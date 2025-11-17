Ο Δημήτρης Τσάκας με το τρίο του, με την προσθήκη της Αμαλίας Παύλου στα φωνητικά και στο τραγούδι, θα παρουσιάσει συνθέσεις από τον πρόσφατο δίσκο «Conversation Helps», αλλά και ολοκαίνουργιες συνθέσεις, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, πρωτοτυπία και δημιουργική ελευθερία την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club.

Όπως αναφέρεται σε σημείωμα της παραγωγής, το Dimitris Tsakas Trio συνδυάζει τη μελωδία, τον αυτοσχεδιασμό και την αλληλεπίδραση, χωρίς τη χρήση παραδοσιακών αρμονικών οργάνων. Αναδύεται έτσι ο ήχος του κοντραμπάσου, ο έμμεσος αρμονικός σχολιασμός καθώς και ο σολιστικός ρόλος του σαξοφώνου, και ο ιδιαίτερα μελωδικός και ρυθμικός ρόλος των ντραμς. Το αποτέλεσμα είναι μια δυναμική, άκρως προσωπική ηχητική εμπειρία, όπου κάθε παράσταση αποτελεί μια νέα εξερεύνηση. Η συνεργασία με την Αμαλία Παύλου (vocals) εμπλουτίζει τον ήχο του σχήματος όχι μόνο με νέα ηχοχρώματα, αλλά και με τραγούδια που βασίζονται σε original συνθέσεις. Το τελευταίο άλμπουμ του Δημήτρη Τσάκα, “Conversation Helps”, αποτυπώνει αυτή τη φιλοσοφία. Οι κριτικοί επαινούν την πρωτοτυπία και το βάθος του:

«Ανυπομονούμε να συνδεθούμε με νέο κοινό και να διευρύνουμε τα όρια της τζαζ. Θα είναι τιμή μας να μοιραστούμε τον ήχο μας μαζί σας»

Δ. Τσάκας

Το Dimitris Tsakas Trio μαζί με την Αμαλία Παύλου για μια μοναδική βραδιά στη σκηνή του Half Note Jazz Club, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Συντελεστές

Dimitris Tsakas – Alto & Soprano Saxophones

Amalia Pavlou – vocals

Kimon Karoutzos – Double Bass

Alex Drakos Ktistakis – Drums

Info

DIMITRIS TSAKAS TRIO Feat. AMALIA PAVLOU

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς

www.halfnote.gr Πληροφορίες: 210 9213310

Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου