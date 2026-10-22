Οι εκδόσεις Anubis παρουσιάζουν το «Διάλεξέ με» ​(Consider Me), το πρώτο βιβλίο της εξαιρετικά δημοφιλούς σειράς sports romance της Becka Mack.

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Το μυθιστόρημα, που αναδείχτηκε σε instant Best Seller των New York Times και USA TODAY, έχει κλέψει τις καρδιές εκατομμυρίων αναγνωστών παγκοσμίως.

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Γνωστή για τους ξεχωριστούς χαρακτήρες και τους απολαυστικούς διαλόγους που χαρακτηρίζουν τις ιστορίες της, η Becka Mack απέκτησε φανατικό κοινό με αυτή τη σειρά αυτοτελών μυθιστορημάτων με θέμα το χόκεϊ. Τα βιβλία της είναι περιζήτητα και έχουν ήδη μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.

– Η Ιστορία –

​«Ξέρω πώς είναι να ζω χωρίς εσένα. Είναι κάτι που δε θα ήθελα ποτέ να βιώσω ξανά.»

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Ο Κάρτερ Μπέκετ είναι ο κορυφαίος παίκτης του NHL και μεγάλος καρδιοκατακτητής. Η καριέρα του βρίσκεται στο απόγειό της, η ομάδα του διανύει την καλύτερη σεζόν της και δε λείπουν ποτέ οι γυναίκες που είναι πρόθυμες να περάσουν τη νύχτα μαζί του. Τι άλλο θα μπορούσε να ζητήσει;

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Η Ολίβια Πάρκερ ξέρει πολύ καλά πώς είναι οι επαγγελματίες παίκτες χόκεϊ, χάρη στο σύντροφο της καλύτερής της φίλης. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι θα έβγαινε ποτέ με κάποιον από αυτούς, όσο ακαταμάχητα γοητευτικός κι αν ήταν. Άλλωστε λατρεύει την ήρεμη ζωή που έχει δημιουργήσει. Γιατί να σπαταλήσει το χρόνο της με έναν αλαζόνα αθλητή; Όταν οι δυο τους συναντιούνται, ο Κάρτερ αδυνατεί να βγάλει από το μυαλό του την Ολίβια. Διατεθειμένος να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να κερδίσει τη γυναίκα που του έχει κλέψει την καρδιά, ο Κάρτερ αποφασίζει πως είναι καιρός να… ανέβει επίπεδο. Δυστυχώς όμως γι’ αυτόν, εκείνη δεν έχει καμία πρόθεση να υποκύψει στη γοητεία του. Κι έτσι, για πρώτη φορά στη ζωή του, ο Κάρτερ Μπέκετ βρίσκεται να παρακαλάει για μία ευκαιρία…​

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία και τα online καταστήματα.

Σελίδες: 632 | Σχήμα: 14 x 20,5 εκ. | Τιμή: 22,20 €