Ο Σεπτέμβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας ξεκινά με κινηματογραφικές προβολές, workshop, ξεναγήσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Από την παρουσία του σπουδαίου σκηνοθέτη Tony Palmer με το εμβληματικό ντοκιμαντέρ του «CALLAS», μέχρι τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τη συμμετοχή στο DEA Festival 2025 και τις Κυριακάτικες δημιουργικές δραστηριότητες στην πλατεία Μητροπόλεως, το μουσείο προτείνει ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στη μνήμη, την ψυχαγωγία και τη συμμετοχή του κοινού!

Η νέα σεζόν φέρνει φρέσκα οικογενειακά προγράμματα για βρέφη, παιδιά και γονείς, κάνοντας το μουσείο σημείο συνάντησης, ανακάλυψης και έμπνευσης στην καρδιά της πόλης!

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τρίτη 16 & Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου | Προβολή ντοκιμαντέρ «CALLAS» του Tony Palmer

Με αφορμή την ημέρα μνήμης θανάτου της Μαρίας Κάλλας στις 16 Σεπτεμβρίου, μια σημαντική ημερομηνία την οποία το Μουσείο τιμά κάθε χρόνο με ξεχωριστές δράσεις, οργανώνονται δύο ιδιαίτερες εκδηλώσεις-προβολές.

Φέτος, το Μουσείο Μαρία Κάλλας σε συνεργασία με το British Council προσκαλούν τον διεθνώς αναγνωρισμένο και πολυβραβευμένο Βρετανό σκηνοθέτη όπερας, τηλεόρασης και μουσικών ντοκιμαντέρ, Tony Palmer, σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας.

Ο σκηνοθέτης θα παρευρεθεί σε δύο τιμητικές προβολές του εμβληματικού ντοκιμαντέρ του “CALLAS”, έργο που ξεκίνησε να δημιουργεί όσο η μεγάλη ντίβα ήταν ακόμη εν ζωή και το οποίο ολοκληρώθηκε και κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό της.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ταινία παρουσία του δημιουργού της, ο οποίος θα μοιραστεί σκέψεις τόσο για το ίδιο το έργο όσο και για την τέχνη του μουσικού ντοκιμαντέρ, ενός είδους στο οποίο θεωρείται ένας από τους κορυφαίους εκφραστές παγκοσμίως.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την ευγενική υποστήριξη των Divani Collection Hotels, χορηγός φιλοξενίας.

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Τρίτη, 16 & Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα: 19:00 – Διάρκεια ντοκιμαντέρ: 90 λεπτά. Θα ακολουθήσει συζήτηση

Κόστος: 10€ – Περιλαμβάνεται η είσοδος στη μόνιμη έκθεση του μουσείου προαιρετικά, πριν την έναρξη της προβολής

Κλείστε τη θέση σας εδώ

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου | Συμμετοχή του Μουσείου Μαρία Κάλλας στο DEAFestival 2025

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας, πιστό στο όραμά του για την πολιτισμική ένταξη και την προσβασιμότητα για όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες κοινού, επιδιώκει να αποτελεί έναν φιλόξενο χώρο για κάθε επισκέπτρια και επισκέπτη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Μουσείο Μαρία Κάλλας με πολλή χαρά συμμετέχει στο πρόγραμμα του DEAFestival 2025 και διοργανώνει δωρεάν ξενάγηση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, οι οποία θα υλοποιηθεί από Κωφό φυσικό χρήστη της, διασφαλίζοντας την πλήρη κατανόηση και τη βιωματική συμμετοχή του κοινού.

Σε ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο και στη μουσική, θα ανακαλύψουμε μαζί τον θρύλο της Μαρίας Κάλλας, της γυναίκας που έδωσε φωνή στα πιο βαθιά συναισθήματα. Όλες και όλοι ερχόμαστε λίγο πιο κοντά μέσα από την Μουσική, τον Πολιτισμό και την Ιστορία μας!

Η κατάλληλη προσαρμογή και η υλοποίηση της ξενάγησης θα πραγματοποιηθεί από τη Συμβουλευτική Εταιρεία Προσβασιμότητας “Focus CS”.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στο mariacallasmuseum.gr και στα social media του μουσείου (Facebook, Instagram, Tiktok). Μείνετε συντονισμένοι!

‍Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου | Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025

“ΚΙ ΑΝ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΙΛΟΥΣΑΝ; Μια αρχιτεκτονική βόλτα ανακαλύψεων και διλημμάτων για δεύτερες ευκαιρίες, με δεύτερες σκέψεις, στην γειτονιά της Μητροπόλεως.”

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας και ο πολιτιστικός φορέας «MONUMENTA» δίνουν ραντεβού για μία ανοιχτή ολοήμερη δράση στο κέντρο της Αθήνας, τιμώντας τη φετινή θεματική των ΕΗΠΚ για την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά μας.

Εφορμώντας από το κτίριο του Μουσείου, θα περπατήσουμε παρέα μια μικρή, αλλά ιδιαίτερη διαδρομή με στάσεις σε κτίρια-σταθμούς , παρατηρώντας τις κοινές ευρωπαϊκές αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες των κτιρίων και ανακαλύπτοντας εύκολες και δύσκολες τοπικές ιστορίες. Με την ολοκλήρωση της περιήγησής μας, συγκεντρωνόμαστε ξανά στο ΜΜΚ για να επιχειρήσουμε ένα μικρό συμμετοχικό εργαστήριο. Με την αρωγή και την πολύτιμη καθοδήγηση επιστημόνων και επαγγελματιών του χώρου θα αναστοχαστούμε πάνω στο παρόν και στο μέλλον των εμβληματικών αυτών κτιρίων, στην εγκατάλειψη ή τις επαναχρήσεις τους, θέμα που απασχολεί σήμερα όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης.

Η ημέρα θα κλείσει με την κοινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτής της ολοήμερης ζύμωσης, γεμάτης προβληματισμούς, αλλά και με ελπίδα για κοινά όνειρα και δράσεις για την πόλη μας!

Αναλυτικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι!

‍Κάθε Κυριακή του Σεπτεμβρίου | La Mia Maria: Create your own carte postale!

Πού θα ταξιδέψει η δική σου carte postale;

Κάθε Κυριακή του Σεπτεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, μικροί και μεγάλοι δημιουργούν την δική τους αναμνηστική carte postale με την προσωπογραφία της Μαρίας Κάλλας χρησιμοποιώντας την τεχνική stencil.

Σε αυτήν τη διασκεδαστική δράση θα γνωρίσετε τη μεγάλη ντίβα της όπερας μέσα από μια καλλιτεχνική διαδικασία γεμάτη χρώματα και φαντασία. Φεύγοντας, θα έχετε ένα μοναδικό ενθύμιο, που θα σας θυμίζει την ξεχωριστή αυτή γνωριμία με την δική σας Μαρία Κάλλας.

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Κυριακές 7, 14, 21 & 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα: 11:00 – 14:00

Διάρκεια δημιουργίας της carte postale: περίπου 15 λεπτά

Τοποθεσία: πλατεία Μητροπόλεως – ακριβώς απέναντι από την είσοδο του Μουσείου Μαρία Κάλλας

Δωρεάν συμμετοχή – Δεν απαιτείται κράτηση θέσης, αλλά τηρείται σειρά προτεραιότητας.

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας σχεδιάζει και προσφέρει μια σειρά διαδραστικών και βιωματικών ξεναγήσεων, προσκαλώντας τους επισκέπτες του να βιώσουν τη μουσειακή εμπειρία και να ανακαλύψουν τη μεγάλη σοπράνο, αλλά και την τέχνη της όπερας. Μια επίσκεψη στο μουσείο ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις, συνδυάζοντας ηχητικά και ιστορικά τεκμήρια, νέες τεχνολογίες και πολυμέσα.

Οι ξεναγήσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε επισκέπτη, όπως ορίζει η σύγχρονη μουσειολογία: για ενήλικες, για οικογένειες, θεματικές από τους ειδικούς του μουσείου, για επισκέπτες άνω των 65 ετών, και άλλες ομάδες.

Δείτε αναλυτικά τις ξεναγήσεις του Μουσείου Μαρία Κάλλας

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου | Αγγλική Ξενάγηση Ενηλίκων

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου | Αγγλική Οικογενειακή Ξενάγηση

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου | Ξενάγηση Ενηλίκων

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου | Οικογενειακή Ξενάγηση

‍ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η νέα σεζόν στο Μουσείο Μαρία Κάλλας ξεκινά με καινούρια οικογενειακά προγράμματα γεμάτα θέατρο, μουσική, κίνηση, παιχνίδι και δημιουργία!

Από τα πρώτα βήματα των βρεφών μέχρι την ανεξάντλητη φαντασία των παιδιών, τα οικογενειακά προγράμματα του μουσείου καλούν γονείς και μικρούς εξερευνητές να παίξουν, να ακούσουν, να αγγίξουν και να ανακαλύψουν μαζί.

Μέσα στον φιλόξενο χώρο του μουσείου, η πολιτιστική κληρονομιά της Μαρίας Κάλλας γίνεται αφορμή για ανακάλυψη, έκφραση και πολύτιμες στιγμές δημιουργίας!

‍MCM KIDS

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου | Η όπερα γίνεται παιχνίδι

Ένα βιωματικό μουσικοπαιδαγωγικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο της όπερας και των ήχων περιμένει τα παιδιά με τους συνοδούς τους, στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, παρέα με ένα πιάνο! Με έμπνευση τη φωνή και την προσωπικότητα της μεγάλης ντίβας, τα παιδιά θα βουτήξουν μέσα σε σκηνικά δωμάτια από τις 3 εμβληματικές όπερες : Νόρμα, Τόσκα, Τραβιάτα, θα παίξουν με τον ρυθμό, θα κινηθούν με τη φαντασία και στο τέλος θα εξερευνήσουν μουσικά όργανα Orff και θα δημιουργήσουν τη δική τους ομαδική μουσική σύνθεση με τη συνοδεία πιάνου.

Η όπερα γίνεται παιχνίδι και το παιχνίδι γίνεται έκφραση, συνεργασία και δημιουργία!

Σημαντική σημείωση: Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη μουσική γνώση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα: 11.30 – 12.30

Ηλικίες: 5-10 ετών

Κόστος συμμετοχής (για ένα παιδί και έναν συνοδό): 13 ευρώ – Κάθε επιπλέον παιδί 9 ευρώ

Κλείστε τη θέση σας εδώ

MCM BABIES

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου | Χορεύοντας με πηλό: χώμα και νερό

Πόσο εύπλαστο είναι το σώμα; Με ποιον τρόπο ένα βρέφος αντιλαμβάνεται τη ροή του σώματος και πως εκφράζεται; Πως κινούμαστε και πως χρησιμοποιούμε τις κινήσεις μας; Με έμπνευση το σώμα σαν μέσο έκφρασης και οδηγό την τέχνη της γλυπτικής και της μουσικής, παρατηρούμε δυναμικές κινήσεις των γλυπτών της έκθεσης του μουσείου αλλά και άλλων που θα δούμε σε εικόνες και προσπαθούμε να μιμηθούμε και να τους δώσουμε ρυθμό και κίνηση με σκοπό να αντιληφθούμε τη δυναμική του σώματός μας και να εκφραστούμε με αυτό. Στη συνέχεια ερχόμαστε σε επαφή με τον πηλό, παίζουμε και χορεύουμε μαζί του σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον και έτσι ανακαλύπτουμε πόσο μαλακό αλλά και σκληρό υλικό μπορεί να γίνει μέσα από το σώμα μας.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα: 9.30 – 10.15

Ηλικίες: 8 έως 36 μηνών

Κόστος συμμετοχής (για ένα παιδί και έναν συνοδό): 10 ευρώ – Κλείστε την θέση σας εδώ

*Υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τα καρότσια. Οι συνοδοί καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος θα έχουν τα βρέφη αγκαλιά ή χέρι χέρι ή σε μάρσιπο.