Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (16/2) σε ηλικία 99 ετών.

Η απόφαση ελήφθη από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξόδιος ακολουθία προγραμματίζεται για τις 13:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, στη Μητρόπολη Αθηνών. Νωρίτερα, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της βυζαντινολογίας σε διεθνές επίπεδο. Το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ενώ αργότερα ανέλαβε και τη θέση της πρύτανη, επίσης ως η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του ιδρύματος.