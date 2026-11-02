Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διεθνής πρεμιέρα της μικρού μήκους ταινίας DIG!, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Βουρνά, παραγωγή της Karan Creative Media και σενάριο του Κώστα Νταλιάνη, στο Love & Hope International Film Festival της Βαρκελώνης, όπου η ταινία ήταν υποψήφια για το βραβείο Best European Short Film.

Η προβολή στη Βαρκελώνη σηματοδότησε την έναρξη της διεθνούς φεστιβαλικής πορείας της ταινίας, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε η ελληνική της πρεμιέρα στο 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, έναν από τους σημαντικούς κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας.

Το DIG! είναι μια ανθρώπινη και βαθιά συναισθηματική ιστορία που διαπραγματεύεται την απώλεια, την αποδοχή και τις σύνθετες σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ανθρώπους, με φόντο την ελληνική επαρχία. Μέσα από μια λιτή κινηματογραφική αφήγηση και με ιδιαίτερη έμφαση στις ερμηνείες, η ταινία εξερευνά όσα συχνά δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε, τις σιωπές, τις συγκρούσεις και την ανάγκη να συμφιλιωθούμε με όσα δεν μπορούμε να αλλάξουμε.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε δύο νέους και ανερχόμενους ηθοποιούς, τον Κυριάκο Μητροπέτρο και τον Χρήστο Παρδάλη, οι οποίοι συνθέτουν το κεντρικό ερμηνευτικό δίδυμο της ταινίας.

Ο Κυριάκος Μητροπέτρος βρέθηκε στα Χανιά για την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας, συνεχίζοντας παράλληλα μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική πορεία στον κινηματογράφο και το θέατρο. Αυτή την περίοδο εμφανίζεται στο Christmas Theater, στη μουσικοθεατρική παραγωγή «Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικώτσης», όπου ερμηνεύει τον Μίκη Θεοδωράκη, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις.

Ο Χρήστος Παρδάλης, που βρέθηκε στη Βαρκελώνη για τη διεθνή πρεμιέρα της ταινίας, βρίσκεται αυτή την περίοδο σε πρόβες για τη νέα του παράσταση στο Θέατρο 104, στην οποία πρωταγωνιστεί και υπογράφει την παραγωγή.

Η παρουσία των δύο ηθοποιών στις αντίστοιχες πρεμιέρες, έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα τους συντελεστές και να συζητήσει μαζί τους για την εμπειρία της δημιουργίας της ταινίας, στο πλαίσιο των συζητήσεων που ακολούθησαν τις προβολές.

Ο Θοδωρής Βουρνάς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται κινηματογραφικά και θεατρικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, βρίσκεται παράλληλα λίγο πριν από την ολοκλήρωση της νέας του μικρού μήκους ταινίας MUTUAL LIES, που γυρίστηκε στη Βαρκελώνη σε παραγωγή της ισπανικής εταιρείας Οktana Cultura.

Πρόκειται για μια διεθνή κινηματογραφική συνεργασία, η οποία βρίσκεται στα τελικά στάδια της παραγωγής και αναμένεται να κάνει σύντομα πρεμιέρα. Ανάμεσα στους ηθοποιούς της ταινίας βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητροπέτρος, ο οποίος συνεργάζεται για δεύτερη φορά με τον σκηνοθέτη, μετά το DIG!.

Μετά τις πρεμιέρες στη Βαρκελώνη και στα Χανιά, το DIG! συνεχίζει τη φεστιβαλική του πορεία, με επόμενους σταθμούς την Αθήνα και τη Μαδρίτη.