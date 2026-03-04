Οι «Δεξιώσεις» του Φίλιππου Τσίτου και το «Disqualifié» του Γιώργου Τελτζίδη επιλέχθηκαν στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σόφιας και στο Sofia Meetings/Works In progress αντίστοιχα.

Η View Master Films με χαρά ανακοινώνει ότι δύο από τα κινηματογραφικά της έργα, οι «Δεξιώσεις» του Φίλιππου Τσίτου και το «Disqualifié» του Γιώργου Τελτζίδη, σε διαφορετικά στάδια το καθένα, έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν αντίστοιχα στο 30ο Sofia International Film Festival (SIFF, 12-31 Μαρτίου 2026) στη Σόφια της Βουλγαρίας και στο «αδερφάκι του», το 23ο Sofia Meetings (18–22 Μαρτίου 2026), μια κορυφαία διεθνή παράλληλη δράση που παρουσιάζει ταινίες στο στάδιο του postproduction σε υποψήφιους διανομείς sales agents και εκπροσώπους Φεστιβάλ.

Δεξιώσεις – σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου

Η πολυαναμενόμενη νέα μεγάλου μήκους ταινία του πολυβραβευμένου Έλληνα σκηνοθέτη Φίλιππου Τσίτου σχολιάζει με χιούμορ και ευαισθησία τις αξίες της αξιοπρέπειας, της εντιμότητας και της επιβίωσης στην σύγχρονη κοινωνία.

Με πρωταγωνιστή τον δημοσιογράφο Δήμο Περπατάρη (Αντώνης Καφετζόπουλος) που αρνείται να προδώσει τις αρχές του ακόμα και όταν αντιμέτωπος με την πείνα και την ανέχεια γίνεται αρχηγός μιας παρέας ανθρώπων που «τρυπώνουν» λαθραία σε δεξιώσεις για να φάνε, η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή Ελλάδας & Βουλγαρίας και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το διεθνές σινεφίλ κοινό.

H ταινία θα συμμετάσχει στο διαγωνιστικό τμήμα Balkan Competition, το οποίο περιλαμβάνει 12 από τις πλέον επιτυχημένες ταινίες της περιοχής του 2025.

Σκηνοθέτης: Φίλιππος Τσίτος |Σενάριο: Φίλιππος Τσίτος |Διεύθυνση Φωτογραφίας: Πολυδεύκης Κυρλίδης | Μοντάζ: Δημήτρης Πεπονής |Ήχος: RosenMitov |Μουσική: Σταύρος Μαρκόνης | Casting : Σταύρος Ράπτης | Κοστούμια: Geo Pavlov | Σκηνικά: Σπύρος Λάσκαρης | Μακιγιάζ: Magdalena Bojadjieva | Ηθοποιοί: Αντώνης Καφετζόπουλος, Μαρία Κατσανδρή, Χρήστος Βαλαβανίδης, Γιώργος Σουξές, Κατερίνα Συναπίδου, Χριστίνα Τσάφου , Μαρία Καλλιμάνη.

Παραγωγή: View Master Films | Παραγωγοί: Γιώργος Κυριάκος, Κώστας Λαμπρόπουλος, Έφη Σκρομπόλα, Βασίλης Τζανίδης, Nikolay Mutafchiev, Luba Piperova |Παραγωγή : View Master Films, Συμπαραγωγή : ΕΡΤ, Bulgarian National Film Center, Premier Studio, Samsara, View Master Events |Με τη υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας– Creative Greece

Disqualifié – σε σκηνοθεσία Γιώργου Τελτζίδη

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Γιώργου Τελτζίδη, «Disqualifié», σε σενάριο του ιδίου και του Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και σε συμπαραγωγή με την Ιταλία, έχει επίσης επιλεγεί στο πρόγραμμα Works in Progress του 23ου Sofia Meetings.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί μια σημαντική διεθνή αναγνώριση για την ταινία και τον σκηνοθέτη, ο οποίος έχει ήδη διακριθεί στο παρελθόν στο εξωτερικό με μικρού μήκους ταινίες και διαγωνιστικά διαπιστευτήρια σε φεστιβάλ όπως Cannes, Tribeca, AFI Fest κ.λπ.

Η ταινία ακολουθεί μια παρέα φίλων που συναντιούνται ξανά στο παλιό τους κλειστό γήπεδο για έναν τελευταίο αγώνα. Το γέλιο και οι αναμνήσεις δίνουν γρήγορα τη θέση τους στην ένταση και τη βία. Ένας από την παρέα καταρρέει και τότε οι ενοχές, οι πληγωμένοι εγωισμοί και μερικά καλά κρυμμένα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια. Παγιδευμένοι ανάμεσα στον φόβο και την ευθύνη, καλούνται να αποφασίσουν: θα προστατεύσουν τον εαυτό τους ή θα βρουν το θάρρος να αντικρίσουν την αλήθεια;

Η παρουσία του «Disqualifié» στο Sofia Meetings δημιουργεί ευκαιρίες για περαιτέρω συμπράξεις και επαφές με διεθνείς παραγωγούς και εν δυνάμει υποστήριξη στην ολοκλήρωση και διανομή της ταινίας σε φεστιβάλ και αγορές.

Το Sofia Meetings αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές πλατφόρμες προώθησης κινηματογραφικών έργων σε ανάπτυξη ή post-production. Κάθε χρόνο προσελκύει παραγωγούς, διανομείς, εκπροσώπους φεστιβάλ και επαγγελματίες του κινηματογράφου, παρέχοντας σε επιλεγμένα έργα τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών και διεθνούς δικτύωσης.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Τελτζίδης |Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος |Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Καρανικόλας | Μοντάζ: Δημήτρης Πολύζος |Ήχος: Παναγιώτης Παπαγιαννόπουλος | Κοστούμια: Λίνα Σταυροπούλου | Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Εύα Γουλάκου| Ηθοποιοί: Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Μάκης Παπαδημητράτος, Στέλιος Δημόπουλος, Θάνος Αλεξίου, Κώστας Φυτίλης, Σοφία Κουνιά.

Παραγωγή: View Master Films | Παραγωγοί: Γιώργος Κυριάκος, Κώστας Λαμπρόπουλος, Έφη Σκρομπόλα, Βασίλης Τζανίδης, PilarSaavedra, Manfredi Saavedra |Παραγωγή : View Master Films, Συμπαραγωγή : ΕΡΤ, SajamaFilms, MIC |Με τη υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας– Creative Greece