Σπυριδωνία Κρανιώτη

Ο Στέλιος Μπαλαχούτης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις καθώς το όνομα του εδώ και χρόνια είναι συνυφασμένο με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ο διακεκριμένος ερευνητής του τραγουδιού, με πλούσια συγγραφική δραστηριότητα και σημαντική παρουσία ως στιχουργός, μίλησε στη Ζούγκλα με αφορμή το νέο του βιβλίο «Στέλιος Καζαντζίδης: Δεν με σβήνει κανένας».

Πρόκειται για ένα βιβλίο παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές καθώς ο Κώστας Μπαλαχούτης, πέρα από τις μαρτυρίες του ίδιου του Καζαντζίδη που συγκέντρωσε, συνομίλησε με σπουδαίους συνεργάτες και φίλους του, με κομβικούς δευτεραγωνιστές, καθώς και σύγχρονους καλλιτέχνες. Ακόμη το βιβλίο περιλαμβάνει σπάνιο αρχειακό υλικό καθώς και την αναλυτική δισκογραφία του Στέλιου Καζαντζίδη.

Ακούστε τη συνέντευξη του Κώστα Μπαλαχούτη:

Ένα βιβλίο έργο ζωής

«Το δίχως άλλο είναι μια τέτοια κατάσταση για μένα γιατί και εγώ στα χρόνια ωριμάζω, βλέπω τα πράγματα με διαφορετική σκοπιά έχω περισσότερες πληροφορίες, μαρτυρίες σημαντικών ανθρώπων που έχουν παίξει κομβικό ρόλο στην πορεία και εξέλιξη του τραγουδιού και αυτοί με αντιμετωπίζουν πλέον διαφορετικά μετά από όλη αυτή τη σπορά. Και έτσι κατά κάποιον τρόπο το παζλ μου γύρω από το ελληνικό τραγούδι είναι ακόμη πιο ολοκληρωμένο τώρα από ότι στο παρελθόν» αναφέρει ο Κώστας Μπαλαχούτης στη Ζούγκλα και συμπληρώνει: Ο Καζαντζίδης ως ο καλύτερος από τους συνοδοιπόρους του είχε το προνόμιο να λέει τα καλύτερα των καλύτερων δημιουργών και αυτά να αποδίδονται με τους καλύτερους μουσικούς».

Ακόμη ο διακεκριμένος ερευνητής του ελληνικού τραγουδιού σημειώνει: «Όταν μιλάμε για τον Καζαντζίδη μιλάμε έως ένα σημαντικό βαθμό για μια μεγάλη μερίδα του έργου του Βασίλη Τσιτσάνη, του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Γιώργου Μητσάκη, του Μανώλη Χιώτη, του Απόστολου Καλδάρα του Κώστα Βίρβου της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, του Χρήστου Κολοκοτρώνη, του Χαράλαμπου Βασιλειάδη, του Τσάντα, μιλάμε για σημαντικό κομμάτι του Νικολόπουλου, του Πυθαγόρα, του Άκη Πάνου ακόμη και του Θεοδωράκη, του Χατζιδάκι, του Λεοντή μιας και έχουμε και την Καταχνιά ακόμη και του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ταξιδεύοντας στα χρόνια και του Τάκη Σούκα ακόμη και του Σπανουδάκη, οπότε όταν μιλάμε για τον Καζαντζίδη δεν μιλάμε μόνο για αυτόν, μιλάμε για όλους αυτούς που είναι γύρω του για όσους συμπράττουν μαζί του μιλάμε για τους μουσικούς που έπαιξαν μαζί του, γιατί ο Καζαντζίδης ως ο καλύτερος από τους συνοδοιπόρους του είχε το προνόμιο να λέει τα καλύτερα των καλύτερων δημιουργών και αυτά να αποδίδονται με τους καλύτερους μουσικούς. Έχουν παίξει θεϊκή μουσική δίπλα του από μπουζούκια θρυλικά πέρα από τον Χιώτη έχει παίξει ο Ζαμπέτας, έχει παίξει ο Στέλιος ο Μακρυδάκης, έχει παίξει ο Γιαννάκης ο Αγγέλου, έχει παίξει ο Κόρος το βιολί, ο Σαλέας το κλαρίνο. Όλοι τους ήταν ένας και ένας και βέβαια ο Καζαντζίδης έχει συμπράξει και με άλλους ερμηνευτές στο πάλκο».

«Ο Καζαντζίδης έγινε ο ψυχολόγος της κοινωνίας»

Ο Κώστας Μπαλαχούτης χαρακτήρισε, τον Στέλιο Καζαντζίδη ως «ψυχολόγο της κοινωνίας», αναγνωρίζοντας την τεράστια απήχηση που είχε στους απλούς ανθρώπους.

«Αγαπάω το όμορφο στο τραγούδι, θέλω να πιστεύω και στη ζωή. Ο Καζαντζίδης είναι η απόλυτη ομορφιά ακόμη και στην τραγικότητα της. Ο Καζαντζίδης έγινε θρύλος εν ζωή το 1960 ήταν 30 χρόνων. Τεχνικά τα έχει όλα στο μέγιστο βαθμό.

«Είναι ο κορυφαίος τραγουδιστής όλων των εποχών. Τέτοια τελειότητα δεν υπάρχει. Παρακολουθώ και το διεθνές πεντάγραμμο αλλά δεν φτάνει κανείς στο ύψος του Καζαντζίδη.

Επειδή είχε το προνόμιο από τη πρώτη χρονιά του στη δισκογραφία να αποδίδει να πουλάει δίσκους και να αγαπιέται, οι δημιουργοί προσαρμόστηκαν στα θέλω του. Λειτούργησε ως ο ψυχολόγος της ελληνικής κοινωνίας… Ο Καζαντζίδης είναι τα τραγούδια του. Η παρουσία του οδήγησε τους δημιουργούς να γράφουν τα τραγούδια τους αναλόγως».

Η διάσωση και άλλων μαρτυριών

«Ονειρεύομαι να έχω τη δύναμη να σώσω και άλλες μαρτυρίες, υπάρχουν σολίστες που δεν έχουμε καταγράψει το έργο τους. Θέλω περισσότερο ενδιαφέρον για το ελληνικό τραγούδι. Είναι το γενετικό μας υλικό. Κάποτε σφαζόμασταν για το τραγούδι. Είναι ιδεολογία το τραγούδι. Υπάρχει καλό τραγούδι σήμερα που όμως δεν φωτίζεται και υπάρχει ένα παρατράγουδο που προβάλλεται αποκλειστικά μόνο αυτό. Ονειρεύομαι αυτό να πάψει να υπάρχει» αναφέρει ο Κώστας Μπαλαχούτης και υπογραμμίζει «Ο Καζαντζίδης ήταν βέβαιος και για το καλλιτεχνικό του εκτόπισμα και ότι δεν μπορεί να τον σβήσει κανένας. Πικραινόταν βέβαια για αυτούς που προσπαθούσαν να το κάνουν. Με τέτοιο πειστικό τρόπο πέρασε τα θέλω τόσων άλλων. Ήταν χαραγμένος κάθε τι τον άγγιζε με πολύ καίριο και μεστό τρόπο και για αυτό τραγουδούσε όπως τραγουδούσε με ψυχή που δεν σβήνει».

Το βιβλίο «Στέλιος Καζαντζίδης: Δεν με σβήνει κανένας» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων.

Λίγα λόγια για τον Κώστα Μπαλαχούτη

O Κώστας Μπαλαχούτης είναι διακεκριμένος ερευνητής του ελληνικού τραγουδιού, με πλούσια συγγραφική δραστηριότητα.

Μελέτες, λευκώματα, μουσικά ημερολόγια και βιογραφίες του έχουν κερδίσει την αγάπη και εκτίμηση του κοινού, ενώ έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές.

Επί μακρόν διετέλεσε υπεύθυνος ύλης του μουσικού περιοδικού «Δίφωνο», του οποίου στη συνέχεια ανέλαβε και τη διεύθυνση. Επίσης υπήρξε εμπνευστής και διευθυντής του μουσικού περιοδικού «Όασις» και καλλιτεχνικός διευθυντής του ogdoo.gr για 14 συνεχόμενα χρόνια και από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του.

Παράλληλα συμμετείχε στην αρχισυνταξία και μουσική επιμέλεια ξεχωριστών τηλεοπτικών εκπομπών «Σε χρόνο TV», «Rewind», «Κοίτα τι έκανες», «Όλοι οι καλοί χωράνε», «Στα τραγούδια λέμε ΝΑΙ», «Αυλή των χρωμάτων», «Νύχτα στάσου».

Επίσης, στο Κανάλι της Βουλής των Ελλήνων, στην εκπομπή του «Κατάθεση ψυχής» φιλοξενήθηκαν κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού.

Αντιστοίχως κινήθηκε και στο ραδιόφωνο, με εκπομπές του στους σταθμούς «Στο κόκκινο 105,5», «Derti 98,6», «Κανάλι Ένα του Πειραιά 90,4», «Βήμα Fm 99,5» και όχι μόνο.

Επιπλέον, ο Κώστας Μπαλαχούτης έχει μια σημαντική παρουσία ως στιχουργός, συνεργαζόμενος με κορυφαίους συνθέτες και ερμηνευτές, με τραγούδια που αγαπήθηκαν («Αρχιπέλαγος», «Φίλα με», «Κόκκινο ποτάμι», «Γλυκάνισος», «Συγγνώμη Πόλη μου» κ.ά. ).

Ακόμη, ξεχωριστή αίσθηση προκάλεσαν οι δισκογραφικές συλλογές και τα πορτραίτα που επιμελήθηκε στη Minos – EMI και τη Lyra.

Έχει εμπνευστεί και επιμεληθεί σειρά συναυλιών και παραστάσεων με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών.

Κείμενά του για το τραγούδι και τον πολιτισμό, τη γευσιγνωσία αλλά και τον αθλητισμό φιλοξενούνται σε εφημερίδες (Καθημερινή, Τα Νέα, Ελεύθερος Τύπος, Sportday, Sportime) και περιοδικά (Cine – 7, Μετρονόμος, Γαστρονόμος), έως και στη σχετική έκδοση της εγκυκλοπαίδειας «Δομή».