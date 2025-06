Ο ταλαντούχος συγγραφέας και ποιητής Ιωάννης Σιδηρόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε στη Βέροια στις 28 Νοεμβρίου 1991 έχει έχει ήδη αφήσει το στίγμα στα ελληνικά γράμματα με συνεχείς διακρίσεις και συμμετοχές σε σημαντικά συλλογικά έργα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το 2023 συμμετείχε στις εκδόσεις «Παρέμβαση» με το ποίημά του «Χριστούγεννα σε ένα σπιτικό», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο συλλογικό βιβλίο «Ο Χρόνος που περνά και χάνεται».

Το 2024, το διήγημά του διακρίθηκε στον συλλογικό τόμο «Φωτεινές Δροσοσταλίδες» των εκδόσεων «Ηλιαχτίδα», αποσπώντας Τιμητική Διάκριση. Την ίδια χρονιά, στις 8 Ιουνίου, ο Σιδηρόπουλος τιμήθηκε με το Α’ Βραβείο από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων (Ε.Π.Ο.Κ.) για το ποίημά του «Η Μάνα του Νεκρού Αγωνιστή». Στον Διαγωνισμό του Ε.Π.Ο.Κ. 2024–2025, με θεματική τα Χριστούγεννα, το νέο του διήγημα διακρίθηκε και θα συμπεριληφθεί στον αντίστοιχο συλλογικό τόμο του Ομίλου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή λογοτεχνική του παρουσία.

Η φωνή του Ιωάννη Σιδηρόπουλου όμως δεν περιορίζεται στα ελληνικά σύνορα. Το 2024, το αγγλόφωνο ποίημά του «Love» ξεχώρισε στο Μαρόκο, υπό την επιμέλεια του εκδότη Mohamed Ellaghafi, και εντάχθηκε στη διεθνή ποιητική ανθολογία της Ένωσης Μαροκινών Δημιουργικών Συγγραφέων«A Global Poetic Anthology – The University of Moroccan Creators». Από την Ελλάδα διακρίθηκαν μόνο δύο ποιητές.

Το 2025, το ποίημά του «Το Ταξίδι σου στο φως του Παραδείσου» επιλέγεται για τον νέο συλλογικό τόμο των εκδόσεων «Παρέμβαση» με τίτλο «Το Ταξίδι», που κυκλοφορεί φέτος στα βιβλιοπωλεία και ενισχύει τη θέση του ποιητή στον σύγχρονο λογοτεχνικό χάρτη.

LOVE

Soul should connect love with body.

Heart should penetrate love on the mind.

And we should fight it, love.

Soul should separate love from body.

And as we drink the taste of love,

the bitter taste of separation should separate love.

We love to have each other.

To live together.

And as we grow older in the end of our lifes,

we say love penetrates us in the course of our history