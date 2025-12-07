Μία από τις σημαντικότερες διεθνείς τιμητικές διακρίσεις της καλλιτεχνικής του πορείας κέρδισε ο Κλεομένης Κωστόπουλος, καθώς η νέα του τοιχογραφία στο κτήριο Παπαδημητρίου στην Καλαμάτα συμπεριλήφθηκε από το Street Art Cities στις «10 Καλύτερες Νέες Τοιχογραφίες του Νοεμβρίου 2025» παγκοσμίως.

Η διάκριση αυτή τοποθετεί τον Πατρινό καλλιτέχνη ανάμεσα στις κορυφαίες μορφές της διεθνούς street art, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια, το ταλέντο και τη συνεχή καλλιτεχνική του εξέλιξη.

Η αλληγορική απεικόνιση της Μαρίας Κάλλας – δημιούργημα του καλλιτεχνικού διευθυντή του Διεθνούς Street Art Φεστιβάλ ArtWalk – κοσμεί πλέον το κέντρο της Καλαμάτας και έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων αθηναϊκών ΜΜΕ.

Η διεθνής αναγνώριση από το Street Art Cities επιβεβαιώνει τόσο την αισθητική αρτιότητα όσο και το ουσιαστικό καλλιτεχνικό περιεχόμενο του έργου, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της ελληνικής street art στη σύγχρονη παγκόσμια σκηνή.

Η αξία του ArtWalk όταν ταξιδεύει εκτός Πάτρας

Η συγκεκριμένη επιτυχία έχει ιδιαίτερη σημασία και για το ArtWalk, το οποίο – μέσα από το έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου – επεκτείνει την παρουσία του πέρα από τα όρια της Πάτρας.

Οι τοιχογραφίες του φεστιβάλ σε άλλες πόλεις λειτουργούν ως ζωντανή απόδειξη της εξωστρέφειας του θεσμού και συμβάλλουν έμμεσα στην παγκόσμια προβολή του.

Η διεθνής αναγνώριση της τοιχογραφίας στην Καλαμάτα ενισχύει ακόμη περισσότερο το κύρος και την απήχηση του ArtWalk, ανοίγοντας νέους δρόμους για συνεργασίες και για μεγαλύτερη διάδοση της σύγχρονης ελληνικής street art.

Με αυτή τη νέα διάκριση, ο Κλεομένης Κωστόπουλος επιβεβαιώνει τη θέση του ανάμεσα στους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής αστικής τέχνης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυναμική της δημόσιας τέχνης όταν συνδέεται με θεσμούς που προωθούν την ποιότητα και την καλλιτεχνική εξωστρέφεια.

Τα «Best Of Awards» του Street Art Cities αποτελούν έναν από τους σπουδαιότερους θεσμούς διεθνούς προβολής street art έργων. Κάθε μήνα παρουσιάζονται οι πιο αξιοσημείωτες νέες τοιχογραφίες από όλο τον κόσμο και το κοινό καλείται να ψηφίσει εκείνες που ξεχωρίζουν για την πρωτοτυπία, την τεχνική και το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό τους αποτύπωμα.

