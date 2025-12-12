Σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το νέο τραγούδι του Δημήτρη Γιώτη οποίος σε στίχους του αείμνηστου Γιώργου Τσοπάνη, ο οποίος, δυστυχώς, έφυγε πρόωρα από τη ζωή, πριν από τρία χρόνια!

Είναι μια καλλιτεχνική κίνηση του γνωστού ερμηνευτή για να τιμήσει τον Γιώργο Τσοπάνη και να κρατήσει ζωντανό το όνομα του αείμνηστου στιχουργού!

Ο Γιώργος Τσοπάνης πριν μερικά χρόνια είχε γράψει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του δημοφιλούς λαϊκού ερμηνευτή με τίτλο « Αν μ αγάπησες», που σημάδεψαν τον τραγουδιστή και του έδωσαν μεγάλη ώθηση στην καριέρα του!

Ο τίτλος του νέου τραγουδιού που θα κυκλοφορήσει στις 19 Δεκεμβρίου είναι «Να γυρίσεις».

Τη μουσική του υπογράφει ο συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών, Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν από τους πιο στενούς συνεργάτες του αείμνηστου στιχουργού, έχοντας γράψει μαζί πολλές επιτυχίες, όπως το «Αν είσαι ένα αστέρι», το «Πόσο σ’αγαπώ» κι άλλα πολλά!

Το τραγούδι είναι μια εξαιρετική μπαλάντα, που θα κυκλοφορήσει από την Orion music.