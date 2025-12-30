Οι γιοι του Σον «Ντίντι» Κομπς, Τζάστιν και Κρίστιαν, ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας νέας σειράς ντοκιμαντέρ στο δίκτυο Zeus Network.

Η παραγωγή, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2026, υπόσχεται να παρουσιάσει τη δική τους πλευρά γύρω από την πολύκροτη δίκη του πατέρα τους.

Οι δυο τους έδωσαν στη δημοσιότητα μια πρώτη ματιά από το ντοκιμαντέρ -χωρίς να αποκαλύψουν τον τίτλο- μέσω ενός τρέιλερ που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο κλιπ, ο Τζάστιν και ο Κρίστιαν εμφανίζονται να παρακολουθούν πλάνα έξω από το δικαστήριο όπου διεξήχθη η δίκη του άλλοτε αδιαμφισβήτητου «βασιλιά» της χιπ χοπ, ενώ στην οθόνη εναλλάσσονται τίτλοι ειδήσεων για τον πατέρα τους. Το τρέιλερ ολοκληρώνεται με τον Τζάστιν να δέχεται μια προπληρωμένη κλήση από το Σωφρονιστικό Ίδρυμα Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ, όπου ο Κομπς εκτίει αυτή τη στιγμή την ποινή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lemuel Plummer (@lemuelplummer)

Όπως αναφέρει το Variety, oι γιοι του ήταν παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, ενώ ο Τζάστιν πέρασε την ημέρα των Χριστουγέννων επισκεπτόμενος τον πατέρα του στη φυλακή.

Ο Κομπς απέκτησε τον Τζάστιν με την πρώην σύντροφό του, Μίσα Χίλτον (Misa Hylton) και τον Κρίστιαν με την αείμνηστη Κιμ Πόρτερ (Kim Porter). Είναι επίσης πατέρας του 34χρονου Κουίνσι, της 19χρονης Τσανς, των δίδυμων Τζέσι και Ντ’Λίλα (19 ετών), καθώς και της 3χρονης Λαβ.

Παρά την καταδίκη του σε 50 μήνες φυλάκιση, ο μουσικός παραγωγός συνεχίζει τη μάχη για την αποφυλάκισή του, καταθέτοντας έφεση δύο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Στα σχετικά έγγραφα, η δικηγόρος του, Αλεξάνδρα Σαπίρο (Alexandra A.E. Shapiro), υποστήριξε ότι η ποινή ήταν δυσανάλογα αυστηρή και ότι ο δικαστής Άραν Σουμπραμανιάν (Aran Subramanian) αγνόησε την ετυμηγορία των ενόρκων, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «13ος ένορκος».

Ο Κομπς αποτέλεσε πρόσφατα το κεντρικό πρόσωπο της δημοφιλούς σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix, «Sean Combs: The Reckoning». Πρόκειται για ένα χρονικό τεσσάρων επεισοδίων που παρουσιάζει τη ζωή του μεγιστάνα μέσα από μαρτυρίες στενών συνεργατών του.

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία της Alexandria Stapleton και με εκτελεστικό παραγωγό τον 50 Cent, περιλάμβανε πλάνα που κινηματογραφήθηκαν μόλις μία εβδομάδα πριν από τη σύλληψή του, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με το μητρώο του Γραφείου Φυλακών που επικαλείται το περιοδικό PEOPLE, η ημερομηνία αποφυλάκισης του Κομπς έχει οριστεί για τις 4 Ιουνίου 2028.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ