Με ένα τραγούδι, που συνδυάζει έντονο συναίσθημα, δυναμισμό και προσωπική δημιουργική σφραγίδα, ο Δημήτρης Γιώτης επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία.

Ο γνωστός ερμηνευτής μάς παρουσιάζει τα «30 Δευτερόλεπτα», μια δυναμική μπαλάντα που έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί από το κοινό.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπογράφει εξ’ ολοκλήρου τη νέα του κυκλοφορία, καθώς, τόσο οι στίχοι όσο και η μουσική, ανήκουν στον ίδιο, καταθέτοντας ένα τραγούδι με ξεχωριστή συναισθηματική ένταση.

Ξεχωριστή είναι και η ανθρώπινη διάσταση του νέου video clip, καθώς στα γυρίσματά του συμμετέχει ο γιος του τραγουδιστή, Γιάννης.

Η παρουσία του προσθέτει μια ιδιαίτερη οικογενειακή πινελιά στο οπτικοακουστικό αποτέλεσμα, μετατρέποντας τη συγκεκριμένη συνεργασία σε μια όμορφη προσωπική στιγμή για τον Δημήτρη Γιώτη.

Τα «30 Δευτερόλεπτα» αποτελούν, παράλληλα, τον προπομπό του ολοκληρωμένου άλμπουμ, που ετοιμάζει ο καλλιτέχνης και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μια δισκογραφική δουλειά που επιφυλάσσει και σημαντικές συνεργασίες, καθώς θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο τραγούδια σε μουσική του θρυλικού, Χρήστου Νικολόπουλου, στα οποία τους στίχους υπογράφει ο δημοσιογράφος και στιχουργός, Μπάμπης Παπαφιλιππάκης.

Το single «30 Δευτερόλεπτα» κυκλοφορεί από την Orion Music.