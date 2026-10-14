Υπάρχουν νησιά που έμαθαν από αιώνες να υποδέχονται τον κόσμο. Η Ρόδος, σταυροδρόμι θαλασσών και λαών, θα τον υποδεχτεί για τρεις βραδιές με τον πιο ελεύθερο τρόπο που ξέρει η μουσική: με τζαζ.

Από το 2015, το Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ Ρόδου & Νοτίου Αιγαίου χτίζει γέφυρες πάνω από το νερό. Από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου φέρνει στη Ρόδο καλλιτέχνες από τις ΗΠΑ, το Πουέρτο Ρίκο, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Σλοβακία, την Αλβανία, την Τουρκία, την Αυστρία, την Αγγλία και την Κούβα: μουσικούς που φτάνουν από διαφορετικούς τόπους και συναντιούνται στον ίδιο ρυθμό.

Οι τρεις βραδιές

Το φεστιβάλ ανοίγει την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με το αφιέρωμα «Sonny&Trane – Πατεράδες και Γιοι», στον SonnyRollins και τον JohnColtrane.

Ο βραβευμένος με Latin Grammy Willy Rodriguez παίζει με τους Σλοβάκους Štefan και Alan Bartuš και με τους Δημήτρη και Νέστορα Βασιλάκη. Ακολουθεί το σύνολο των καθηγητών του τμήματος Τζαζ της Σχολής Μουσικής του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι, με τον σαξοφωνίστα Craig Bailey, που έπαιξε για χρόνια δίπλα στον Ray Charles και την Aretha Franklin.

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στην Παναγία του Μπούργκου, η νέα γενιά της ελληνικής τζαζ παίρνει τον λόγο με τους Flowtet, που ανακατεύουν τζαζ, φανκ και χιπχοπ. Το Μεσογειακό Σύνολο (Mediterranean Ensemble), μια σύμπραξη που δημιουργείται ειδικά για το φεστιβάλ, φέρνει κοντά τη λύρα του Σωκράτη Σινόπουλου με τη φωνή και την αρχαία ελληνική άρπα της Eljona Eleni Sinjari, σε ένα ταξίδι ανάμεσα στην τζαζ και στις παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ο ρυθμός ανήκει στην Κούβα: η Yaremi Kordos και ο Roland Abreu ανοίγουν την τελευταία βραδιά με αφροκουβανικούς ρυθμούς. Το φινάλε ανήκει στο Διεθνές Σχήμα All-Star του φεστιβάλ, οκτώ μουσικών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία, την Τουρκία, την Αγγλία και την Αυστρία, που δημιουργείται ειδικά για τη φετινή διοργάνωση.

Στη σύνθεσή του αποτυπώνεται και η γέφυρα συνεργασίας που έχει δημιουργηθεί μέσα από την αδελφοποίηση του RIJF με το Φεστιβάλ Τζαζ του Μπόντρουμ στην Τουρκία.

Όταν η έρευνα συναντά τη σκηνή

Στις 23 και 24 Οκτωβρίου, 10:00 – 17:00, το Νεστορίδειο Μέλαθρο φιλοξενεί το διεθνές συνέδριο MedMus – Μεσογειακοί Αυτοσχεδιασμοί, με 24 ερευνητές από 7 χώρες. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο αυτοσχεδιασμός ως κοινός τόπος της Μεσογείου, οι μουσικές ανταλλαγές ανάμεσα στους πολιτισμούς, η σχέση παράδοσης και σύγχρονης δημιουργίας και ο ρόλος της τεχνολογίας. Στις συνεργασίες του Med Mus συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το γαλλικό CNRS, η Γαλλική Σχολή Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΕΚΠΑ. Η συναυλία του Μεσογειακού Συνόλου μεταφέρει τη θεματική του συνεδρίου στη ζωντανή μουσική.

Μια πόλη που μαθαίνει μουσική

Το φεστιβάλ ανοίγει την πόρτα και σε όσους μαθαίνουν. Καθηγητές του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι, ανάμεσά τους οι Craig Bailey και Scott Belck, κάνουν masterclass για μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ρόδου και φοιτητές του ΕΚΠΑ, ενώ η μουσικοπαιδαγωγός Έλενα Μιχαήλου οργανώνει βιωματικό εργαστήριο Orff& αυτοσχεδιασμού για παιδιά και γονείς.

Η έρευνα του Δημήτρη Βασιλάκη για την Τεχνητή Νοημοσύνη στον αυτοσχεδιασμό (Jazz Mapping), σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Τζόρτζια, το IRCAM και το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, θα παρουσιαστεί στις 9 Νοεμβρίου στη Σχολή Μουσικής και Δραματικής Τέχνης Guildhall του Λονδίνου.

Διαφορετικές χώρες. Διαφορετικές γενιές. Διαφορετικές μουσικές φωνές. Μία κοινή γλώσσα: η τζαζ.

Πρόγραμμα και πληροφορίες

Οι συναυλίες ξεκινούν στις 20:00 και 21:00. Μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα, με ώρες, χώρους και σύνθεση όλων των σχημάτων εδώ

*Ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ είναι ο σαξοφωνίστας και συνθέτης Δημήτρης Βασιλάκης. Το Rhodes & South Aegean International Jazz Festival (RIJF) διοργανώνεται από την Jazz Democracy NPO, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ρόδου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του EFFEA.