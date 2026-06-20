Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου παρουσιάζει στην Ανάφη το πρώτο μοντάζ (rough cut) της νέας του ταινίας «This That Keeps On / a personal archaeology», στο πλαίσιο του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης (Anafi International Film Festival), που πραγματοποιείται από τις 19 έως τις 25 Ιουνίου 2026.

Η ταινία αποτελεί την κινηματογραφική καταγραφή μιας περφόρμανς που δημιουργήθηκε ειδικά για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Γυρισμένο υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του ίδιου του Παπαϊωάννου και μονταρισμένο από τον ίδιο, το έργο εξελίσσεται πλέον σε ταινία μεγάλου μήκους.

Το «This That Keeps On / a personal archaeology» είναι ένα ερωτικό γράμμα προς τις Κυκλάδες, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή του δημιουργού, σταθερού φίλου και λάτρη της Ανάφης, να μοιραστεί αυτή τη work-in-progress εκδοχή του έργου στο νησί, πριν από οποιαδήποτε άλλη δημόσια παρουσίαση.

Το κοινό θα έχει τη σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσει το έργο σε μια ενδιάμεση φάση της δημιουργικής του διαδρομής και να αποκτήσει μια μοναδική εικόνα της καλλιτεχνικής διαδικασίας πίσω από αυτό. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου, μετά τα μεσάνυχτα, στις Μάντρες Μπαρ στην Ανάφη και θα έχει διάρκεια 45 λεπτών.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης επιστρέφει φέτος για την τέταρτη διοργάνωσή του με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα προβολών, έργων εικονικής πραγματικότητας (VR), performances, συζητήσεων και εργαστηρίων που εξερευνούν τη σχέση του κινηματογράφου με το σώμα, την τεχνολογία, τη μνήμη και τη συλλογική εμπειρία.

Με κεντρικό άξονα το «How Soon Is Now?», η φετινή διοργάνωση εστιάζει στην αίσθηση της διαρκούς επιτάχυνσης που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή. Οι εικόνες παράγονται και εξαφανίζονται ασταμάτητα, οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς και η τεχνολογία επηρεάζει ολοένα περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, θυμόμαστε, επιθυμούμε και συνυπάρχουμε.

Μέσα από ταινίες και καλλιτεχνικές πρακτικές από όλο τον κόσμο, το φεστιβάλ φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα πολιτικής, οικολογίας, ταυτότητας, ψηφιακής ζωής, queer εμπειρίας και αντίστασης. Το πρόγραμμα κινείται ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ, το essay film, τον πειραματικό κινηματογράφο και τις νέες μορφές εικόνας, δημιουργώντας έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από το πώς καταγράφεται και βιώνεται το παρόν.

Στόχος του Anafi International Film Festival είναι η στήριξη νέων και ανεξάρτητων δημιουργών, η δημιουργία χώρου ανταλλαγής ιδεών και δικτύωσης, η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινότητας, η ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής σε απομακρυσμένες περιοχές και η σύνδεση της τέχνης με τον τόπο και τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Η είσοδος σε όλες τις προβολές και τις δράσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό.