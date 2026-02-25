Η ταινία «Λύτρωση» («Salvation») του καταξιωμένου Τούρκου σκηνοθέτη Emin Alper, που πραγματοποιήθηκε και με τη χρηματοδότηση της ΕΡΤ (πρόγραμμα 1,5%), βραβεύτηκε με Αργυρή Άρκτο – Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ του Βερολίνου, όπου και έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα.

Μετά τις πολυβραβευμένες «Μέρες Ξηρασίας» και «Τρεις Αδερφές», η «Λύτρωση» είναι η πέμπτη μεγάλου μήκους ταινία του Emin Alper.

Πρόκειται για μια συμπαραγωγή Τουρκίας, Γαλλίας, Ολλανδίας και Ελλάδας. Στη χώρα μας έχει χρηματοδοτηθεί από την ΕΡΤ, μέσω του προγράμματος του 1,5% για την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, καθώς και από το ΕΚΚΟΜΕΔ.

Η ταινία διαδραματίζεται σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Τουρκίας, όπου η επιστροφή μιας εξόριστης φατρίας αναζωπυρώνει μια διαμάχη για τη γη που κρατάει εδώ και δεκαετίες. Ο Μεσούτ, κυριευμένος από θεϊκά οράματα, αμφισβητεί την ηγεσία του αδελφού του για να σώσει τον λαό του. Αυτός ο νέος δρόμος θα οδηγήσει στη λύτρωση ή την καταστροφή;

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στην ορεινή επαρχία Μαρντίν της ανατολικής Τουρκίας με τη συμμετοχή Ελλήνων συντελεστών, ενώ η χρωματική επεξεργασία της έγινε στο ελληνικό εργαστήριο εικόνας 2|35.

Συντελεστές

Ηθοποιοί: Feyyaz Duman, Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Naz Göktan, Eren Demir, Hichi Demi, Özlem Taş

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Emin Alper | Παραγωγός: Nadir Öperli | Συμπαραγωγοί: Ersan Çongar, Γιώργος Τσούργιαννης, İrem Akbal, Laurent Lavolé, Miléna Poylo, Gilles Sacuto, Stienette

Bosklopper, Maarten Swart | Διεύθυνση φωτογραφίας: Ahmet Sesigürgil (GYD), Bariş Aygen (GYD) | Πρωτότυπη μουσική: Christiaan Verbeek

Παραγωγή: Liman Film

Συμπαραγωγή: Bir Film, Meltem Films, TS Productions, Circe Films, Kaap Holland Film, Horsefly Films, ΕΡΤ Α.Ε.

Με την υποστήριξη των: Eurimages, Aide Aux Cinémas Du Monde – Centre National Du Cinéma Et De L’image Animée – Institut Français, Région Île-De-France / Paris Region, Netherlands Film Fund – Netherlands Film Production Incentive, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, Red Sea Film Fund.