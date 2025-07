Η Beyoncé ολοκλήρωσε την περιοδεία της «Cowboy Carter Tour» στο Allegiant Stadium στο Λας Βέγκας με μια φαντασμαγορική τελική συναυλία που περιελάμβανε αρκετούς καλεσμένους – έκπληξη.

Πιο συγκεκριμένα, η Queen Beyoncé επανενώθηκε με το συγκρότημά της, Destiny’s Child στη σκηνή για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια. Το τρίο ερμήνευσε τα τραγούδια «Lose My Breath» και «Bootylicious», μαζί με το τραγούδι της Beyoncé «Energy».

H Beyoncé μοιράστηκε επίσης τη σκηνή με τον σύζυγό της, Jay-Z και ερμήνευσαν το «Crazy in Love». Η Shaboozey έκανε μια σύντομη εμφάνιση για το «Sweet Honey Buckiin’» και οι δύο κόρες της Beyoncé, Blue Ivy και Rumi, ανέβηκαν επίσης στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Συνολικά, η Beyoncé ερμήνευσε ένα εντυπωσιακό σετ 44 τραγουδιών για να ολοκληρώσει με επικό τρόπο την περιοδεία της «Cowboy Carter».

if someone had told me a while ago that Beyoncé would leave the stage with Destiny's Child for her ACTUAL child to perform, i simply wouldn't have believed it.



Η συναυλία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (26/7) επίσης λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να ασκηθεί δίωξη εναντίον της για την υποστήριξή της στην Καμάλα Χάρις κατά τις προεδρικές εκλογές του 2024 και όπως αποδείχθηκε από τα πλάνα, δεν φάνηκε καθόλου ενοχλημένη.