Η Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής-ΕΔΕΜ πραγματοποιεί την 12η Διανομή Δικαιωμάτων (Διανομή 2026 Α) από την έναρξη λειτουργίας της, συνολικού ύψους 5.205.000 ευρώ μικτά (3.830.000 ευρώ καθαρά). Η Διανομή 2026 Α παρουσιάζει αύξηση 15% σε σχέση με την αντίστοιχη Διανομή Ιουνίου 2025 (Διανομή 2025 Α).

Η αποστολή των εκκαθαρίσεων με την προσωποποιημένη ενημέρωση των δικαιούχων για το ποσό που τους αντιστοιχεί ξεκίνησε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, ενώ την ίδια ημέρα ξεκίνησαν και οι πληρωμές των δικαιωμάτων στους δικαιούχους.

Στη Διανομή Δικαιωμάτων Ιουνίου 2026

• πραγματοποιήθηκαν 141 επιμέρους διανομές

• περιλαμβάνονται δικαιώματα για τις κατηγορίες Δημόσια Εκτέλεση, Συναυλίες/Θεατρικές παραστάσεις, Μηχανικά, Επιγραμμικές χρήσεις, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Εύλογη Αμοιβή, Ενσωμάτωση σε οπτικοακουστικά έργα, Δικαιώματα από το Εξωτερικό, Διαφημίσεις από Τηλεόραση για το έτος 2023 και Επαναδιανομές.

• δικαιώματα διανέμονται σε 8.625 δικαιούχους ΕΔΕΜ και ΕΥΕΔ ανά περιόδους χρήσης των μουσικών έργων.

• διανέμονται δικαιώματα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας OPEN (2021), ALPHA (2024), ΣΚΑΙ (2024), MEGA (2024) και ΒΟΥΛΗ (2025). Μοιράζονται, επίσης, δικαιώματα από NOVA(2024) και Cosmote(2024) και από τηλεοπτικούς σταθμούς τοπικής εμβέλειας για χρήσεις 2017 -2024.

διανέμονται δικαιώματα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς TALKRADIO 2020 & 2021, ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ 2023, STATUS 2025, ΣΚΑΙ 2020 & 2021, ΜΕΛΩΔΙΑ 2023 & 2024, ΛΑΜΨΗ 2024, ΕΡΩΤΙΚΟΣ 2021, PLUSRADIO 2019, 2020 & 2021, ΣΠΟΡ FM 2019 & 2020, MENTA 2021 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) & 2022. Μοιράζονται, επίσης, δικαιώματα από ραδιοφωνικούς σταθμούς τοπικής εμβέλειας για χρήσεις 2018 -2025.

Διανέμονται δικαιώματα από τους μεγάλους ψηφιακούς παρόχους Google/YouTubeWorld (χρήσεις 01/01/2024- 31/12/2025), ΜΕΤΑ -FacebookWorld (χρήσεις 01/07/2025-31/12/2025), Apple Downloads (χρήσεις 01/04/2025-30/09/2025), Apple Streaming (χρήσεις 01/04/2025- 30/09/2025), Spotify (χρήσεις 01/10/2023-31/12/2025), TikTok (χρήσεις 01/09/2025-31/12/2025), Amazon(χρήσεις 1/7/2024-30/6/2025) και δικαιώματα από back ground music services, webcasting, streaming, podcasting και στίχοι- παρτιτούρες.

Διανέμονται δικαιώματα από διαφημίσεις Τηλεόρασης για το 2023 για τους σταθμούς ALPHA, ANTENNA, MEGA, STAR, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, SKAI, COSMOTE, ΕΡΤ, NOVA και για το 2021 για το OPEN

Διανέμονται για δεύτερη συνεχόμενη φορά δικαιώματα από το εξωτερικό και για πρώτη φορά από τηνPRSforMusic (Ηνωμένο Βασίλειο – Κύπρος, για τα έτη 2017-2025) και από την MESAM (Τουρκία, για τα έτη 2017-2025). Διανέμονται, επίσης, δικαιώματα από την ACUM(Ισραήλ, για τα έτη2020 –2025) και MLC(ΗΠΑ, χρήσεις 01/07/2025 – 31/12/2025).

ΕΔΕΜ 2025-26: H ανοδική πορεία του Οργανισμού συνεχίζεται

Η ΕΔΕΜ συμπλήρωσε έξι χρόνια λειτουργίας και εκπροσωπεί σήμερα 4.400 δημιουργούς και δικαιούχους. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχει εδραιώσει τη θέση της στον χώρο της συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, διευρύνοντας διαρκώς το ρεπερτόριό της, τις διεθνείς συνεργασίες και την εισπρακτική της βάση.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων για την ΕΔΕΜ παραμένει ο δημιουργός και η ανάγκη για τη διασφάλιση της αμοιβής του σ΄ ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Με κεντρικό στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους δικαιούχους της, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με διαφάνεια, λογοδοσία και με τη συμμετοχή των ίδιων των δημιουργών στη χάραξη της πολιτικής για το μέλλον.

Έξι χρόνια ανάπτυξης και διεύρυνσης της εκπροσώπησης

Σύναψη 376 νέων συμβάσεων μέσα στο 2025 και 270το πρώτο 5μηνο 2026, με δημιουργούς/δικαιούχουςαπό όλα τα μουσικά είδη και τα καλλιτεχνικά ρεύματα

Σύναψη 5 νέων συμβάσεων εκπροσώπησης με ΟΣΔ του εξωτερικού και επικαιροποίηση του ρεπερτορίου της ΕΔΕΜ στις διεθνείς βάσεις δεδομένων IPI καιWID της CISAC (Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών για τα Εκτελεστικά Δικαιώματα)

Διεύρυνση εισπρακτικής βάσης και πηγών εσόδων με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμολογημένων δικαιωμάτων από 2,4 εκ το 2020 στα 9,7εκ το 2025

Συνέχιση της εισροής δικαιωμάτων από χώρες του εξωτερικού, μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται η απόδοση δικαιωμάτων για πρώτη φορά από την PRSforMusic (Ηνωμένο Βασίλειο – Κύπρος).

Βελτίωση λειτουργίας ΕΔΕΜ μέσω αναβάθμισης διαδικασιών αδειοδότησης, τεκμηρίωσης και διανομών.

Λήψη μέτρων κυβερνοασφάλειας

Ενίσχυση Ταμείου Αλληλεγγύης και Προαγωγής της Ελληνικής Μουσικής Δημιουργίας.

Διεξαγωγή πολιτισμικών και επιμορφωτικών δράσεων για τη στήριξη της μουσικής δημιουργίας

Στόχοι και Προκλήσεις

Η μουσική δημιουργία αποτελεί πολιτισμικό κεφάλαιο ανεκτίμητης αξίας. Αποστολή της ΕΔΕΜ είναι να διασφαλίσει ότι οι δημιουργοί θα απολαμβάνουν την αναγνώριση, την προστασία και την αμοιβή που δικαιούνται για τις χρήσεις των έργων τους.

Η ΕΔΕΜ συνεχίζει το έργο της, με έμφαση στις βασικές δεσμεύσεις της:

– αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

– διεύρυνση εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου.

– αύξηση εισπράξεων και διεύρυνση εισπρακτικής βάσης.

– διαφάνεια στις διανομές και στα δεδομένα χρήσης

– διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργών στη χρήση εφαρμογών με Τεχνητή Νοημοσύνη

– ενίσχυση και προαγωγή της μουσικής δημιουργίας

Σχετικά με την ΕΔΕΜ

Η Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής ΕΔΕΜ είναι Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης, αδειοδοτημένος από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανάληψη της συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μουσικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ΕΔΕΜ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις ενός σύγχρονου ΟΣΔ. Η ΕΔΕΜ διαχειρίζεται σήμερα τα δικαιώματα 4.400 δημιουργών και δικαιούχων δικαιωμάτων, που αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο δυναμικό μέρος του ελληνικού ρεπερτορίου καθώς και ξένων μουσικών έργων, μέσω συμφωνιών εκπροσώπησης με Έλληνες υποεκδότες.