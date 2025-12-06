Να αναδείξει τις ποικίλες όψεις της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, συνδυάζοντας τα νέα ανασκαφικά ευρήματα, επαναξιολογώντας παλαιότερα και προσεγγίζοντας με συνθετικό τρόπο διαφορετικού τύπου πηγές στοχεύει το διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη των ρωμαϊκών χρόνων: Μία πόλη με ποικίλες όψεις», το οποίο διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (11 και 12/12), στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, παρόλο που η ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους έτυχε συστηματικής μελέτης τόσο από ιστορικής όσο και από αρχαιολογικής άποψης και ο αριθμός των σχετικών δημοσιεύσεων είναι μεγάλος, πολλές όψεις της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και θρησκευτικής ζωής της πόλης παραμένουν άγνωστες.

Συμβολή στην έρευνα για την ιστορία της Θεσσαλονίκης

Μετά την κατάλυση του μακεδονικού βασιλείου από τους Ρωμαίους και τη δημιουργία της επαρχίας της Μακεδονίας το 148 π.Χ., η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε την έδρα του επαρχιακού διοικητή. Χάρη σε αυτό το προνομιακό καθεστώς όσο και στην γεωγραφική της θέση κατά μήκος του μεγαλύτερου στρατιωτικού άξονα που ένωνε την Αδριατική με το Βυζάντιο, την Εγνατία οδό, και ως το σημαντικότερο λιμάνι στο βόρειο Αιγαίο, η πόλη προσείλκυσε μεγάλο αριθμό Ρωμαίων εμπόρων, καθώς και άλλων προσώπων προερχόμενων από διάφορες περιοχές του ελληνικού κόσμου. Οι παράγοντες αυτοί συνέβαλαν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης και στη διαμόρφωση ενός κοσμοπολίτικου χαρακτήρα, στοιχεία που αποτυπώνονται στα ποικίλα μνημεία της (δημόσια ή ιδιωτικά), τα οποία έφερε στο φως η παλαιότερη και πρόσφατη έρευνα.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΑΠΘ και είναι ανοιχτό για το κοινό. Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 10.00.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ