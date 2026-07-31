Οι εκδόσεις «Επίμετρο» παρουσιάζουν τον «Διπλωμάτη Μερικής Απασχόλησης», ένα διαφορετικό αφηγηματικό χρονικό για τη διπλωματία, την πολιτική επικοινωνία και τα πρόσωπα που κινούνται πίσω από τις επίσημες γραμμές της εξωτερικής πολιτικής.

Υπάρχουν άνθρωποι που φτάνουν στη διπλωματία μέσα από την κλασική διαδρομή της υπηρεσιακής ιεραρχίας. Και υπάρχουν κι εκείνοι που βρίσκονται ξαφνικά μέσα σε αυτήν, κρατώντας όχι μόνο σημειώσεις αλλά και την απορία του παρατηρητή. Με αφετηρία τον κόσμο του blogging και της πολιτικής επικοινωνίας, ο συγγραφέας μεταφέρεται από τη Φωκίωνος Νέγρη στα γραφεία του Υπουργείου Εξωτερικών και από εκεί στις διεθνείς αίθουσες συναντήσεων, όπου η καθημερινότητα συναντά τη μεγάλη πολιτική.

Ο Διπλωμάτης Μερικής Απασχόλησης ακολουθεί τη διαδρο­μή ενός blogger από τη Φωκίωνος Νέγρη ως το Υπουργείο Εξωτερικών. Και από εκεί, με μια δανεική Canon στον λαι­μό, σαν τουρίστας σε σαφάρι, επιβιβάζεται σε κυβερνητικά τζετ για Βελιγράδι και Πρίστινα και παρακολουθεί τη βαλκανική πορεία της «ευρωπαϊκής και ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης».

Βρίσκεται, σχεδόν κατά λάθος, σε συναντήσεις με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας, ανάμεσα σε Υπουργούς Εξωτερικών στα περιθώρια συνόδων, και διασχίζει τον διάσημο «διάδρομο της δι­πλωματίας» στο σουπερμάρκετ του ΟΗΕ.

Μέσα από ζωντανά επεισόδια και με χιουμοριστική ματιά, ένας απρόσμενος «διπλωμάτης» συντάσσει καθημερινές «Επισκοπή­σεις Διεθνούς Τύπου», στήνει τα πρώτα κοινωνικά δίκτυα του Υπουργείου και μαθαίνει όλα τα ακρώνυμα, τα μετωνύμια και τις συντομογραφίες — και, το πιο σημαντικό, πότε μια λέξη χρειάζεται οπωσδήποτε εισαγωγικά.

Τρεις Υπουργοί, δύο κυβερνήσεις και ταξίδια σε Βιέννη, Γενεύη, Μόσχα, Νέα Υόρκη και Χονγκ Κονγκ. Μπαίνει στο σύστημα ως «ξένο σώμα» και το παρατηρεί με μάτια ανοιχτά, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσει την «ξύλινη γλώσσα» της διπλωματίας: το ονοματολογικό με την πΓΔΜ, το Κυπριακό, τα ελληνοτουρκικά.

Ένα χιουμοριστικό αφηγηματικό δοκίμιο, ένα χρονικό της πολι­τικής χωρίς αλαζονεία, που φωτίζει από μέσα τα χρόνια 2008-2011, μια ιδιαίτερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας.

Ο συγγραφέας είχε την τιμή να συνομιλήσει με τον Πρέσβη Daniel Fried, πρώην Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs των ΗΠΑ, κατά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου.

Τιμή: € 11,00 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα 2026

Ο συγγραφέας

Ο Βασίλειος Γκινόπουλος γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Έχει πτυχίο στο Μάρκετινγκ και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το University of London. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια εργάζεται ως στέλεχος μάρκετινγκ στον ιδιωτικό τομέα — από νε­οφυείς επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Αμερική μέχρι τη βιομηχανία τροφίμων — με αντι­κείμενο την επιχειρηματική ανάπτυξη και τις πωλήσεις.

Από το 2007 διατηρούσε ένα από τα πρώτα ελληνικά blogs για την πολιτική επικοινωνία. Μεταξύ 2008 και 2011 υπηρέτησε ως μετα­κλητός σύμβουλος στο ΥΠΕΞ, όπου έγιναν τα πρώτα βήματα της ελληνικής ψηφιακής διπλωματίας, και για σχεδόν έναν χρόνο ερ­γάστηκε στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), στην Αυστρία.

Έχει ζήσει και εργαστεί στο Λονδίνο, τη Βι­έννη, τη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο. Σε κάθε ταξίδι «Τουριστικής Διπλωματίας» κρατούσε σημειώσεις. Αρκετές από αυτές κατέληξαν στις σελίδες που κρατάτε.

Το «Λεξικό του Ρουσφετιού και της Κομπί­νας» (Εκδόσεις Παπαζήση) είναι το πρώτο του βιβλίο.