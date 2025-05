Η Ελλάδα κατέκτησε την 6η θέση στον χθεσινό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Αστερομάτα» από την 22χρονη Κλαυδία, που έκανε μία αξιοπρεπέστατη εμφάνιση και απέσπασε διθυραμβικά σχόλια.

Το βίντεο με την Κλαυδία και το τραγούδι «Αστερομάτα»:

«Νοιώθω νικήτρια»

Εμφανώς συγκινημένη η νεαρή ερμηνεύτρια αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος είπε:

«Σας αγαπώ, το κάναμε μαζί όλο αυτό. Ονειρευόμουν την πέμπτη θέση, έλεγα ότι αυτή η θέση θα είναι νίκη. Το ίδιο είναι και η έκτη. Νιώθω η πιο τυχερή, η πιο ευλογημένη, ευτυχισμένη και προστατευμένη αυτή τη στιγμή του πλανήτη. Είναι απίστευτο, νιώθω νικήτρια. Η βαθμολογία του κόσμου ήταν το κερασάκι.

Κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι “θα το κάνουμε”. Αν το πιάσουμε από την αρχή, το αμιγώς ελληνικό τραγούδι, πώς θα το καταλάβουν γιατί είναι διαφορετικό από όσα έχουμε στείλει, είναι νίκη η έκτη θέση. Η “Αστερομάτα” το έκανε. Είναι απίστευτο. Είμαι αιώνια ευγνώμων και είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ και αυτό οφείλεται σε όλους εσάς που με στηρίξατε», είπε η Κλαυδία.

«Επικά» σχόλια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Το τραγούδι, οι στίχοι, η σκηνική παρουσία και η ερμηνεία της Κλαυδίας κέρδισαν τις εντυπώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ιδίως στο Χ, τα hashtag #Klavdia και #Asteromata «τρεντάρουν» από χθες, θυμίζοντας σε εκατομμύρια ανθρώπους την ιστορία των Ποντίων και τον ξεριζωμό τους.

Κλαυδια με τη φετινή σου συμμετοχή στη Eurovision έβαλες και σε εμάς τα γυαλια. Καταφερες στα 22 σου χρόνια με τη φωνή σου να κάνεις ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν τα λόγια που ερμηνεύεις, να δακρύσουν. Αυτό είναι τέχνη.

Κορίτσι μας γλυκό 👏🇬🇷 ΟΛΟΙ εδώ στην μακρινή Αυστραλία 🇦🇺 που υπάρχει μια μεγάλη απόδημη Ελλάδα 🇬🇷 ψηφίζουμε εσένα!!!!!😘👏🇬🇷Να σε χαιρόμαστε κορίτσι μου γιατί ύψωσες την Γαλανόλευκη και την Ελλάδα ψηλά 👏👏👏👏👏👏❤️😘🇬🇷🇬🇷

ΤΑ ΔΩΣΕ ΟΛΑ ,ΤΑ ΈΣΠΑΣΕ ΟΛΑ….!!!!!

Κλαυδια κορίτσι μου ,μας ανατριχιασες..!!!!!!Δεν μας νοιάζει η θέση…Η πιο αξιοπρεπής συμμετοχή που έχουμε στείλει χρόνια τώρα….!!!

Κλαυδια κορίτσι μου ,μας ανατριχιασες..!!!!!!Δεν μας νοιάζει η θέση…Η πιο αξιοπρεπής συμμετοχή που έχουμε στείλει χρόνια τώρα….!!!

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΑΣΤΕΡΙ ΜΑΣ…!!!

Η Klavdia δεν χρειάστηκε ούτε φανταχτερά φορέματα, ούτε σκηνοθετημένες προκλήσεις, ούτε υπερβολές για να ξεχωρίσει.

Η Klavdia δεν χρειάστηκε ούτε φανταχτερά φορέματα, ούτε σκηνοθετημένες προκλήσεις, ούτε υπερβολές για να ξεχωρίσει.

Απέδειξε τι σημαίνει να είσαι γυναίκα με ουσία. Βγήκε εκεί έξω με τη φωνή της και την αξιοπρέπεια της Και καθήλωσε όλη την Ευρώπη!

👏Εξαιρετική #Klavdia!

Δεν ήσουν 6η βεβαίως.

Ήταν αδικία!

Όμως καταλήγουμε στο γεγονός ότι τελικά όταν κάτι έχει #επίπεδο, #ταλέντο και #ιστορία κάνει αίσθηση.

Ακόμη και αν είναι σε άλλη #γλώσσα, #μοιρολόι και χωρίς #γυμνό.

🏅Πρώτη είσαι και άσ΄ τους να λένε!#eurovisiongr pic.twitter.com/uwE0YruBub — Queen Electra (@Electra_Asteri) May 18, 2025

“Ο Πόνος του Αποχωρισμού” υφίσταται και στον βίαιο αποχωρισμό-αρπαγή της Καρυάτιδας από το Ερέχθειο.

Εξαιρετικά εύστοχη, συγκινητική και επίκαιρη σύλληψη!!

"Ο Πόνος του Αποχωρισμού" υφίσταται και στον βίαιο αποχωρισμό-αρπαγή της Καρυάτιδας από το Ερέχθειο.

Εξαιρετικά εύστοχη, συγκινητική και επίκαιρη σύλληψη!!

Μπράβο στην ομάδα και φυσικά στην #Κλαυδία! 👏

#Klavdia#Greece #Eurovision

6th place for our golden girl Klavdia Papadopoulou who has made us proud with her dignified, graceful, solemn and magical song which gave me so much joy as my relatives were refugees from Asia Minor. I've been crying nonstop since Thursday 🌟💙🇬🇷👓

Κάποιοι τραγουδούσαν για σαουνες και βελανιδιές και εκείνη για μια πατρίδα.

Η φωνή της κραυγάζει πόνο κ συγκινεί ακόμη κ αυτούς που δεν γνωρίζουν ελληνικά.

Αυτο είναι το μεγαλύτερο βραβείο άσχετα με τις θέσεις.

Συγχαρητήρια #Klavdia 👏#EurovisionGR #Asteromata #Eurovision2025 pic.twitter.com/Ef5fkckVpy — Delulu is the Solulu (@R6Delulu) May 17, 2025

Ποιες χώρες ψήφισαν την Ελλάδα

Η Κλαυδία, στον 69ο διαγωνισμό της Eurovision, βρέθηκε στην 6η θέση με συνολικά 231 βαθμούς, εξασφαλίζοντας τέσσερα δωδεκάρια από το Μαυροβούνιο, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Κύπρο. Όπως έγινε γνωστό, στον ημιτελικό της Πέμπτης η Ελλάδα κατετάγη στην τέταρτη θέση.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας κατέκτησε την 8η θέση στην ψηφοφορία των κριτικών επιτροπών με 105 βαθμούς και ψηφίστηκε με:

12 βαθμούς από: Μαυροβούνιο, Αυστραλία, Ισραήλ, Κύπρος

10 βαθμούς από: Μάλτα

8 βαθμούς από: Γαλλία

6 βαθμούς από: Αλβανία, Γερμανία, Αλβανία

5 βαθμούς από: Γεωργία

4 βαθμούς από: Κροατία, Πολωνία

3 βαθμούς από: Ιρλανδία, Φινλανδία

1 βαθμό από: Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο

Στην τηλεψηφοφορία η Ελλάδα έλαβε συνολικά 126 βαθμούς φτάνοντας στην 8η θέση:

12 βαθμούς από: Αλβανία, Κύπρος, Σαν Μαρίνο

10 βαθμούς από: Γερμανία, Λουξεμβούργο

8 βαθμούς από: Αρμενία, Σερβία

7 βαθμούς από: Ισραήλ , Αυστραλία, Rest of the World

6 βαθμούς από: Βέλγιο

5 βαθμούς από: Ολλανδία

4 βαθμούς από: Γαλλία, Μαυροβούνιο

3 βαθμούς από: Σουηδία

2 βαθμούς από: Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο