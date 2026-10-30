Η Δήμητρα Παπαδήμα είναι από τις καλλιτεχνικές παρουσίες που δεν επαναπαύονται στα γνώριμα. Ηθοποιός, συγγραφέας και δημιουργός με ξεχωριστή προσωπική γραφή, ακολουθεί μια διαδρομή γεμάτη αναζητήσεις, ανατροπές και καλλιτεχνική τόλμη. Με τη σκηνική της παρουσία, τη συγγραφική της πένα και τη διεισδυτική ματιά της πάνω στους ανθρώπους και την εποχή τους, καταφέρνει να προσεγγίζει πρόσωπα και ιστορίες πέρα από την επιφάνεια, αναζητώντας τις αθέατες πλευρές τους, εκεί όπου συχνά κρύβονται οι πιο ενδιαφέρουσες αλήθειες.

Αυτή την περίοδο συνεχίζει με επιτυχία την περιοδεία της παράστασης «Το Αγρίμι – Μαρίκα Κοτοπούλη», δίνοντας ζωή σε μια σπουδαία γυναικεία προσωπικότητα. Παράλληλα, στη συγγραφική της δραστηριότητα προστίθεται το βιβλίο της «Στο κοτέτσι», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Στίξις. Πρόκειται για τη θεατρική διασκευή ενός σημαντικού κειμένου της Πηνελόπης Δέλτα, μέσα από την οποία η Δήμητρα Παπαδήμα επιστρατεύει το πολιτικό χιούμορ και τους συμβολισμούς για να αναδείξει διαχρονικές αλήθειες γύρω από την εξουσία, τις ανθρώπινες συμπεριφορές και την ελληνική κοινωνία. Ένα έργο με μηνύματα ενότητας και ανθρωπιάς, που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους και αποδεικνύει πως ορισμένα κείμενα παραμένουν εντυπωσιακά επίκαιρα, ακόμη και πολλά χρόνια μετά τη δημιουργία τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συγγραφική της ενασχόληση με τον Ίωνα Δραγούμη. Το βιβλίο της «Ίων Δραγούμης: Ποιος είμαι», από τις εκδόσεις Συρτάρι, επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο την ιστορική προσωπικότητα, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από αυτήν, με τις αντιφάσεις, τις εσωτερικές του συγκρούσεις και τα αναπάντητα ερωτήματά του.

Την ίδια στιγμή, η Δήμητρα Παπαδήμα ετοιμάζει τη νέα της θεατρική παράσταση, με τίτλο «Ο Άνθρωπός μου», στην οποία η Μαρίκα Κοτοπούλη αναλαμβάνει να γράψει και να ερμηνεύσει ένα έργο για τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, τον Ίωνα Δραγούμη. Μια ενδιαφέρουσα θεατρική αντιστροφή, μέσα από την οποία η ιστορία συναντά τη φαντασία και οι ρόλοι αποκτούν απρόσμενες διαστάσεις.

Στις παράλληλες καλλιτεχνικές της δραστηριότητες προστίθεται η συμμετοχή της στην ταινία «Το Κλασικό Αριστούργημα» του Ρένου Χαραλαμπίδη, που προγραμματίζεται να προβληθεί στις 9 Νοεμβρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και η πρόσφατη κυκλοφορία του κόμικς της «Σπασμένη Κούκλα», που διευρύνει ακόμη περισσότερο το δημιουργικό της σύμπαν.

Στη συζήτησή μας, η Δήμητρα Παπαδήμα μιλά για τη Μαρίκα Κοτοπούλη, τον Ίωνα Δραγούμη και την Πηνελόπη Δέλτα, για τον έρωτα, την ταυτότητα, την εξουσία και τις αντιφάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Μας αποκαλύπτει τι αναζητά πίσω από τις ιστορικές φυσιογνωμίες, πώς συνομιλεί μαζί τους μέσα από τη θεατρική πράξη και γιατί εξακολουθεί να αναγνωρίζει στο παρελθόν τόσες ομοιότητες με το σήμερα.

Με τον δικό της αφοπλιστικό, αιχμηρό και συχνά ανατρεπτικό λόγο, δεν διστάζει να αμφισβητήσει τις βεβαιότητες και να αφήσει τα ερωτήματα ανοιχτά. Γιατί, όπως φαίνεται και μέσα από τη διαδρομή της, η τέχνη δεν είναι απλώς η αναπαράσταση της ζωής, αλλά ένας τρόπος να την κοιτάζουμε βαθύτερα, να ανακαλύπτουμε όσα κρύβουμε και, τελικά, να αναμετριόμαστε με τον ίδιο μας τον εαυτό.

Ακολουθεί μια συζήτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπου η ιστορία, το θέατρο και η ανθρώπινη αλήθεια συναντιούνται μέσα από τη ματιά μιας δημιουργού που εξακολουθεί να αναζητά, να τολμά και να εκπλήσσει.

Η Μαρίκα Κοτοπούλη περιμένει επί 23 ημέρες τον Ίωνα Δραγούμη στο καμαρίνι της, κρατώντας του ακόμη και μια άδεια θέση στην πλατεία. Ποια πλευρά αυτής της γυναίκας σάς συγκινεί περισσότερο: η ερωτευμένη γυναίκα ή η μεγάλη ηθοποιός που αρνείται να υποταχθεί στα όρια της εποχής της;

Όταν ασχολούμαι με πρόσωπα που έχουν μείνει στην ιστορία δεν μένω στην επιφάνεια ή στα γνωστά πορίσματα. Η ερωτευμένη Κοτοπούλη. Η μεγάλη καλλιτέχνης. Η πέρα από την εποχή της. Αυτά τα ξέρουμε. Εγώ ανακαλύπτω όσα δεν ξέρουμε. Φανερώνοντας μαζί με τις προσωπικότητες, δικές μου αλλά και του καθενός μας, απόκρυφα σημεία.

Μέχρι σήμερα, εσείς ενσαρκώνετε την Κοτοπούλη στη σκηνή. Στη νέα σας θεατρική δουλειά, όμως, εκείνη καλείται να υποδυθεί τον Ίωνα Δραγούμη. Τι σας γοητεύει σε αυτή την αντιστροφή των ρόλων και τι μπορεί να αποκαλύψει για την ίδια την Κοτοπούλη;

Ναι, αποφάσισα να ερμηνεύσω τον Δραγούμη. Σαν προσωπικότητα μου ταιριάζει γάντι. Εκτός από την αριστοκρατική καταγωγή. Κι εδώ βγαίνουν στην επιφάνεια ραγίσματα, ερωτήματα, αμφιβολίες για την ίδια μας την ύπαρξη… Ποιος είναι βέβαιος πως είναι αυτός που είναι; Είμαστε τόσοι άνθρωποι ταυτόχρονα.

Στο έργο σας «Ο Άνθρωπός μου, Ίων Δραγούμης», η Κοτοπούλη παρουσιάζεται να γράφει και να ερμηνεύει η ίδια ένα έργο για τον αγαπημένο της. Πού τελειώνει εδώ η ιστορική Μαρίκα Κοτοπούλη και πού αρχίζει η δική σας θεατρική φαντασία;

Η νέα μου παράσταση με τίτλο «Ο Άνθρωπός μου» σχεδιάστηκε από την Κοτοπούλη και ερμηνεύεται από την ίδια. Μέχρι που φτάνει στο τέλος. Πάντα ένα τέλος κι όλα βγαίνουν στη φόρα.

Στο «Κοτέτσι», διασκευάζετε το έργο της Πηνελόπης Δέλτα με πολιτικό χιούμορ και συμβολισμούς. Τι σας επιτρέπει το χιούμορ να πείτε για την εξουσία, τις ανθρώπινες συμπεριφορές και τη σημερινή κοινωνία, που ίσως δεν θα μπορούσατε να πείτε με έναν ευθέως πολιτικό λόγο;

Στο κοτέτσι, το αριστουργηματικό κείμενο της Πηνελόπης Δέλτα που διασκεύασα σε θεατρικό έργο, είναι η αρτιότερη αποτύπωση της ποιότητας της ελληνικής κοινωνίας. Από την Πηνελόπη Δέλτα γράφτηκε. Εγώ το ξετρύπωσα, γιατί έπαθα σοκ με τη διαχρονικότητα των θεμάτων. Μα τίποτα να μην έχει αλλάξει;

Έχετε προσεγγίσει θεατρικά τόσο τη Μαρίκα Κοτοπούλη όσο και την Πηνελόπη Δέλτα, δύο γυναίκες που συνδέθηκαν με τον Ίωνα Δραγούμη με διαφορετικό τρόπο. Τι ανακαλύψατε μέσα από αυτές τις δύο γυναικείες μορφές για τον ίδιο τον Δραγούμη, αλλά και για τη σύγκρουση ανάμεσα στον έρωτα, τη φιλοδοξία και την κοινωνική θέση;

Η Δέλτα κι η Μαρίκα υπήρξαν δύο γυναίκες σε διαφορετικά άκρα η κάθε μία, που κουνούσαν η μία το μαντήλι στην άλλη. Η μία (Δέλτα) ακουμπούσε στο θάνατο, ενώ η άλλη (Κοτοπούλη) έπαιζε τη ζωντανή. Γυναίκες του πάθους.

Στο βιβλίο «Ίων Δραγούμης: Ποιος είμαι», ο Δραγούμης εμφανίζεται να αναμετριέται με τον εαυτό του, τις απογοητεύσεις του και τις αντιφάσεις του. Θέλατε να φωτίσετε περισσότερο τον πολιτικό και διανοούμενο Δραγούμη ή τον ευάλωτο άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα του;

Ο Ίων Δραγούμης είναι ο άπιαστος άνθρωπος. Ο άπιαστος άντρας. Αυτός που από πολύ νωρίς κατάλαβε το γελοίο της ανθρώπινης ύπαρξης και παλεύει να το διαψεύσει γνωρίζοντας πως δεν πρόκειται ποτέ να τα καταφέρει. Τέτοιοι τύποι λέγονται φευγάτοι… Σας υπενθυμίζω πως η ζωή φευγάτη είναι, κι ας παριστάνουν τα αφεντικά με τα ηλίθια σκέρτσα τους πως θα την χώσουν στο βρακί τους για πάντα.

Η Κοτοπούλη υπήρξε μια ηθοποιός που έπαιξε και ανδρικούς ρόλους, αψηφώντας τις συμβάσεις της εποχής της. Τι σημαίνει για εσάς σήμερα αυτή η θεατρική ελευθερία και πόσο σύγχρονη παραμένει η τόλμη της;

Δεν θέλει ειδική τόλμη, αν είσαι έμπειρος ηθοποιός, να ανεβάσεις στη σκηνή την άλλη πλευρά του εαυτού σου. Αν είσαι άντρας τη θηλυκή. Αν είσαι γυναίκα την αντρική. Όλοι είμαστε απ’ όλα. Πονάμε και δίνουμε… λυγίζουμε και τσουλάμε.

Από την Κοτοπούλη και τον Δραγούμη έως την Πηνελόπη Δέλτα, τα πρόσωπα που επιλέγετε μοιάζουν να ζουν ανάμεσα στον μύθο και στην ανθρώπινη αλήθεια. Όταν γράφετε για ιστορικά πρόσωπα, επιδιώκετε να αποκαταστήσετε την εικόνα τους ή να αποκαλύψετε τις ρωγμές τους;

Στα ιστορικά πρόσωπα ψάχνω την αλήθεια της εποχής τους και ξαφνιάζομαι και μορφώνομαι και ωριμάζω ανακαλύπτοντας πως ο άνθρωπος τελικά είναι ένα ατελές ον.

Αν η Μαρίκα Κοτοπούλη μπορούσε να σας μιλήσει σήμερα, μετά από όλα όσα έχετε γράψει και ερμηνεύσει γι’ αυτήν, τι θα τη ρωτούσατε πρώτα;

Θα τη ρωτούσα: Αγρίμι μου… εσύ που δεν χαρίζεις κάστανα, πες μου σε παρακαλώ… βλέπεις διαφορές στην εποχή που έζησες με τη σημερινή; Γιατί εγώ τα βλέπω όλα σκατά τα ίδια.

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