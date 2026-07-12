Η έκτη και τελευταία δημοπρασία της προσωπικής συλλογής του Karl Lagerfeld απέφερε το εντυπωσιακό ποσό των 731.008 ευρώ και πέτυχε ποσοστό πωλήσεων 100%.

Με τίτλο «KARL, Karl Lagerfeld’s Estate VI, Inspirations», η δημοπρασία του Sotheby’s Paris περιελάμβανε περισσότερα από 1.000 αδημοσίευτα σκίτσα, μοναδικά προσωπικά αντικείμενα και αναμνηστικά με την υπογραφή του, τα οποία πωλήθηκαν τρεις φορές πάνω από τη συνολική υψηλή εκτίμηση που είχε αρχικά θέσει ο οίκος.

Μια καρικατούρα της πρώην Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ αναδείχθηκε η κορυφαία αξία της βραδιάς. Το έργο τέχνης πωλήθηκε έναντι 23.040 σε τιμή σχεδόν 60 φορές πάνω από την αρχική εκτίμηση του οίκου. Σετ έξι σουηδικών πάγκων από χυτοσίδηρο συγκέντρωσαν 19.200 ευρώ και ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σχεδόν 100 εγγράφων εργασίας πωλήθηκαν στην τιμή των 14.000 ευρώ.

Στη δημοπρασία πωλήθηκε η συλλογή 200 iPod του διάσημου σχεδιαστή, καθώς και τα εμβληματικά δερμάτινα γάντια του.

«Διατηρημένα προσεκτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, αυτά τα αρχεία μαρτυρούν ένα ακόρεστα περίεργο μυαλό, το οποίο συλλέγει εικόνες, αναφορές και εμπνεύσεις με σχεδόν εμμονική αφοσίωση» αναφέρεται στην περιγραφή της συλλογής.

«Ο Λάγκερφελντ απολάμβανε την καταλογογράφηση, την αρχειοθέτηση και τη συσσώρευση, όσο και τη δημιουργία» σημειώνεται.

Τα έσοδα από αυτή τη σειρά δημοπρασιών θα ενισχύσουν το ίδρυμα του εκλιπόντος σχεδιαστή, γνωστού ως «Κάιζερ» της μόδας.