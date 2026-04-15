Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Δημήτρης Ν. Μαρωνίτης. Η νεοελληνική διάσταση στο έργο του» την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 και ώρα 16:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βουλής των Ελλήνων, Αμαλίας 22-24, είσοδος από την πλατεία Ραλλούς Μάνου.

Καθηγητής με την ευρύτερη δυνατή έννοια του όρου, ο Δ.Ν. Μαρωνίτης (1929-2016) δίδαξε πάρα πολλές γενιές Ελλήνων τι σημαίνει πάθος για τα αρχαιοελληνικά και νεοελληνικά γράμματα, επιστημονική συλλογιστική και πολιτικό ήθος. Χαλκέντερος εργάτης δίδαξε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνέβαλε στην δημιουργία του κλάδου της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, δημιούργησε τη δική του προσωπική μέθοδο προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων, συνέθεσε αναρίθμητες μελέτες εμπλουτίζοντας την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, μετέφρασε τα ομηρικά έπη υιοθετώντας για πρώτη φορά αστιχούργητο ποιητικό λόγο, και για 47 χρόνια δημοσίευσε δημοσιογραφικές επιφυλλίδες παίρνοντας θέση σε κρίσιμα θέματα πνευματικής και πολιτικής επικαιρότητας.

Τιμώντας την πορεία ενός διανοούμενου που παράλληλα προς την δημιουργική παραγωγή του δεν δίστασε να συγκρουστεί με την χούντα των συνταγματαρχών και να παραμείνει για πολλούς μήνες έγκλειστος στα κρατητήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία οργανώνει ημερίδα η οποία περιλαμβάνει ομιλίες και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης καθώς και την προβολή του μικρού μήκους ντοκυμαντέρ σε παραγωγή και σκηνοθεσία της Μαρίας Δανέζη με τίτλο Μαύρη Γαλήνη: τακτοποιώντας τον καημό του εαυτού.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

