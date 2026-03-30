Ο Κατερινιώτης σκηνοθέτης Vatoum (Παντελής Βατουσιάδης) παρουσιάζει τη νέα του ταινία μικρού μήκους «Δεν έχω Οξυγόνο», μια δραματική παραγωγή που γυρίστηκε με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από 100 ευρώ και ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη φεστιβαλική της πορεία πριν από την ευρύτερη διαδικτυακή παρουσία της.

Η ταινία ακολουθεί τον Άρη, έναν άνδρα που επιβιώνει από ένα καταστροφικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στο οποίο χάνει τη γυναίκα και την κόρη του. Χρόνια αργότερα, η μνήμη της απώλειας εξακολουθεί να τον στοιχειώνει, οδηγώντας τον σε μια σκοτεινή εσωτερική διαδρομή όπου η οργή, η ενοχή και η ανάγκη για απαντήσεις, συγκρούονται.

Μέσα από έντονες δραματικές σκηνές, η ταινία θέτει ένα κεντρικό ερώτημα: μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος όταν η ζωή του ανατρέπεται από μια τραγωδία;

Το «Δεν έχω Οξυγόνο» δεν αποπειράται να αναπαραστήσει πραγματικά γεγονότα. Χρησιμοποιεί τη μυθοπλασία για να εξερευνήσει τις σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης ψυχής και τον τρόπο με τον οποίο ο πόνος μπορεί να μεταμορφώσει αμετάκλητα έναν άνθρωπο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η παραγωγή. Σε μια εποχή που το κόστος αποτελεί συχνά ανυπέρβλητο εμπόδιο για τους ανεξάρτητους δημιουργούς, η ταινία επιχειρεί να δείξει ότι η δραματική ένταση και η κινηματογραφική αφήγηση δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από το μέγεθος του προϋπολογισμού.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Αλέξανδρος Γαϊτάνης και Κωνσταντίνος Μυστακίδης. Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Γιάννης Χατζηγρηγοριάδης και τη μουσική ο Ιωάννης Γκουτζιούλης.

Trailer της ταινίας:

Σενάριο, σκηνοθεσία και μοντάζ: Vatoum.

Η ταινία θα διαγωνιστεί σε κινηματογραφικά φεστιβάλ και θα παρουσιαστεί σε ειδικές προβολές. Οι ημερομηνίες και οι τοποθεσίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Σχετικά με τον δημιουργό:

Ο Vatoum (Pantelis Vatousiadis) είναι Έλληνας δημιουργός και σκηνοθέτης που ασχολείται με την παραγωγή κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους, συνδυάζοντας δραματική αφήγηση, δράση και σύγχρονη κινηματογραφική αισθητική.