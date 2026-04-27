Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση ο συλλογικός τόμος «Διεθνής Πολιτική Οικονομία στον 21ο Αιώνα: Από την Παγκοσμιοποίηση στη Γεωοικονομία».

Ο τόμος αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας (ΕΔΕΠΟ) και του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ). Στόχος του είναι να συμβάλλει στον επιστημονικό διάλογο γύρω από τους σύγχρονους μετασχηματισμούς του διεθνούς πολιτικού και οικονομικού συστήματος, καθώς και τις προκλήσεις που αυτοί δημιουργούν για την οικονομική ανάπτυξη και συνεργασία.

Τον τόμο έχει επιμεληθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΕΠΟ, κ. Δημήτρης Χ. Κατσίκας, και τον πρόλογο υπογράφει ο Διευθυντής του ΙΔΟΣ, κ. Χαράλαμπος Τσαρδανίδης.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, ώρα: 17:30 στην Αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 3ος όροφος, Αθήνα).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι κ.κ.:

Ναπολέων Μαραβέγιας

Θεόδωρος Πελαγίδης

Πάνος Τσακλόγλου

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης

Τη συζήτηση θα συντονίσει η κ. Ινώ Αφεντούλη.

Είσοδος ελεύθερη. Απαιτείται η εγγραφή.

Δηλώσεις Συμμετοχής (εδώ) και κατόπιν θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης.

Στους φοιτητές θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.