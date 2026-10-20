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Η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Γιώργος Καψάσκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Δεν θέλω να σε ξαναδώ», σε μια ξεχωριστή στιγμή της σταθερής καλλιτεχνικής τους συνεργασίας, καθώς για πρώτη φορά ενώνουν τις φωνές τους σε ένα ντουέτο.

Η Βασιλική ερμηνεύει και ο Γιώργος υπογράφει το τραγούδι, συνεχίζοντας μια δημιουργική σχέση που έχει αποκτήσει τη δική της ταυτότητα μέσα από τις μέχρι σήμερα συνεργασίες τους. Την ενορχήστρωση υπογράφει ο Δημήτρης Σιάμπος, σταθερό μέλος της δημιουργικής τους ομάδας, αποτυπώνοντας τον κοινό μουσικό τους κόσμο.

Η παραγωγή του τραγουδιού συγχρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Ερατώ, στο πλαίσιο της διάκρισης της Βασιλικής Μιχαλοπούλου, η οποία κατέκτησε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις στον διαγωνισμό που διοργανώνει ο Οργανισμός, χρηματοδοτώντας την δισκογραφική δουλειά νέων καλλιτεχνών.

Παράλληλα, οι δύο καλλιτέχνες βρίσκονται σε δημιουργική προετοιμασία για τον δεύτερο δίσκο της Βασιλικής Μιχαλόπουλου, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους με νέα τραγούδια και νέες μουσικές προτάσεις.

Ένα νέο τραγούδι, μια πρώτη κοινή ερμηνεία και η συνέχεια μιας καλλιτεχνικής διαδρομής που χτίζεται σταθερά, μέσα από τη μουσική και τη δημιουργία.

Credits

Μουσική – Στίχοι | Γιώργος Καψάσκης

Παραγωγή – Ενορχήστρωση | Δημήτρης Σιάμπος

Ακουστική & ηλεκτρική κιθάρα, κρουστά | Δημήτρης Σιάμπος

Βιολί | Δημήτρης Γάσιας

Τρομπέτα | Νίκος Σαμαράς

Ηχοληψία – Μίξη | Σωτήρης Ζιλιασκόπουλος

Mastering | Απόστολος Σιώπης

Φωτογραφία | Μαρίζα Καψαμπέλη

Artwork | Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Η ηχογράφηση και η μίξη έγινε στο Noisy King Music Residence.

Το mastering έγινε στα Siopis Masters.

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company στις ψηφιακές πλατφόρμες ΕΔΩ

Η παραγωγή συγχρηματοδοτήθηκε από τον οργανισμό ΕΡΑΤΩ.

Στίχοι

Πώς περνάει η νύχτα αυτή

Πώς κυλάνε οι ώρες

Δεν ξεκουνάει ο χρόνος ούτε σπιθαμή

Πώς μπορεί ένα κορμί τις πληγές να κλείσει

Ποιο γιατρικό θέλει να ξαναφτιαχτεί

Δεν θέλω να σε ξαναδώ

ξανά στα δύο να κοπώ

Σε μια καρδιά που έχει καεί

τι να της κάνει μια βροχή

Δεν θέλω να σε ξαναδώ

το λέω και το εννοώ

Κι αφού δεν ήτανε γραφτό

δεν θέλω να σε ξαναδώ

Πώς αντέχεται η σιωπή

Πώς να βρω τις λέξεις

Κουβέντα δεν βγαίνει ούτε συλλαβή

Ποιος να ξέρει να μου πει

Ποιος το έχει ζήσει

αν η καρδιά δεν θέλει πώς αποχωρεί