Το νέο φεστιβάλ «Τα ντοκουμέντα του Πειραιά» στην έβδομη παρέμβασή του στην πόλη παρουσιάζει το πρωτότυπο θεατρικό έργο του συγγραφέα Ηλία Μαγκλίνη «Διψάει τις Νύχτες», σε διασκευή, σκηνοθεσία και ερμηνεία του Όμηρου Πουλάκη.

Η διαδρομή ενός βρικόλακα μέσα στους αιώνες, ζωντανεύει τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Πειραιά «Η Ανάσταση».

Ένα πλάσμα-εξαίρεση αντιμέτωπο με το πρόβλημα της θνητότητας του, θα επιχειρήσει την υπέρβαση της. Θα τα καταφέρει; Ένας βρικόλακας σε κατάσταση δίψας και η διαδρομή του μέσα στους αιώνες. Η παράσταση ξεκινάει μετά τη δύση το ηλίου, στις 8μμ. Είσοδος ελεύθερη.

«Υπάρχουν τρία είδη τραυμάτων. Αυτά που θεραπεύονται γρήγορα. Αυτά που παίρνουν χρόνο. Και Αυτά που μένουν μαζί σου μέχρι να πεθάνεις.

Είχα αυτόν τον μεγάλο έρωτα… ».

Ένα πλάσμα-εξαίρεση που αντιμέτωπο με το πρόβλημα της θνητότητας του, θα επιχειρήσει την υπέρβαση της. Ένας βρικόλακας σε κατάσταση δίψας, και η διαδρομή του μέσα στους αιώνες. Η δίψα ως επιθυμία, προϋποθέτει την έλλειψη. Το ίδιο όμως και ο έρωτας.

Για την πολύτιμη και ακριβή

Για τη ζωή

Που είναι μεγαλύτερη από εμάς

δηὖτε

Συντελεστές

Κείμενο: Ηλίας Μαγκλίνης

Διασκευή, Σκηνοθεσία, Ερμηνεία: Όμηρος Πουλάκης

Μουσική: Δημήτρης Μπαρουτάς

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριαλένα Πολίτη

Προοίμιο: Γιώργος Δερμιτζόγλου

Όλες οι παρεμβάσεις του Φεστιβάλ «ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» είναι με ελεύθερη είσοδο.