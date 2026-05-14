Όπως κάθε χρόνο, στις 18 Μαΐου τα μουσεία γιορτάζουν με ελεύθερη είσοδο και ποικίλες δράσεις, καθώς και με μια θεματολογία που πλαισιώνει τον εορτασμό. Με την επιλογή του θέματος «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» για το 2026, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο τους ως χώρων που δεν εξαλείφουν τις διαφορές, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε αυτές να γίνονται κατανοητές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Τα μουσεία ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ γενεών, κοινοτήτων και χωρών, προάγοντας τη διαφορετικότητα, τη βιωσιμότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου του Ελληνικού Τμήματος του ICOM, που επέλεξε ως τιμώμενους φορείς για το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 19:00 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας.

Με σειρά δράσεων ο Δήμος Αθηναίων θα τιμήσει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Τα μουσεία, ως αξιόπιστοι και ανοιχτοί χώροι, αποτελούν σημεία συνάντησης των ανθρώπων και των πολιτισμών. Σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνισης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό, έχουν τη δύναμη να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας. Μέσα από τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης, με τη δημιουργία φιλόξενων και προσβάσιμων χώρων για όλους, τα μουσεία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρηνικής συνύπαρξης, όπως αναφέρει το Ελληνικό Τμήμα του ICOM.

Ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων ευθυγραμμίζεται με τους ακόλουθους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών:

Στόχος 10: Μείωση των Ανισοτήτων: μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών.

Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί: προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

Στόχος 17: Συνεργασίες για την επίτευξη των Στόχων: ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ