώργου Ηλιόπουλου και Σωτήρη Καραμεσίνη, παρουσιάζονται φέτος καθ’ όλη τη διάρκεια της θεατρικής χρονιάς, την ίδια στιγμή που με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε μόλις χθες στη Σκηνή Ωμέγα το Φεστιβάλ Σύγχρονου Ελληνικού Θεάτρου από το ελληνόφωνο τμήμα της βρετανικής ομάδας Theatre Lab Company της Αναστασίας Ρεβή, που προσκλήθηκε ειδικά, από το Λονδίνο και την Οξφόρδη, για να ταξιδέψει ως τον Πειραιά.

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στηρίζει σταθερά τους Έλληνες συγγραφείς, προσφέροντας θεατρικό καταφύγιο στο ελληνικό έργο. Γιατί η γλώσσα είναι το σπίτι μας.

Αναλυτικά οι παραστάσεις του Δεκεμβρίου

«Ο ΦΟΝΙΑΣ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΘΩΩΣΗ» το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη παίζεται ήδη με τεράστια επιτυχία στην Κεντρική Σκηνή σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη.

Το έργο βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν τον Αύγουστο του 1960, σε ένα χωριό της Ηλείας. Μια συγκλονιστική ιστορία γυναικοκτονίας, που σημάδεψε τη μεταπολεμική Ελλάδα. «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ», της Νατάσας Νταϊλιάνη, με στοιχεία θεάτρου-ντοκιμαντέρ και γραμμένο σε θεσσαλική ντοπιολαλιά, αποτελεί ένα θεατρικό ταξίδι στην μνήμη της Ελλάδας του Εμφυλίου και στο διαγενεακό τραύμα και έρχεται αυτή την εβδομάδα στη σκηνή Ωμέγα [πρεμιέρα στις 18.12]. Ενώ στο Φουαγιέ η παράσταση της Δανάης Μέγα, «IN MOTION, ένα άγαλμα που το’ σκασε», μια in situ δράση κατάλληλη για παιδιά από 4 ετών και για όλη την οικογένεια, πραγματοποιείται ήδη με συνεχόμενα σολντ αουτ!

Την ίδια στιγμή στην Κεντρική σκηνή, συνεχίζονται με επιτυχία το «MERDE» του Suyako, για δεύτερη χρονιά, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή και Βασίλη Μαγουλιώτη, το «ΜΕΡΙΛΙΝ» της Τασούλας Επτακοίλη, σε θεατρική διασκευή Σοφιάννας Θεοφάνους, σκηνοθεσία Τάσου Πυργιέρη και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη [επιπλέον εορταστική παράσταση, την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00], ενώ στο Φουαγιέ, εξακολουθεί να χτυπάει ο παλμός των νέων δημιουργών, με την Αλίκη Στενού και την παράσταση «ΜΝΗΜΗ – ΛΗΘΗ» του Δημήτρη Δημητριάδη.

Ταυτόχρονα, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με βασικές αρχές τη συμμετοχικότητα και τη συμπερίληψη και με ισχυρό εκπαιδευτικό και διαμορφωτικό ρόλο, διατηρεί σταθερά τον δίαυλο επικοινωνίας με τους νέους και τα σχολεία του Πειραιά, που παρακολουθούν από φέτος δωρεάν όλες τις παραστάσεις του θεάτρου.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΣΕΖΟΝ

Ελληνογαλλική Σχολή Jean d’ Arc

2ο Γενικό Λύκειο Πειραιά

1 ο Γενικό Λύκειο Περάματος

3ο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά

6ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

2ο Λύκειο Πειραιά

Καλλιτεχνικό σχολείο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

2ο Γενικό Λύκειο Δραπετσώνας

1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

6ο Γυμνάσιο Κερατσινίου

2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Δραπετσώνας.