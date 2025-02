Με τον Μίκυ Ρουρκ θα συνεργαστεί η δική μας Δέσποινα Μοίρου στην καινούρια του ταινία με τίτλο «Avé U».

Η Ελληνίδα ηθοποιός συνεχίζει την σταθερή καριέρα της στο αμερικανικό σινεμά. Μετά τη συμμετοχή της ως παραγωγός στην ταινία «Modì, Three Days on the Wing of Madness», τη δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα του Τζόνι Ντεπ με συμπρωταγωνιστή τον δάσκαλο της Αλ Πατσίνο, επέλεξε να επανέλθει ως ηθοποιός στο πλευρό του Αμερικανού σταρ.

https://www.imdb.com/title/tt28333251/?ref_=tt_mv_close

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο Μπρούκλιν. Η ιστορία ξεκινάει με τη δολοφονία δύο αρχηγών μιας μαφιόζικης οικογένειας του Μπρούκλιν και παρακολουθεί την πορεία διεκδίκησης της αρχηγικής θέσης από τέσσερα μέλη των εμπλεκόμενων οικογενειών, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να αποκαλύψουν τον δολοφόνο.

Πρόκειται για ένα γκανγκστερικό θρίλερ δράσης στο οποίο η Δέσποινα Μοίρου συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Τζίνο Ντονατέλι ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία και μαζί με τον Τζόε Πιπ και το σενάριο.

Η Ελληνίδα ηθοποιός έχει κάθε λόγο να χαίρεται καθώς παράλληλα με την έναρξη των γυρισμάτων της ανακοινώθηκε ότι μπήκε στο αμερικανικό Apple Tv!

Η βρετανική ταινία όπου υποδύεται τη Σοφία Λόρεν με τίτλο « So long Marriane» αγοράστηκε από την μεγάλη πλατφόρμα. «Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί με αυτό τον τρόπο θα δείξουμε την Ύδρα στους Αμερικανούς! δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της. Είναι ένα πανέμορφο νησί και μια μοναδική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς όπως και όλα τα νησιά της πανέμορφης χώρας μου…»

