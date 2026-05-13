Με ένα πλούσιο πολυήμερο πρόγραμμα δράσεων για παιδιά, μαθητές και ενήλικες, με ελεύθερη συμμετοχή, ο Δήμος Αθηναίων θα τιμήσει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων (18 Μαΐου).

«Όλα τα μουσεία και οι χώροι πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων συμμετέχουν στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο. Από το Μουσείο Μαρία Κάλλας, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, μέχρι την Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, το Κέντρο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης ”Αγγελική Χατζημιχάλη”, αλλά και τις βιβλιοθήκες μας, έχουμε σχεδιάσει δωρεάν δράσεις και προγράμματα για μία ολόκληρη εβδομάδα», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και προσέθεσε: «Ενισχύουμε διαρκώς την πρόσβαση στον πολιτισμό και δημιουργούμε εμπειρίες που ενώνουν την πόλη και της ανθρώπους της».

Το φετινό θέμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), «Museums Uniting a Divided World – Τα Μουσεία Ενώνουν έναν Διχασμένο Κόσμο», αναδεικνύει τον ρόλο των Μουσείων ως χώρων διαλόγου, συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής. Οι δράσεις του δήμου Αθηναίων κινούνται σε αυτόν τον άξονα, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τη σύνδεση της τέχνης με την καθημερινή ζωή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Κυριακή 17 Μαΐου

– Στο πλαίσιο του εορτασμού, το Μουσείο Μαρία Κάλλας ανοίγει τις πύλες του με ελεύθερη είσοδο για το κοινό (10:00-19:00), προσκαλώντας επισκέπτες να γνωρίσουν τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία της ντίβας μέσα από μια πολυαισθητηριακή εμπειρία.

Στις 13:30 θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Στιγμές Ρομαντισμού: Πιάνο και Βιολοντσέλο», με τη συμμετοχή της πιανίστριας Βίβιαν Μπρέντα και της τσελίστριας Βάνιας Παπαδημητρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Chopin, Elgar, Fauré, Saint-Saëns, Schubert και Rachmaninoff, προσφέροντας μια υψηλής αισθητικής μουσική εμπειρία.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης (mariacallasmuseum.gr/giortazontas-th-diethni-hmera-mouseiwn/).

– Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μία διαδραστική περιήγηση της χώρους του παλιού εργοστασίου. Μαζί εξερευνούν τα «κίτρινα κουτιά» της αισθητηριακής διαδρομής, αγγίζουν μηχανήματα του 19ου αιώνα, ανακαλύπτουν μία ατμομηχανή σε λειτουργία και σέρνουν ένα βαγονέτο μέσα στα κτίρια παραγωγής. Το παιχνίδι και η εξερεύνηση γίνονται ο πιο διασκεδαστικός και πρωτότυπος τρόπος γνωριμίας με την ιστορία και τη λειτουργία του εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας. Ώρα διεξαγωγής: 10:00-11:00

Για περιορισμένο αριθμό ατόμων, απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση (2130109325)

Στο Κέντρο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» Δήμου Αθηναίων (Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα), της 12:00, θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι κεντητικής, στον χώρο όπου παρουσιάζεται η έκθεση «Μονάκριβή μου, Μάνα». Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν με βελόνι και κλωστή ένα έργο κεντητικής αφιερωμένο στην μητέρα, υπό την καθοδήγηση της ομάδας «Αφηγηματικά Κεντήματα».

Απαραίτητη κράτηση θέσης (2103243987).

Δευτέρα 18 Μαΐου

– Η Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων υλοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές (4 -17 ετών) με τίτλο «Η Πινακοθήκη ενώνει τη γειτονιά και τα σχολεία της περιοχής με την τέχνη». Στο Μεταξουργείο, μια γειτονιά του κέντρου με έντονο πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα, η Πινακοθήκη ως τοπόσημο της περιοχής και κύτταρο πολιτισμού, θα συνδέσει με τη βοήθεια της τέχνης τα σχολεία της γειτονιάς, με εικαστικό τρόπο, με το έργο των καλλιτεχνών Δήμητρας Σιατερλή και Νικόλα Κληρονόμου, των οποίων οι εκθέσεις παρουσιάζονται στην Πινακοθήκη. Ο κάθε μαθητής ξεχωριστά θα συνδεθεί με το διπλανό του με τον τρόπο που επιθυμεί και οι μαθητές θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, ομαδικό αποτύπωμα τέχνης. Αναλογιζόμενοι το πώς το προσωπικό χνάρι/αποτύπωμα του καθενός, οφείλει να ενισχύει τον διάλογο, τη συμπερίληψη και την ειρηνική συνύπαρξη.

– Στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων (Βας. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας), θα πραγματοποιηθεί το μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Το χρώμα που της ενώνει» για μαθητές Λυκείου, στο πλαίσιο της έκθεσης «Μετέωρες Ελπίδες» του εικαστικού Μανώλη Μπίτζου.

Η δράση περιλαμβάνει εισαγωγική παρουσίαση και βιωματικό εικαστικό εργαστήριο με αναφορά στα έργα του καλλιτέχνη, ενώ στο τελικό στάδιο οι μαθητές θα δημιουργήσουν ατομικά έργα, τα οποία θα συνενωθούν σε μία συλλογική εικαστική σύνθεση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας και της διαφορετικότητας.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από τη μουσειοπαιδαγωγό του Κέντρου Τεχνών Δήμου Αθηναίων Αντωνία Κοκόση και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον επιμελητή της έκθεσης Πάρη Καπράλο και τον εικαστικό Μανώλη Μπίτζο.

Την ίδια ημέρα, της 18:30, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθήνας θα διοργανώσει ξενάγηση στα σπάνια τεκμήριά της, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με πολύτιμο αρχειακό υλικό.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 2108236635.

Παράλληλες δράσεις

– Η Βρεφική – Νηπιακή Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων (14 Μαΐου) διοργανώνει δράση για παιδιά 4 – 6 ετών με τίτλο «Μικροί Εξερευνητές στα Μονοπάτια των Μουσείων». Τα προσκαλεί να ανακαλύψουν τι είναι Μουσείο, πώς λειτουργεί και γιατί κάθε αντικείμενο έχει τη δική του φωνή. Στο τέλος, σειρά έχει το εργαστήριο, με τα παιδιά να φέρνουν ένα αγαπημένο αντικείμενο και να στήνουν την δική τους έκθεση. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά. Δηλώσεις συμμετοχής στο vrefikilibrary@gmail.com.

– Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθήνας φιλοξενεί (15-22 Μαΐου) έκθεση σπάνιων τεκμηρίων από τις συλλογές της (σπάνια βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά).

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 09:00-17:00, Τετάρτη και Πέμπτη 11:00-19:00.

Ανοιχτοί χώροι τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, Δευτέρα 18 Μαΐου:

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων: 11:00-16:00 – Λεωνίδου & Μυλλέρου, Μεταξουργείο

Κέντρο Τεχνών – Πάρκο Ελευθερίας: 10:30-12:30 – Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ