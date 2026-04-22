Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/4) από τον Δημήτρη Γιώτη μία μοναδική μουσική παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής.

Πλήθος κόσμου από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο, άνθρωποι από την πολιτική, την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς απλός κόσμος που είναι στο πλευρό του σε όλη τη μουσική του πορεία, βρέθηκαν στην αίθουσα «Οι φίλοι της μουσικής-Γιάννης Μαρίνος» για να τον τιμήσουν, απολαμβάνοντας ένα μουσικό αφιέρωμα, αντάξιο της ξεχωριστής παρουσίας του στον χώρο της δισκογραφίας τα τελευταία 20 χρόνια.

Σε έναν επιβλητικό χώρο, όπου κυριολεκτικά δεν έπεφτε ούτε… καρφίτσα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης παρουσίασε ένα πρόγραμμα που είχε τίτλο «Τα τραγούδια της ζωής μου» και ήταν γεμάτο συναίσθημα, αναμνήσεις και αγαπημένες μελωδίες, που σημάδεψαν τη διαδρομή του.

Μέσα από επιλεγμένα τραγούδια ο Δημήτρης Γιώτης μοιράστηκε στιγμές της ζωής και της καριέρας του, με τον ίδιο να περιγράφει, μεταξύ άλλων, συγκινημένος πως ένα παιδί που είχε όνειρο να γίνει αεροπόρος τελικά αγάπησε τη μουσική και το τραγούδι και κατάφερε να «πετάξει» στα υψηλά στρώματα της δισκογραφίας.

Ο γνωστός τραγουδιστής έλαμπε από ευτυχία, καθώς το κοινό έδειχνε να απολαμβάνει τη βραδιά, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό το μουσικό ταξίδι, που είχε καπετάνιο τον ίδιο.

Στη βραδιά-ορόσημο του καταξιωμένου ερμηνευτή ήταν όλοι εκεί, με τη συγκίνηση να είναι έκδηλη στο πρόσωπο του πατέρα του, γνωστού επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της Center Plus, Γιάννη Γιώτη καθώς και σε αυτά των άλλων μελών της οικογένειας του.

Αρκετοί συνάδελφοί του, οι δημιουργοί των μεγάλων επιτυχιών, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Φιλίππου, οι οποίοι είναι και στενοί συνεργάτες του, έχοντας γράψει αρκετά τραγούδια, που καθόρισαν την πορεία του, ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, η Τζένη Κατσιγιάννη, ο Αντώνης Μαρκόγιαννης, ιδιοκτήτης της Alpha Records, από την οποία ξεκίνησε τη δισκογραφική του διαδρομή, ήταν εκεί για να τιμήσουν τον Δημήτρη Γιώτη.

Παράλληλα το παρών έδωσαν ο Δήμαρχος Βέλου Κορινθίας, Θανάσης Μαναβης, ο αντινομάρχης Ανατολικής Αττικής, Δημήτρης Δαμάσκος, o βουλευτής Στέλιος Φωτοπουλος, ο Αντιδήμαρχος Σαρωνίδας, Γιώργος Σωτήρχος ο Διοικητής της ΣΤΑΣΥ, Χάρης Δαμάσκος και πολλοί ακόμα άλλοι.

Ξεχωριστή στιγμή στη βραδιά αποτέλεσε η αναφορά του γνωστού ερμηνευτή, στον αείμνηστο Τόλη Βοσκόπουλο, στον οποίο είχε γράψει δύο τραγούδια.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε μέσα σε έντονο χειροκρότημα, αφήνοντας μια αίσθηση πληρότητας και συγκίνησης στο κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δημήτρης Γιώτης το προσεχές διάστημα θα εγκαινιάσει τη συνεργασία του με τον θρύλο του λαϊκού τραγουδιού, Χρήστο Νικολόπουλο, σε ένα τραγούδι σε στίχους του Μπάμπη Παπαφιλιππάκη, το οποίο θα έχει τίτλο «Τώρα σιωπή».