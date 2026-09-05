Το Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας φιλοξενεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, στις 19:30, τη φιλανθρωπική συναυλία «Διαλέγω Εσένα», μια μεγάλη μουσική βραδιά με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 καλλιτεχνών, τραγουδιστών και ηθοποιών, καθώς και δύο χορωδιών, με κοινό στόχο την προσφορά και την αλληλεγγύη.

Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS, στηρίζοντας το σημαντικό έργο τους για παιδιά και οικογένειες.

Η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη και αποτελεί μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση, όπου περισσότεροι από 30 καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και την παρουσία τους για έναν κοινό σκοπό.

Ένα πιάνο. Ένα τσέλο. Πολλές φωνές.Ένας σκοπός.

Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο και ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο θα συνοδεύσουν τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη συναυλία, δημιουργώντας ένα άμεσο και βαθιά ανθρώπινο μουσικό περιβάλλον.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο Χρήστος Αδαμάκης, ο οποίος έχει την επιμέλεια της συναυλίας και υπογράφει τα κείμενα και τους στίχους του τραγουδιού «Διαλέγω Εσένα», σε μουσική Δημήτρη Αϊβαλιώτη, από το οποίο πήρε τον τίτλο της η συναυλία.

Αλφαβητικά συμμετέχουν οι:

Χριστίνα Αθηνέλη, Γιάννης Απέργης, Γκέλυ Αυγερινοπούλου, Μάγδα Βαρούχα, Νίκος Βουρλιώτης, Γιαγκίνηδες, Ζέτα Δούκα, Γιώργος Ζάμπας, Αγγελική Ηλιάδη, Ηρώ, Ελένη Καρακάση, Μιχάλης Κονιτόπουλος, Θοδωρής Κοτονιάς, Εύη Κουλκουβίνη, Γιάννης Κρητικός, Κυριάκος Κυανός, Έλενα Λεώνη, Νίνα Λοτσάρη, Ρένια Λουιζίδου, Δήμος Μπέκε, Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, Σοφία Πανάγου, Δημήτρης Παπάζογλου, Άντζυ Σαμίου, Γρηγόρης Σαμόλης, Χρήστος Σαντικάι, Εβίτα Σερέτη, Βύρων Τσουράπης, Φειδίας και Ody Icons.

Συμμετέχουν επίσης η Παιδική Χορωδία «Con Anima» και η Ιστορική Χορωδία Νίκαιας.

Προσβασιμότητα και συμπερίληψη

Η βραδιά θα περιλαμβάνει απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ώστε το μήνυμα και οι στιγμές της συναυλίας να είναι προσβάσιμα σε κωφούς και βαρήκοους συνανθρώπους μας.

Γιατί η συμπερίληψη είναι στάση. Είναι τρόπος να κοιτάζουμε τον κόσμο. Είναι η απόφαση να πούμε πως κανείς δεν περισσεύει από μια βραδιά που εμπνεύστηκε για να ενώσει.

Συντελεστές

Οργάνωση Παραγωγής: Χρήστος Αδαμάκης

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Ειρήνη Μπουρλέσα

Styling & Art Direction: Teo Theodoropoulos

Cinematographer: Φραγκίσκος Κουλουράς

Ηχητική Κάλυψη & Φώτα: Live2 Entertainment

Artwork: Αντώνης Γλυκός

Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας: Μανουέλλα Καγιοπούλου, Έλενα Τσαρσιταλίδη

Πληροφορίες

«Διαλέγω Εσένα» – Φιλανθρωπική Συναυλία

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 | 19:30

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Μέρος των εσόδων διατίθεται στα Παιδικά Χωριά SOS

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/dialegoesena