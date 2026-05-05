Ο συνθέτης στιχουργός Δημήτρης Τσιβούλας υποδέχεται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Καφωδείο Ελληνικό στο 1ο όροφο τον ανερχόμενο Δημήτρη Μεσημέρη, σε ένα unplugged live.

Με αφορμή τη δισκογραφική συνεργασία που ετοιμάζουν, μας παρουσιάζουν μέρος από τη προσωπική τους δισκογραφία αλλά και τραγούδια που όλοι αγαπάμε.

Από τον Μάνο Λοΐζo στον Νίκο Παπάζογλου αλλά και από τον Μάριο Τόκα στον Αντώνη Βαρδή. Οι εποχές αλλάζουν και οι μελωδίες μας ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα που αγαπήσαμε αλλά και σε αυτή που νοσταλγούμε. Μικρά Ασία, Βαλκάνια, Αιγαίο, Ήπειρος , Μακεδονία…νότες και ηχοχρώματα παιγμένα από δυο κιθάρες, ένα ακορντεόν και ένα σαντούρι.

Παίζουν:

Τραγούδι και ακουστική κιθάρα: Δημήτρης Μεσημέρης

Ηλεκτρική – ακουστική κιθάρα και τραγούδι : Δημήτρης Τσιβούλας

Σαντούρι- τραγούδι : Μαριάνθη

Ακορντεόν: Σπύρος Μελισσανίδης

Open act από το μουσικό σχήμα Αρμυρίκι.

Ώρα έναρξης : 21:30

Καλλιτεχνικό αντίτιμο: 9€/άτομο