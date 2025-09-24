Οι δημιουργοί του Fortnite ανακοίνωσαν ότι μια επίσημη διαδραστική συνεργασία με τους Daft Punk για θαυμαστές και παίκτες θα έρθει στην πλατφόρμα τις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, το The Daft Punk Experience θα προσφέρει στους παίκτες του Fortnite να εξερευνήσουν 31 τραγούδια από τον κατάλογο του γαλλικού ντουέτου της ηλεκτρονικής μουσικής, ενώ θα υπάρχουν επίσης προσαρμοσμένες εμφανίσεις, πάρτι με χορό όλη τη νύχτα και ευκαιρίες για remix και mashup τραγουδιών των Daft Punk.

Η εμπειρία θα αρχίσει για τους παίκτες στις 27 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ. Οι παίκτες που εισέρχονται στην Daft Punk Experience θα καθοδηγηθούνται σε μια πύλη και η υποδοχή θα γίνεται με βίντεο με αποσπάσματα από την περιοδεία «Alive» του 2007 του ντουέτου.

Οι παίκτες θα μπορούν να δημιουργούν χορευτικά avatars στο Daft Club, ενώ νέο πακέτο στο Fortnite Shop θα είναι επίσης διαθέσιμο προς αγορά, το οποίο περιλαμβάνει τα κράνη TB3 και GM08 των Daft Punk, στολές, αξεσουάρ, μουσικά όργανα και ένα Jam Track του “Get Lucky”.

Μέσα σε σχεδόν τρεις δεκαετίες δημιουργίας μουσικής, οι Daft Punk έχουν κυκλοφορήσει μερικά από τα πιο δημοφιλή άλμπουμ ηλεκτρονικής μουσικής όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω τους μια απίστευτη κληρονομιά που πρόκειται να γιορταστεί στο παιχνίδι της Epic Games.

Οι Daft Punk διαλύθηκαν το 2021, αλλά έκτοτε συνεχίζουν να επανεμφανίζονται με διάφορες μορφές. Τον περασμένο μήνα, skateboard περιορισμένης έκδοσης των Daft Punk κυκλοφόρησε στην αγορά για 15.000 δολάρια, ενώ το ντουέτο συνεργάστηκε με την εταιρεία streetwear PLEASURES του Λος Άντζελες σε τρία pop-up καταστήματα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αυτό το καλοκαίρι.

Η ταινία κινουμένων σχεδίων τους, Interstella 5555, προβλήθηκε παγκοσμίως πέρυσι και κυκλοφόρησαν μια έκδοση του «Random Access Memories» το 2023.